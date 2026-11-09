Video: el histórico recorrido del papa León XIV en las calles de Buenos Aires ante millones de personas

El histórico recorrido del Papamóvil por Avenida Libertador

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Bajo un cielo despejado y ante dos millones de personas, el papa León XIV recorrió 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador, en Palermo, durante una caravana que partió de la intersección con Olleros y finalizó en el Monumento a los Españoles.

La comitiva comenzó su trayecto a las 10 y avanzó a una velocidad lenta, un ritmo que permitió al Pontífice saludar a los fieles que se acercaron al recorrido y lo acompañaron durante todo el camino. Según informaron fuentes oficiales, más de dos millones de personas acompañaron el paso del sumo pontífice.

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El papa León XIV saluda a los asistentes desde el papamóvil durante su recorrido por la Avenida Libertador en Argentina.

El operativo dispuso un sendero exclusivo de siete metros de ancho, delimitado por vallas de seguridad a lo largo de la avenida. También contó con puestos sanitarios y accesos peatonales, que quedaron habilitados desde la medianoche.

El itinerario unió Olleros con el Monumento a los Españoles, en uno de los corredores principales de Palermo, bajo un esquema de circulación preparado para el paso de la caravana papal.

Los fieles se reunen para presenciar la misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles

Previamente, y en su segundo día de visita a la Argentina, el papa León XIV visitó al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución dedicada al acompañamiento de personas con discapacidad. Allí fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien le obsequió un mate con su nombre, y por residentes, trabajadores, familiares y voluntarios que lo saludaron con cánticos a su paso en el papamóvil.

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Durante el encuentro, el Pontífice escuchó testimonios de personas con discapacidad y definió al Cottolengo como una “comunidad fraterna de puertas abiertas”. En su discurso, retomó la idea de la “ciudad de la caridad”, impulsada por san Luis Orione, fundador de la obra, y sostuvo que estos espacios expresan el valor de cuidar a quienes suelen quedar relegados o desatendidos.

Papa móvil desde adentro: El papa Papa León XIV saluda a los fieles que se reunieron para recibirlo

León XIV articuló su mensaje a partir de tres referencias bíblicas: Belén, como símbolo de acogida y respeto por la vida; Nazaret, como lugar de integración en la familia y la comunidad; y Betania, vinculada con la amistad, la escucha y el acompañamiento. Según planteó, esos valores deberían trasladarse a la vida social para evitar que las personas con discapacidad sean marginadas.

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El Papa también cuestionó a las sociedades orientadas exclusivamente por el éxito económico y el culto a la apariencia física. En ese sentido, afirmó que las personas con discapacidad “no son un peso para la sociedad”, sino una bendición, y remarcó que el desarrollo de un país también debe evaluarse por la atención que brinda a quienes tienen necesidades especiales. Además, pidió que en la Argentina se fortalezcan las obras de caridad y que más jóvenes se sumen al voluntariado.

El papa León XIV se acerca a una mujer en silla de ruedas durante su visita a la institución Cottolengo en Argentina.

La actividad reunió, según fuentes vaticanas citadas por Infobae, a unas 3.000 personas dentro del centro y a más de 100.000 a lo largo del recorrido hasta Claypole. La escala tuvo también una dimensión política: se produjo un día después de la reunión del Papa con Javier Milei en Casa Rosada y puso frente a frente, en distintos momentos de la agenda papal, al presidente y a Kicillof.

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La visita ocurrió tras el pago de una deuda estatal de $ 828 millones que el Gobierno mantenía con el Cottolengo. Luego del encuentro, León XIV regresó a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles, donde lo esperaron millones de fieles.