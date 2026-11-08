Teleshow

Thiago Medina lanzó un casting para buscar novia y reavivó la tensión con Daniela Celis: "Mis condiciones"

La convocatoria fue anunciada por su hermana Camilota y apareció poco después de la búsqueda de pareja que inició la influencer

Camila Deniz decidió abrir un casting para buscarle novia a su hermano y causó revuelo en las redes (Instagram)
Guardar

Thiago Medina volvió a quedar en el centro de la conversación por una propuesta que comenzó como una broma familiar y terminó despertando todo tipo de interpretaciones en las redes sociales. Mientras el exparticipante de Gran Hermano 2022 transita una nueva etapa sentimental después de su separación de Daniela Celis, su hermana Camilota decidió abrir una convocatoria muy particular. Entre risas, el influencer aceptó el desafío y anunció que también buscaría pareja, en un gesto que algunos usuarios leyeron como una indirecta hacia la madre de sus hijas.

La propuesta apareció en las historias de Instagram de Camilota, quien grabó a su hermano y aprovechó la complicidad entre ambos para presentarlo como un candidato disponible. “Está abierto el casting para buscarle novia a mi hermano”, se la escuchó decir en la grabación. Luego invitó a sus seguidores a participar de la iniciativa: “Si querés ser parte de este casting, mandame mensaje”.

PUBLICIDAD

Thiago reaccionó con sorpresa y humor frente a la ocurrencia de su hermana. “Bue, ¿quién sos?”, le respondió entre risas, como si no pudiera creer que Camilota hubiera convertido su vida amorosa en una convocatoria pública. “Voy a poner mis condiciones, así que ahora les dejo el link acá abajo”, anunció. La frase dejó abierta la posibilidad de que el casting tuviera una dinámica propia y de que quienes estuvieran interesadas pudieran enviar sus datos o comunicarse con él a través del enlace que compartió en la historia.

Thiago Medina abrió su casting de parejas y aprovechó para burlarse de Daniela Celis
"Dice que busca novia", escribió Camilota sobre su hermano (Instagram)

En otra de las publicaciones, Camilota volvió a referirse a la búsqueda de pareja de su hermano con una frase breve. “Dice que busca novia”, escribió, mientras continuaba difundiendo la propuesta entre sus seguidores.

PUBLICIDAD

La convocatoria de Thiago apareció casi un mes después de que Celis también abriera una búsqueda para conocer hombres. La influencer había lanzado su convocatoria a mediados de octubre, durante una charla con Lizardo Ponce y Mica Viciconte. “Pestañela busca un chongo y acá arranca la convocatoria para buscar al chongo de Pestañela”, anunció Ponce. Daniela reaccionó con entusiasmo ante la idea y respondió: “Me vuelvo loca, me encanta”.

Después, Viciconte quiso saber qué características debía tener el hombre que quisiera conquistarla. “¿Qué tiene que tener un chongo que conquiste a Pestañela?”, le preguntó. Celis respondió con dos condiciones concretas: “Tiene que tener mucha personalidad, actitud”. A continuación, Lizardo explicó cómo funcionaría el proceso de inscripción. “Hay un código QR. Un formulario que tenés que poner nombre, apellido, tu fecha de nacimiento y un video tuyo cortito contando por qué querés participar, por qué querés estar con Pestañela”, detalló frente a las cámaras.

Daniela Celis inició una convocatoria para conseguir 'chongo'

La propuesta también generó dudas sobre los requisitos prácticos de los candidatos. Mica planteó si quienes quisieran participar debían tener movilidad o vivir solos, aunque enseguida relativizó esas condiciones. “Pará, ¿esta persona tiene que tener, por ejemplo, movilidad, tiene que vivir solo? O en realidad eso, si es buena onda y es piola, no pasa nada”, comentó.

Daniela cerró la convocatoria con una invitación dirigida a quienes estuvieran interesados en conocerla. “Bueno, yo no sé si vos que estás del otro lado crees en el amor o no, pero yo te invito a que me conozcas, a que nos conozcamos y la pasemos bien. Así que escanea este QR que se encuentra acá en pantalla y nada, la podemos pasar bien”, expresó.

La iniciativa generó una gran cantidad de respuestas, aunque también despertó críticas. Algunas personas cuestionaron que Celis utilizara un formulario y un código QR para buscar pareja, y la influencer decidió responder públicamente a esos comentarios. En sus redes, mostró su enojo y defendió la convocatoria con ironía. “Pero, se sorprendieron porque ahora subí un formulario y un QR. Para que se postule la gente. Quiero contarles que la sorprendida soy yo. Sí, a veces me sorprende mi fama”, comenzó. “¿Cuánto pasó? ¿Un par de horas? Gracias Marta, Graciela, Gisela que son las típicas que comentan ‘no le da vergüenza’. Después quieren que las respete. Gracias de verdad por potenciar mi engagement”, expresó.

