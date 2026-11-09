Nicaragua

Nicaragüense ocupará la silla de Mario Vargas Llosa en la Real Academia Española

El narrador nicaragüense se incorporará el 15 de noviembre a la institución lingüística en Madrid, siete meses después del fallecimiento del Nobel peruano-español, en una ceremonia que formalizará el relevo

Sergio Ramírez Nicaragua
El escritor Sergio Ramírez ingresará en la RAE el 15 de noviembre y ocupará la silla L (Foto archivo Infobae)
Guardar

Sergio Ramírez ingresará el domingo 15 de noviembre en la Real Academia Española (RAE), donde ocupará la silla L que quedó vacante tras la muerte de Mario Vargas Llosa. El escritor nicaragüense leerá el discurso de recepción Un novelista ecuménico en la sede de la corporación, en Madrid.

Ramírez, nacido en Masatepe en 1942, se incorporará a la institución como académico de número después de que el pleno de la RAE aprobara su candidatura el 21 de mayo de 2026. Fue la única postulación para el puesto y contó con el respaldo del exdirector de la Academia Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez y el director de la corporación, Santiago Muñoz Machado.

PUBLICIDAD

La silla L había sido ocupada por el peruano-español Mario Vargas Llosa hasta su fallecimiento, el 13 de abril de 2025. La elección de Ramírez prolonga la presencia de autores latinoamericanos en una institución que reúne a especialistas y escritores vinculados con el estudio y la defensa de la lengua española.

Luis Mateo Díez responderá al discurso de Ramírez

El encargado de dar la bienvenida a Ramírez en nombre de la Academia será Luis Mateo Díez, quien ya había destacado la trayectoria del autor durante la lectura de sus méritos ante el pleno.

Díez definió al escritor como una figura “fundamental, generosa y comprometida” de la literatura en español. También aludió a la situación política que mantiene a Ramírez fuera de Nicaragua desde hace cinco años.

PUBLICIDAD

El novelista reside en Madrid desde 2021, cuando la Fiscalía nicaragüense dictó una orden de detención en su contra. La acusación estuvo vinculada con una supuesta incitación al odio por la publicación de Tongolele no sabía bailar, una novela que aborda la represión política en Nicaragua.

El escritor vive desde entonces un exilio que ha condicionado su vida pública y literaria. La RAE subrayó ese contexto al informar sobre su elección, que se produjo en un momento en que Ramírez mantiene una actividad sostenida como narrador, ensayista, periodista y participante de debates sobre la situación de su país.

La silla L, vacante desde la muerte de Vargas Llosa

Sergio Ramírez Nicaragua
El galardonado creador nicaragüense ingresa en la prestigiosa corporación lingüística madrileña tras pronunciar una ponencia sobre la universalidad narrativa, prolongando la destacada presencia hispanoamericana dejada por el célebre Nobel tras su reciente partida terrenal (Foto archivo Infobae)

La incorporación de Ramírez se producirá siete meses después de la muerte de Vargas Llosa, quien había ocupado la silla L de la Academia desde 1996. El Nobel de Literatura fue una de las voces centrales de las letras hispanoamericanas durante más de seis décadas y mantuvo una relación activa con la institución hasta sus últimos años.

La ceremonia del 15 de noviembre incluirá la lectura de su discurso, titulado Un novelista ecuménico, y la respuesta de Díez en representación de la corporación.

El acceso a la Academia se suma a una carrera literaria que abarca más de 70 libros, entre novelas, cuentos, crónicas, ensayos y textos periodísticos. Ramírez también es miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua.

Una obra narrativa traducida a 20 idiomas

Ramírez es autor de novelas como Castigo divino, Margarita, está linda la mar y Tongolele no sabía bailar. Su producción incluye además relatos, ensayos y crónicas, con una obra atravesada por la historia política y social de Nicaragua, así como por los vínculos entre memoria, poder y vida cotidiana en América Latina.

Margarita, está linda la mar, publicada en 1998, obtuvo el Premio Alfaguara de Novela. La obra consolidó la proyección internacional del autor y sumó una distinción a una trayectoria que ya había sido reconocida por Castigo divino, ganadora del premio Dashiell Hammett en 1988.

Sus libros fueron traducidos a 20 idiomas y recibieron premios en distintos países. En 2011 obtuvo el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, concedido en Chile por el conjunto de su obra. Tres años después recibió en México el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español.

En 2017, el Ministerio de Cultura de España le concedió el Premio Cervantes, el mayor reconocimiento de las letras en español. El jurado distinguió entonces una obra que combina la tradición narrativa centroamericana con una mirada crítica sobre los procesos políticos de la región.

