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El sueño de todo fan de Pokémon: crean una Pokédex igual a la del anime que funciona de verdad

Dos youtubers combinaron hardware avanzado para dar una experiencia igual a la que vivió Ash Ketchum

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El diseño incluye carcasa impresa en 3D y aluminio fresado, logrando un acabado robusto y fiel al modelo visto en Pokémon.
El diseño incluye carcasa impresa en 3D y aluminio fresado, logrando un acabado robusto y fiel al modelo visto en Pokémon.

Unos creadores de contenido apasionados por el universo Pokémon han construido una Pokédex real y funcional, replicando de forma sorprendente el icónico dispositivo que acompañó a Ash Ketchum en el anime de los años 90.

El proyecto, encabezado por el modder Mr. Volt y el colaborador BigRig Creates, va mucho más allá de los productos lanzados en décadas anteriores. Ellos han conseguido un aparato que emula no solo la apariencia, sino también la funcionalidad y la dinámica de la Pokédex animada, combinando componentes electrónicos modernos y un desarrollo de software específico para el dispositivo.

Cómo fue la creación de la Pokédex

La Pokédex nació de la colaboración entre dos especialistas en hardware y software. Mr. Volt se encargó de todo el desarrollo del hardware, seleccionando componentes como el Raspberry Pi Compute Module 4, que en el mercado cuesta alrededor de 60 dólares. Este microordenador compacto constituye el cerebro del dispositivo, permitiendo la gestión de imágenes, la navegación y la respuesta automatizada a las consultas del usuario.

La Pokédex real creada por fans de Pokémon replica fielmente el dispositivo del anime original de los años 90.
La Pokédex real creada por fans de Pokémon replica fielmente el dispositivo del anime original de los años 90.

La carcasa del aparato fue fabricada con una impresora 3D, mientras que la parte trasera, para lograr mayor resistencia y fidelidad estética, se realizó en aluminio fresado mediante CNC. Esta combinación de tecnologías otorga al modelo un acabado robusto y muy similar al visto en el anime. El diseño incluye cinco pantallas, 22 botones, un altavoz y una cámara integrada, logrando una interfaz de usuario muy completa y amigable.

Por su parte, BigRig Creates se encargó del desarrollo del software, que permite que la Pokédex muestre información detallada de varias generaciones de Pokémon, gestionando bases de datos con imágenes, descripciones, movimientos y evolución de las criaturas.

Así es el funcionamiento real de la Pokédex

El dispositivo se acciona mediante una serie de botones físicos que facilitan la navegación entre los diferentes Pokémon documentados. La principal novedad reside en la implementación de una cámara trasera que permite al usuario mostrar un objeto frente a la Pokédex, la cual reconoce automáticamente el Pokémon correspondiente.

La identificación se realiza mediante técnicas de búsqueda inversa de imágenes y el uso de inteligencia artificial. El sistema procesa la imagen capturada y busca una coincidencia en su base de datos interna, desplegando al instante la ficha del Pokémon detectado junto a su información esencial: tipos, hábitats, movimientos y línea evolutiva. Todo esto puede ser consultado en la pantalla OLED principal, ubicada a la izquierda del dispositivo.

A diferencia de juguetes antiguos, esta Pokédex moderna no está disponible comercialmente y representa un hito en el modding y la creatividad de los fans de Pokémon.
A diferencia de juguetes antiguos, esta Pokédex moderna no está disponible comercialmente y representa un hito en el modding y la creatividad de los fans de Pokémon.

A la derecha, una pantalla aún más grande muestra textos descriptivos, que pueden ser leídos en voz alta gracias al altavoz incorporado y una voz robótica que imita el estilo del anime. Otras pequeñas pantallas informan sobre el estado del dispositivo, como el nivel de batería y la conexión Wi-Fi.

El dispositivo también incorpora un micrófono y un chatbot sencillo, permitiendo que se le hagan preguntas sobre los Pokémon, tales como el nivel al que evolucionan o los movimientos que pueden aprender por medio de MT. La respuesta se despliega en la pantalla o se reproduce en audio, aportando una dimensión interactiva muy cercana a la fantasía original de la serie.

A diferencia del clásico juguete electrónico lanzado por Tiger Electronics hace casi treinta años, que solo incluía los primeros 150 Pokémon y ofrecía funciones muy limitadas, esta Pokédex moderna ofrece una base de datos mucho más extensa, cubriendo varias generaciones y permitiendo una interacción mucho más rica y precisa.

La Pokédex utiliza un Raspberry Pi Compute Module 4 como centro de procesamiento, permitiendo respuestas rápidas a consultas de Pokémon.
La Pokédex utiliza un Raspberry Pi Compute Module 4 como centro de procesamiento, permitiendo respuestas rápidas a consultas de Pokémon.

Pese a su avanzado desarrollo, la Pokédex creada por Mr. Volt y BigRig Creates es actualmente un proyecto de modding personal, sin planes de comercialización. La iniciativa demuestra hasta dónde puede llegar la creatividad y el conocimiento técnico de los seguidores de Pokémon, logrando materializar un objeto que durante décadas solo existió en la imaginación o en la pantalla.

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