Economía

El precio del petróleo cae otro 5% y alcanza su precio más bajo en dos meses

El barril de Brent del Mar del Norte regresa a la zona de USD 93 el barril, al disiparse temores sobre una escalada bélica en el Estrecho de Ormuz

El precio del petróleo se consolida debajo de USD 100 el barril.
El precio del petróleo se consolida debajo de USD 100 el barril.
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Los precios del petróleo caían este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restara importancia a la posibilidad de nuevos ataques contra Irán, aunque los ataques a buques cerca del Estrecho de Ormuz mantenían la atención centrada en las preocupaciones sobre el suministro.

A las 11:50 horas, el crudo Brent del Mar del Norte bajaba 5,3%, a 93,13 dólares el barril para entregar en enero, un piso desde el 2 de septiembre, mientras que la variedad WTI (West Texas Intermediate) estadounidense perdía 4,7%, a USD 86,57 el barril con entrega en diciembre.

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El referencial Brent viene de desplomarse un 16% la semana pasada, lo que supone su mayor caída semanal desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

“El petróleo sigue cotizando a la baja ante las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, más que ante señales concretas de progreso”, dijo a Reuters el analista Ole Hansen, de Saxo Bank, quien añadió que los últimos comentarios del presidente de Estados Unidos, según los cuales es muy improbable que se produzcan nuevos ataques contra Irán, han aumentado la presión sobre los precios.

El analista de UBS Giovanni Staunovo señaló que “la debilidad del mercado físico, respaldada por unos flujos de salida de Oriente Medio que siguen siendo elevados, es uno de los factores que lastran los precios”.

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Pata JP Morgan, el crudo se encamina de nuevo hacia un exceso de oferta por la recuperación de los flujos petroleros de Oriente Medio y el aumento de la producción de otros países

Trump declaró este domingo que era muy improbable que ordenara nuevos ataques contra Irán mientras avanzaran las negociaciones para poner fin al conflicto, a pesar de que ambos países informaron que el tráfico marítimo se había visto afectado en el Estrecho de Ormuz o en sus inmediaciones.

El presidente republicano había insinuado la posibilidad de reanudar los ataques contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada en Estados Unidos, pero no ha habido indicios de una operación militar estadounidense a gran escala. Irán ha afirmado que respondería atacando objetivos estadounidenses e israelíes.

Tim Waterer, analista jefe de KCM Trade, calificó los comentarios de Trump de “más mesurados”, pero señaló que el mercado sigue a la espera de ver si las elecciones de mitad de mandato han producido un cambio duradero en el enfoque de Trump respecto al conflicto, o si se trata simplemente de otro cambio temporal de tono.

El crudo se encamina de nuevo hacia un exceso de oferta, ya que la recuperación de los flujos petroleros de Oriente Medio, el aumento de la producción de otros países y la débil demanda han hecho que la oferta mundial supere al consumo, señaló JP Morgan en un reporte publicado el viernes, en el que se estima un excedente de 1,1 millones de barriles al día en septiembre, que se ampliará a 1,4 millones de barriles al día en octubre.

En tanto, los hutíes, alineados con Irán, reivindicaron la autoría de un ataque perpetrado el domingo contra las oficinas de Saudi Aramco en Riad.

El precio del petróleo baja principalmente por expectativas de una desescalada del conflicto en Medio Oriente y las señales de una posible salida diplomática entre Estados Unidos e Irán, pero para los analistas no pasó desapercibido el resultado electorales en EEUU. La derrota del Partido Republicano (y de Donald Trump) en las elecciones legislativas de medio término generó la lectura en los mercados de que habrá mayor presión política interna para poner fin o limitar la participación en el conflicto con Irán.

A la vez, el alivio en el temor sobre el suministro fue fundamental. Disminuyó momentáneamente la preocupación por un bloqueo total o interrupciones severas en el transporte de crudo a través del Estrecho de Ormuz, lo que hizo que los operadores recortaran la “prima de riesgo” geopolítico que había encarecido al crudo apenas semanas atrás.

A pesar de las bajas recientes (que llevaron al Brent y al WTI por debajo de los 100 dólares), analistas advierten que el mercado sigue siendo inestable debido a que continúan los reportes de incidentes y ataques a embarcaciones en la región,

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