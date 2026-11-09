Nicaragüense ocupará la silla de Mario Vargas Llosa en la Real Academia Española

El escritor Sergio Ramírez ingresará en la RAE el 15 de noviembre y ocupará la silla L (Foto archivo Infobae)

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Sergio Ramírez ingresará el domingo 15 de noviembre en la Real Academia Española (RAE), donde ocupará la silla L que quedó vacante tras la muerte de Mario Vargas Llosa. El escritor nicaragüense leerá el discurso de recepción Un novelista ecuménico en la sede de la corporación, en Madrid.

Ramírez, nacido en Masatepe en 1942, se incorporará a la institución como académico de número después de que el pleno de la RAE aprobara su candidatura el 21 de mayo de 2026. Fue la única postulación para el puesto y contó con el respaldo del exdirector de la Academia Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez y el director de la corporación, Santiago Muñoz Machado.

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La silla L había sido ocupada por el peruano-español Mario Vargas Llosa hasta su fallecimiento, el 13 de abril de 2025. La elección de Ramírez prolonga la presencia de autores latinoamericanos en una institución que reúne a especialistas y escritores vinculados con el estudio y la defensa de la lengua española.

Luis Mateo Díez responderá al discurso de Ramírez

El encargado de dar la bienvenida a Ramírez en nombre de la Academia será Luis Mateo Díez, quien ya había destacado la trayectoria del autor durante la lectura de sus méritos ante el pleno.

Díez definió al escritor como una figura “fundamental, generosa y comprometida” de la literatura en español. También aludió a la situación política que mantiene a Ramírez fuera de Nicaragua desde hace cinco años.

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El novelista reside en Madrid desde 2021, cuando la Fiscalía nicaragüense dictó una orden de detención en su contra. La acusación estuvo vinculada con una supuesta incitación al odio por la publicación de Tongolele no sabía bailar, una novela que aborda la represión política en Nicaragua.

El escritor vive desde entonces un exilio que ha condicionado su vida pública y literaria. La RAE subrayó ese contexto al informar sobre su elección, que se produjo en un momento en que Ramírez mantiene una actividad sostenida como narrador, ensayista, periodista y participante de debates sobre la situación de su país.

La silla L, vacante desde la muerte de Vargas Llosa

El galardonado creador nicaragüense ingresa en la prestigiosa corporación lingüística madrileña tras pronunciar una ponencia sobre la universalidad narrativa, prolongando la destacada presencia hispanoamericana dejada por el célebre Nobel tras su reciente partida terrenal (Foto archivo Infobae)

La incorporación de Ramírez se producirá siete meses después de la muerte de Vargas Llosa, quien había ocupado la silla L de la Academia desde 1996. El Nobel de Literatura fue una de las voces centrales de las letras hispanoamericanas durante más de seis décadas y mantuvo una relación activa con la institución hasta sus últimos años.

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La ceremonia del 15 de noviembre incluirá la lectura de su discurso, titulado Un novelista ecuménico, y la respuesta de Díez en representación de la corporación.

El acceso a la Academia se suma a una carrera literaria que abarca más de 70 libros, entre novelas, cuentos, crónicas, ensayos y textos periodísticos. Ramírez también es miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua.

Una obra narrativa traducida a 20 idiomas

Ramírez es autor de novelas como Castigo divino, Margarita, está linda la mar y Tongolele no sabía bailar. Su producción incluye además relatos, ensayos y crónicas, con una obra atravesada por la historia política y social de Nicaragua, así como por los vínculos entre memoria, poder y vida cotidiana en América Latina.

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Margarita, está linda la mar, publicada en 1998, obtuvo el Premio Alfaguara de Novela. La obra consolidó la proyección internacional del autor y sumó una distinción a una trayectoria que ya había sido reconocida por Castigo divino, ganadora del premio Dashiell Hammett en 1988.

Sus libros fueron traducidos a 20 idiomas y recibieron premios en distintos países. En 2011 obtuvo el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, concedido en Chile por el conjunto de su obra. Tres años después recibió en México el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español.

En 2017, el Ministerio de Cultura de España le concedió el Premio Cervantes, el mayor reconocimiento de las letras en español. El jurado distinguió entonces una obra que combina la tradición narrativa centroamericana con una mirada crítica sobre los procesos políticos de la región.

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25/10/2025 El premiado nicaragüense Sergio Ramírez, por 'El caballo dorado', en la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, en el Gran Teatro, a 25 de octubre de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). Impulsada por la Cátedra Vargas Llosa desde 2014, la Bienal nació con el objetivo de proyectar la literatura en lengua española a nivel internacional. Tras sus primeras ediciones en Lima (Perú) y Guadalajara (México), se celebra por primera vez en Extremadura. CULTURA Carlos Criado - Europa Press

El periodismo, otra dimensión de su trayectoria

Además de su trabajo como narrador, Ramírez desarrolló una extensa labor periodística. En 2026 recibió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, otro reconocimiento a una producción que ha alternado la ficción con el análisis político, la crónica y la reflexión sobre la democracia en América Latina.

Su ingreso en la RAE coincidirá con una etapa de actividad literaria desde España, país del que obtuvo la nacionalidad. La ceremonia prevista para el 15 de noviembre formalizará su incorporación a la institución y completará la sucesión en la silla que perteneció a Vargas Llosa.