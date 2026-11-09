Costa Rica pone a prueba su respuesta ante un hongo que amenaza las plantaciones de banano

(Foto cortesía MAG)

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Costa Rica realizó un simulacro de bioseguridad para evaluar su capacidad de respuesta ante una eventual detección del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (FocR4T), una plaga que afecta a las musáceas y que, según las autoridades, no está presente en el país, informó este viernes el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El ejercicio se desarrolló entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre en plantaciones bananeras de Sixaola, en la provincia de Limón. La práctica incluyó desde la identificación de una planta sospechosa hasta el traslado de muestras, el diagnóstico en laboratorio y la aplicación de medidas de contención.

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La actividad fue impulsada por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería; la Universidad Nacional (UNA), institución pública de educación superior, y la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), organismo de Naciones Unidas. También participaron los especialistas colombianos Gustavo Adolfo Rodríguez Yzquierdo, de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), y Antonio José González Ulloa, de la empresa Agrovid.

Cada etapa de una alerta fitosanitaria, puesta a prueba

El simulacro puso a prueba los procedimientos previstos para un eventual ingreso de FocR4T, desde el momento en que un trabajador o productor detecta síntomas compatibles con la enfermedad hasta la declaratoria oficial de una emergencia fitosanitaria.

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(Foto cortesía MAG)

Las instituciones participantes evaluaron la toma de muestras en campo, los protocolos de traslado hacia los laboratorios, los análisis biomoleculares para confirmar o descartar la presencia del patógeno y las medidas que correspondería aplicar en las áreas afectadas.

La secuencia también contempló acciones de aislamiento, desinfección, control de movilización y mitigación. El objetivo fue revisar la coordinación entre las entidades públicas, los productores, el personal de las fincas y los centros de investigación ante una situación que requeriría una respuesta rápida.

El FocR4T puede permanecer en el suelo durante largos períodos y propagarse mediante material vegetal, tierra, agua, herramientas, vehículos y calzado contaminado. Esa capacidad de dispersión hace que la prevención sea la principal estrategia de los países que todavía están libres de la plaga.

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La banana es el cuarto cultivo alimenticio mundial después del trigo, el arroz y el maíz en términos de producción y entre los mayores exportadores de la fruta se cuentan Ecuador, Colombia, Costa Rica y Guatemala. Fotografía de archivo. EFE/Rehan Khan

FocR4T provoca una forma de marchitamiento por Fusarium que puede afectar a distintas variedades de banano y otras musáceas. Los síntomas incluyen el amarillamiento y marchitamiento de las hojas, además de alteraciones internas en los tejidos vasculares de la planta. La detección temprana enfrenta una dificultad adicional: esos signos pueden confundirse con daños provocados por otras plagas o enfermedades ya presentes en las fincas.

Por ese motivo, el simulacro incluyó una fase de confirmación en laboratorio. La identificación mediante pruebas biomoleculares permite diferenciar un caso sospechoso de otras afectaciones con síntomas similares.

Un proyecto busca variedades de banano con mayor resistencia

El ejercicio, desarrollado entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre, evaluó la detección de plantas sospechosas, el análisis biomolecular y las acciones de aislamiento, desinfección y control de movilización. (Foto archivo, EFE/Jeffrey Arguedas)

La práctica de campo forma parte del proyecto COS5038, financiado por la OIEA y coordinado por la Universidad Nacional. La iniciativa lleva por título “Desarrollo de resistencia al marchitamiento por Fusarium en el banano y contribución al manejo integrado de la enfermedad mediante la aplicación de técnicas de fitomejoramiento por mutación”.

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El proyecto busca desarrollar plantas de banano con mayor resistencia al patógeno mediante el uso de radiación gamma. Esa técnica apunta a inducir variaciones genéticas que luego puedan ser evaluadas para seleccionar materiales con características útiles frente a la enfermedad.

Las investigaciones también consideran otras alternativas, como la edición genética y el uso de microorganismos capaces de contribuir al control de organismos dañinos en el suelo. Estas opciones aún están en fases de investigación y evaluación, por lo que no sustituyen las medidas de prevención y bioseguridad en las plantaciones.

Vigilancia reforzada en fincas y rutas de producción

La preparación ante FocR4T requiere controles en las labores cotidianas de las plantaciones. Entre las medidas que suelen contemplar los protocolos están la restricción del ingreso a áreas productivas, la limpieza y desinfección de calzado, herramientas y vehículos, el uso controlado de material de siembra y la comunicación inmediata de síntomas sospechosos a las autoridades fitosanitarias.

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El simulacro en Sixaola permitió revisar esos procedimientos en condiciones controladas y detectar aspectos que pueden requerir ajustes. También generó un espacio de intercambio entre investigadores, organismos internacionales, representantes del Estado y productores bananeros.

Costa Rica mantiene la condición de país libre de FocR4T, de acuerdo con la información difundida por las instituciones participantes. La estrategia oficial se concentra en reforzar la prevención, mejorar la capacidad de diagnóstico y sostener la preparación del sector ante una posible emergencia.