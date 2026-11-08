Los dueños de Elvis Presley y Eminem demandaron a Suno por copiar sus canciones y clonar sus voces con IA

Un portavoz de Suno respondió que la empresa existe para ayudar a crear música original y no para aprovechar nombres o imágenes de artistas. (Composición Infobae: ELVIS PRESLEY ENTERPRISES LLC / Reuters)

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Un grupo de dueños de los derechos de la música de Elvis Presley y la editorial que administra 269 canciones de Eminem demandaron a Suno, un generador de música con inteligencia artificial. Presentaron dos demandas separadas en un tribunal federal de California. Alegan que la empresa copió sus temas para entrenarse y permite imitar voces y letras.

La demanda de Presley, de 51 páginas según Variety, la presentaron Elvis Presley Enterprises, una unidad de Authentic Brands Group, la editorial Raleigh Music Publishing y otros titulares de derechos. Acusa a Suno de infracción de derechos de autor y de explotar la identidad del cantante cada vez que un usuario pide canciones a su estilo.

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Además de los derechos de autor, invoca la ley ELVIS de Tennessee, aprobada en 2024, que prohíbe clonar la voz de un cantante con IA. Según la demanda, la plataforma permite generar temas que replican el “timbre vocal” de Presley sin su permiso. El listado de obras incluye 859 composiciones.

Según la demanda, la plataforma permite generar temas que replican el “timbre vocal” de Presley sin su permiso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda demanda la presentó Eight Mile Style, una editorial de Michigan, junto con Martin Affiliated. Controla 269 composiciones de Eminem, entre ellas “Lose Yourself”, “Without Me” y “The Real Slim Shady”. El propio rapero no figura como demandante, y su representante no respondió a la consulta de Variety.

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Los reclamos económicos y el entrenamiento de la IA

Eight Mile Style pide hasta USD 150.000 por cada obra, el máximo legal para una infracción deliberada. Para las 269 canciones suma USD 40,35 millones, según el resumen de la demanda. Reclama además USD 672.500 por eludir protecciones de acceso y USD 6,7 millones por borrar los datos de autoría de las obras.

La demanda sostiene que Suno obtuvo las canciones con herramientas automáticas que sortearon claves de acceso y suscripciones de plataformas de música con licencia. También afirma que usó programas para descargar audio de YouTube y que el código filtrado de la empresa contiene letras de varias de esas canciones. Son afirmaciones de la parte demandante.

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Los abogados de ambas partes, Richard Busch, Mark Block, David Niemierzycki y Andrew Davis, escribieron que Suno se “codificó” con la identidad y el trabajo de los artistas para convertirlos en una “cinta transportadora” de dinero. En la demanda de Presley añadieron: “El próximo Elvis no tomará una guitarra”.

Ambas demandas incluyen ejemplos de canciones generadas. En el caso de Eminem, la editorial señala que Suno bloquea el nombre del artista, pero que una lista de rasgos de estilo basta para obtener una pista parecida. Algunos resultados reproducirían letras casi textuales de “Lose Yourself” y “The Real Slim Shady”.

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Suno niega las acusaciones y enfrenta otras demandas

Un portavoz de Suno respondió a Variety que la empresa existe para ayudar a crear música original y no para aprovechar nombres o imágenes de artistas. Dijo que prohíbe el uso no autorizado de obras, que bloquea las órdenes con nombres de artistas y canciones, y que revisa con terceros los audios y letras que suben los usuarios.

Markus Soeder, federal state prime minister of Bavaria is dressed up as Elvis Presley and performs a song of the legendary US singer during the carnival event "Carnival in Frankonia" in Veitshoechheim, near Wuerzburg, Germany, February 21, 2025. REUTERS/Heiko Becker TPX IMAGES OF THE DAY

Los casos se suman a otros contra la empresa. Según el medio citado, la editorial Round Hill Music y los sellos Universal Music Group y Sony Music ya la demandaron. Los cantantes Jason Isbell y otros músicos presentaron en septiembre una demanda que busca convertirse en colectiva, por el uso de sus identidades.

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Los mismos titulares de derechos de Presley demandaron el mes pasado a Anthropic, la creadora del chatbot Claude, por USD 48,6 millones. Alegan que se entrenó con 274 canciones del cantante. Anthropic negó las acusaciones. Eight Mile Style, por su parte, reclama unos USD 110 millones a Meta, un caso que un juez federal de Michigan dejó avanzar.

Las demandas no frenaron la financiación de Suno. En junio, la empresa recaudó USD 400 millones en una ronda que la valoró en USD 5.400 millones, según Variety.