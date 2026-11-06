Khaby Lame, el influencer que se vendió a sí mismo por USD 975 millones para crear su gemelo digital

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Khaby Lame, uno de los creadores de contenido más populares de TikTok, protagonizó una operación millonaria que buscó llevar su imagen más allá de las redes sociales. El influencer acordó la venta de su empresa Step Distinctive Limited a Rich Sparkle Holdings, en una transacción valorada en 975 millones de dólares, que incluyó la autorización para utilizar su identidad en el desarrollo de un gemelo digital impulsado por inteligencia artificial.

El acuerdo contempló que la compañía pudiera reproducir mediante tecnología su rostro, voz y comportamiento para crear una versión virtual del influencer. Este personaje digital podría participar en actividades comerciales, generar contenido y representar a Lame en distintos espacios sin que fuera necesaria su presencia física.

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La operación reflejó el interés de las empresas por aprovechar la popularidad de los creadores de contenido y convertir sus identidades en activos comerciales que pudieran utilizarse a gran escala.

Khaby Lame vendió su imagen a 975 millones de dólares. (Scott Garfitt/Invision/AP Archivo)

Cómo funcionaría el gemelo digital de Khaby Lame

El proyecto contempló desarrollar una réplica digital de Khaby Lame mediante herramientas de inteligencia artificial capaces de imitar sus principales características personales. Entre ellas se encontraban su apariencia física, su voz y sus expresiones, elementos que formaban parte de la identidad que construyó en las plataformas digitales.

La tecnología permitiría generar contenidos protagonizados por esta versión virtual del influencer. De esta manera, las marcas podrían utilizar su imagen para campañas publicitarias y otras actividades comerciales sin depender necesariamente de una grabación presencial.

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El objetivo era que el gemelo digital pudiera comunicarse con diferentes públicos y participar en experiencias comerciales en varios idiomas y mercados. Esto permitiría ampliar el alcance de su imagen y multiplicar las oportunidades de negocio asociadas a su popularidad.

Khaby Lame tendrá un gemelo digital, generado por IA, que podrá ser usado en diferentes campañas comerciales. REUTERS/Hollie Adams

La iniciativa también planteó un cambio en la manera en que los creadores de contenido podían gestionar sus marcas personales. En lugar de depender exclusivamente de publicaciones realizadas por ellos mismos, sus representaciones digitales podrían mantener una presencia constante en distintos canales.

Un acuerdo valorado en 975 millones de dólares

La operación se estructuró mediante la adquisición de Step Distinctive Limited por parte de Rich Sparkle Holdings. La transacción fue valorada en 975 millones de dólares y contempló el uso comercial de la identidad de Khaby Lame.

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Como parte del acuerdo, Rich Sparkle Holdings anunció que entregaría 75 millones de acciones a cambio de la empresa del influencer. La valoración de la operación convirtió el negocio en uno de los acuerdos más llamativos relacionados con la economía de los creadores de contenido.

La compañía buscaba aprovechar la comunidad global que Lame había construido en redes sociales para desarrollar nuevas fuentes de ingresos. Su popularidad le permitía conectar con millones de usuarios sin depender de un mercado específico.

Rich Sparkle Holdings fue la empresa que decidió comprar la imagen de Khaby Lame. REUTERS/Eric Gaillard

El proyecto también contempló utilizar su imagen en diferentes formatos comerciales, desde publicidad hasta experiencias digitales. La inteligencia artificial tendría un papel central en la producción y distribución de estos contenidos.

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Quién era Khaby Lame, el influencer que conquistó TikTok

Khaby Lame alcanzó la fama durante la pandemia de COVID-19, cuando comenzó a publicar videos en TikTok en los que reaccionaba a situaciones cotidianas y mostraba soluciones sencillas a problemas que otros usuarios resolvían de manera innecesariamente complicada.

Su estilo se caracterizaba por utilizar gestos y expresiones faciales en lugar de diálogos. En sus videos, solía observar tutoriales o trucos extravagantes y responder con una demostración sencilla que evidenciaba que existía una manera más fácil de realizar la misma tarea.

Khaby Lame logró conquistar TikTok durante la pandemia. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Este formato le permitió llegar a audiencias de distintos países, incluso sin depender de un idioma específico. Su contenido se volvió reconocible y lo convirtió en uno de los creadores más seguidos de la plataforma.

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Con el crecimiento de su popularidad, Lame pasó de publicar videos desde su casa a participar en campañas publicitarias, eventos internacionales y colaboraciones con marcas reconocidas.