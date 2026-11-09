Honduras

Honduras y El Salvador crean cámara empresarial con 25 compañías para ampliar negocios e inversiones

Empresarios hondureños y salvadoreños pusieron en marcha una nueva organización binacional que busca facilitar inversiones, ampliar el intercambio comercial y conectar empresas de ambos países

La nueva organización empresarial todavía no difundió acuerdos comerciales suscritos ni compromisos específicos de inversión para ambos países.
La nueva organización empresarial todavía no difundió acuerdos comerciales suscritos ni compromisos específicos de inversión para ambos países.
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La relación económica entre Honduras y El Salvador tendrá un nuevo espacio de articulación empresarial con la creación de una cámara binacional que pretende facilitar las operaciones comerciales y abrir oportunidades de inversión en ambos mercados.

La organización fue presentada oficialmente en las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en un encuentro que reunió a representantes diplomáticos, autoridades municipales, empresarios e inversionistas de los dos países.

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El proyecto nace con 25 empresas y tiene como propósito establecer conexiones entre compradores, distribuidores, proveedores e inversionistas, además de acompañar a compañías interesadas en establecer operaciones o ampliar sus actividades comerciales al otro lado de la frontera.

La iniciativa busca aprovechar la cercanía geográfica y los vínculos comerciales entre ambas economías para generar nuevas oportunidades de negocios, en un contexto en el que la integración regional representa una alternativa para ampliar mercados y fortalecer las relaciones entre empresas centroamericanas.

Entre los objetivos de la nueva Cámara de Industria, Comercio y Turismo Honduras–El Salvador figura incrementar el intercambio comercial y facilitar las inversiones de empresas hondureñas en territorio salvadoreño, así como de compañías de El Salvador interesadas en ingresar al mercado hondureño.

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Plataforma empresarial para conectar ambos mercados

La organización también pretende funcionar como un punto de conexión para empresarios que buscan proveedores, distribuidores, compradores o socios comerciales en el país vecino.

Otro de los componentes contemplados es el acompañamiento a compañías interesadas en establecerse o expandir sus operaciones en cualquiera de los dos mercados, una actividad que puede ser útil para empresas que necesitan establecer contactos institucionales y conocer las condiciones comerciales de cada país.

La agenda de trabajo incluye sectores como industria, turismo, infraestructura, energía, logística, tecnología y servicios. La Cámara también plantea generar información económica y comercial para sus integrantes y crear espacios permanentes de diálogo entre el sector privado y las instituciones públicas.

El inicio con 25 compañías establece una primera base de participación empresarial, aunque todavía no se han divulgado detalles sobre la distribución de esas empresas por país, los montos de inversión que podrían movilizarse ni las metas comerciales esperadas.

Objetivo fortalecer más inversión

La presentación contó con la participación del embajador de El Salvador en Honduras, Jorge Umaña; el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya; y el presidente de FEDECÁMARAS, Manuel Hernández, además de empresarios e inversionistas de ambas nacionalidades.

Una misión comercial a El Salvador y el trabajo coordinado con la Oficina Presidencial de Comercio Exterior identificaron oportunidades de negocios.
La directora del Consejo Nacional de Inversiones, Tania Patricia Gamero, afirmó que la integración regional fortalece las cadenas de valor bilaterales.

Durante el encuentro también participó Tania Patricia Gamero, directora de Innovación y Atención al Inversionista del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), quien señaló que Centroamérica representa un mercado estratégico para impulsar inversiones y promover exportaciones.

Gamero destacó la necesidad de fortalecer las relaciones económicas entre ambos países y señaló que la integración regional puede contribuir a consolidar cadenas de valor, ampliar el intercambio comercial y generar oportunidades para el sector empresarial.

También hizo referencia al trabajo conjunto con la Oficina Presidencial de Comercio Exterior (OPCE), orientado a vincular las políticas de inversión y comercio, así como a los contactos establecidos durante una reciente misión comercial del CNI a El Salvador. Según explicó, esa visita permitió estrechar relaciones institucionales y empresariales e identificar oportunidades de cooperación entre compañías de ambos mercados.

La nueva organización arranca sin compromisos de inversión ni acuerdos comerciales firmados entre los dos países
La nueva organización arranca sin compromisos de inversión ni acuerdos comerciales firmados entre los dos países

La representante del CNI mencionó además los esfuerzos para desarrollar una estrategia de atracción de inversiones del Triángulo Norte, con el propósito de fortalecer la integración productiva y la competitividad regional.

En ese marco, el CNI participa en iniciativas de cooperación y promoción de inversiones mediante su vinculación con la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA), organización de la que ejerce una representación regional para Centroamérica y el Caribe.

La creación de la Cámara Honduras–El Salvador plantea una nueva vía para acercar a los sectores empresariales de ambos países, pero su impacto dependerá de la capacidad de convertir los contactos y las oportunidades identificadas en operaciones comerciales concretas.

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