Daniela Celis busca un “chongo” y reveló los requisitos para anotarse
Daniela enfrentó las críticas por su convocatoria para conseguir una nueva pareja (Instagram)

La influencer también compartió el mensaje que recibió de parte de su equipo después de que la convocatoria superara las expectativas iniciales. “Dani, es increíble. Estalló la convocatoria. Se anotaron muchísimos chicos, más de los que pensábamos. Pestañeando chongos está explotadísimo”, le informaron.

Mientras Daniela recibía postulaciones y celebraba la repercusión de su búsqueda, Thiago decidió sumarse a la dinámica desde otro lugar. La propuesta de Camilota reavivó el interés por la vida sentimental de ambos y generó comentarios entre quienes siguen su historia desde que se conocieron en Gran Hermano. Unidos por sus hijas, Laia y Aimé, los dos transitan caminos separados y comparten nuevos capítulos personales, aunque cada aparición en redes vuelve a despertar interpretaciones sobre el vínculo que mantienen.

Temas Relacionados

Thiago MedinaDaniela CelisCamilotaGran HermanoGran Hermano 2022

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Damián Mahler cuenta cómo los Beatles atravesaron su vida: “Es una música que te hace ser quien sos”

El director de The Beatles Symphonic Fantasy habló con Teleshow, de las canciones que lo acompañan desde chico, la memoria de su padre y el vínculo íntimo que mantiene con la obra de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr

Damián Mahler cuenta cómo los Beatles atravesaron su vida: “Es una música que te hace ser quien sos”

“María Gabriela Epumer fue una referente para mí”: la cineasta Andy Testa y la película que la acercó a la guitarrista

La co-directora de Perfume cuenta cómo las cintas que la familia de la guitarrista conservó durante años dieron forma al documental que hicieron junto a Lucía Ruiz, recuerda la proyección privada con Charly García y habla de la marca personal que dejó su música cuando su papá la abandonó

“María Gabriela Epumer fue una referente para mí”: la cineasta Andy Testa y la película que la acercó a la guitarrista

ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

La banda de Texas se presentará el 24 de noviembre en Buenos Aires como parte de The Big One!, una gira basada en los temas más conocidos de su repertorio clásico de blues y rock

ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en denunciar a Aníbal Lotocki: “Fue un asesino, como dije en su momento”

La actriz contó en Podemos Hablar que alertó públicamente sobre el cirujano antes de que las víctimas salieran a la luz, cuando sus compañeras de teatro aún lo defendían. Lotocki cumple hoy una condena firme de ocho años de prisión y afronta un segundo juicio

Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en denunciar a Aníbal Lotocki: “Fue un asesino, como dije en su momento”

Yanina Latorre anticipó una fuerte novedad en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están evaluando"

La conductora de SQP publicó en sus historias las últimas noticias del caso, mientras Wanda salía de la Fiscalía de Género de Tigre tras declarar cuatro horas

Yanina Latorre anticipó una fuerte novedad en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están evaluando"

AMÉRICA

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno en Israel y ofreció un lugar al partido de Benjamin Netanyahu

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno en Israel y ofreció un lugar al partido de Benjamin Netanyahu

Activista cubana denuncia operativo de seguridad en los alrededores de su vivienda

El Ejército de Guatemala prevé adquirir 3,800 fusiles M4 para sus brigadas en 2027

Químicos explosivos y otras sustancias: ¿Qué encontraron en la casa de uno de los acusados que planeaba un ataque contra el presidente dominicano?

“Desde hoy son parte del Cártel del Golfo”: el viaje que convirtió a migrantes nicaragüenses en reclutas del narco

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

DEPORTES

Colapinto se benefició con una sanción a otro piloto y largará 14° el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Colapinto se benefició con una sanción a otro piloto y largará 14° el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

La respuesta de Pierre Gasly sobre la “presión” de los fanáticos argentinos de Franco Colapinto que dio que hablar en la Fórmula 1

El estremecedor nocaut en una pelea de boxeo sin guantes que recorre el mundo: “Cayó a la lona como una estatua”

Lanús visitará a Central Córdoba con la obligación de ganar para clasificar a la Sudamericana 2027: hora, TV y formaciones

Un ex jugador de la selección argentina estalló de furia por tener que dar una entrevista en medio de un partido