25/10/2025 El premiado nicaragüense Sergio Ramírez, por 'El caballo dorado', en la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, en el Gran Teatro, a 25 de octubre de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). Impulsada por la Cátedra Vargas Llosa desde 2014, la Bienal nació con el objetivo de proyectar la literatura en lengua española a nivel internacional. Tras sus primeras ediciones en Lima (Perú) y Guadalajara (México), se celebra por primera vez en Extremadura. CULTURA Carlos Criado - Europa Press
25/10/2025 El premiado nicaragüense Sergio Ramírez, por 'El caballo dorado', en la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, en el Gran Teatro, a 25 de octubre de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). Impulsada por la Cátedra Vargas Llosa desde 2014, la Bienal nació con el objetivo de proyectar la literatura en lengua española a nivel internacional. Tras sus primeras ediciones en Lima (Perú) y Guadalajara (México), se celebra por primera vez en Extremadura. CULTURA Carlos Criado - Europa Press

El periodismo, otra dimensión de su trayectoria

Además de su trabajo como narrador, Ramírez desarrolló una extensa labor periodística. En 2026 recibió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, otro reconocimiento a una producción que ha alternado la ficción con el análisis político, la crónica y la reflexión sobre la democracia en América Latina.

Su ingreso en la RAE coincidirá con una etapa de actividad literaria desde España, país del que obtuvo la nacionalidad. La ceremonia prevista para el 15 de noviembre formalizará su incorporación a la institución y completará la sucesión en la silla que perteneció a Vargas Llosa.

Temas Relacionados

Sergio RamírezReal Academia EspañolaLiteratura latinoamericanaexilioAcademia Nicaragüense de la LenguaNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ortega y Murillo amplían el control sobre la población mediante vigilancia financiera y persecución política en Nicaragua

Una resolución oficial amplía la vigilancia financiera a operaciones cotidianas. Quienes reciben o envían dinero pueden ser perfilados, monitoreados y reportados sin que nadie esté obligado a avisarles

Ortega y Murillo amplían el control sobre la población mediante vigilancia financiera y persecución política en Nicaragua

Jasmine Blandford es recibida como toda una reina en Puerto Rico e ilusiona a Nicaragua con otro título de Miss Universo

Una marea de fanáticos, música tradicional y una cálida bienvenida popular marcaron el desembarco de Jasmine Blandford en Puerto Rico

Jasmine Blandford es recibida como toda una reina en Puerto Rico e ilusiona a Nicaragua con otro título de Miss Universo

La búsqueda en internet que abrió nuevas preguntas en el caso de una universitaria desaparecida en Nicaragua

La madre de Belén Karina Guerrero Fugón encontró consultas sobre denuncias por amenazas días antes de que la joven saliera de su casa en Managua con una maleta

La búsqueda en internet que abrió nuevas preguntas en el caso de una universitaria desaparecida en Nicaragua

El régimen de Nicaragua transfirió 110 propiedades confiscadas al Instituto de Seguridad Social, denuncia Chamorro

El opositor desnacionalizado señaló que las operaciones ocurrieron entre 2020 y abril de 2026 y advirtió que las incautaciones plantean dudas sobre los títulos, las garantías y los recursos judiciales efectivos

El régimen de Nicaragua transfirió 110 propiedades confiscadas al Instituto de Seguridad Social, denuncia Chamorro

Culto a la personalidad y apropiación de la historia: cómo Ortega y Murillo convirtieron a Nicaragua en escaparate de su poder

Bustos de veinte metros, retratos en fachadas estatales y más de doscientas estructuras metálicas iluminadas configuran un paisaje que los analistas vinculan a las estrategias clásicas de legitimación de los regímenes autoritarios

Culto a la personalidad y apropiación de la historia: cómo Ortega y Murillo convirtieron a Nicaragua en escaparate de su poder

TECNO

4 juegos de Steam para PC que puedes reclamar gratis: zombis, estrategias y aventuras

4 juegos de Steam para PC que puedes reclamar gratis: zombis, estrategias y aventuras

Criptomonedas: el precio de Bitcoin para este lunes

Criptomonedas: cuál es el precio de ethereum este lunes<br>

Lista de códigos de Free Fire para ganar diamantes y skins gratis este 9 de noviembre de 2026

Cómo el streaming de deportes y los videojuegos cambiaron el tipo de TV que queremos tener

ENTRETENIMIENTO

Kaia Gerber comparte una reflexión sobre el duelo a menos de dos meses de la muerte de su hermano Presley

Kaia Gerber comparte una reflexión sobre el duelo a menos de dos meses de la muerte de su hermano Presley

El actor que interpreta Pennywise en ‘It’ asegura que sería un buen villano para el próximo James Bond: “Creo que lo haría bien”

Robert Pattinson hizo una prueba para convertirse en James Bond

Matt Damon sobre el rodaje de “La Odisea”: “Sentíamos que éramos exploradores. Fuimos los primeros en hacerlo y eso nos unió mucho”

‘Godzilla Minus Zero’ hace historia: el mejor estreno de la historia de una película de habla no inglesa y de imagen real en Estados Unidos

MUNDO

Una espada de bronce de 3.300 años emerge de un lago volcánico italiano con el filo intacto

Una espada de bronce de 3.300 años emerge de un lago volcánico italiano con el filo intacto

Las acciones de Nvidia caen tras la investigación sobre los vínculos de Jensen Huang con una empresaria china

El video que expone a Jensen Huang y su presunta amante: la espía china que hizo bajar las acciones de NVIDIA

Quién es Alice Huang, la ciudadana china acusada de espiar al director ejecutivo de Nvidia

Rusia veta a Europa en las negociaciones de paz y declara que el mapa de Ucrania ya ha cambiado