Thiago Medina lanzó un casting para buscar novia y reavivó la tensión con Daniela Celis: "Mis condiciones"

Camila Deniz decidió abrir un casting para buscarle novia a su hermano y causó revuelo en las redes (Instagram)

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Thiago Medina volvió a quedar en el centro de la conversación por una propuesta que comenzó como una broma familiar y terminó despertando todo tipo de interpretaciones en las redes sociales. Mientras el exparticipante de Gran Hermano 2022 transita una nueva etapa sentimental después de su separación de Daniela Celis, su hermana Camilota decidió abrir una convocatoria muy particular. Entre risas, el influencer aceptó el desafío y anunció que también buscaría pareja, en un gesto que algunos usuarios leyeron como una indirecta hacia la madre de sus hijas.

La propuesta apareció en las historias de Instagram de Camilota, quien grabó a su hermano y aprovechó la complicidad entre ambos para presentarlo como un candidato disponible. “Está abierto el casting para buscarle novia a mi hermano”, se la escuchó decir en la grabación. Luego invitó a sus seguidores a participar de la iniciativa: “Si querés ser parte de este casting, mandame mensaje”.

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Thiago reaccionó con sorpresa y humor frente a la ocurrencia de su hermana. “Bue, ¿quién sos?”, le respondió entre risas, como si no pudiera creer que Camilota hubiera convertido su vida amorosa en una convocatoria pública. “Voy a poner mis condiciones, así que ahora les dejo el link acá abajo”, anunció. La frase dejó abierta la posibilidad de que el casting tuviera una dinámica propia y de que quienes estuvieran interesadas pudieran enviar sus datos o comunicarse con él a través del enlace que compartió en la historia.

"Dice que busca novia", escribió Camilota sobre su hermano (Instagram)

En otra de las publicaciones, Camilota volvió a referirse a la búsqueda de pareja de su hermano con una frase breve. “Dice que busca novia”, escribió, mientras continuaba difundiendo la propuesta entre sus seguidores.

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La convocatoria de Thiago apareció casi un mes después de que Celis también abriera una búsqueda para conocer hombres. La influencer había lanzado su convocatoria a mediados de octubre, durante una charla con Lizardo Ponce y Mica Viciconte. “Pestañela busca un chongo y acá arranca la convocatoria para buscar al chongo de Pestañela”, anunció Ponce. Daniela reaccionó con entusiasmo ante la idea y respondió: “Me vuelvo loca, me encanta”.

Después, Viciconte quiso saber qué características debía tener el hombre que quisiera conquistarla. “¿Qué tiene que tener un chongo que conquiste a Pestañela?”, le preguntó. Celis respondió con dos condiciones concretas: “Tiene que tener mucha personalidad, actitud”. A continuación, Lizardo explicó cómo funcionaría el proceso de inscripción. “Hay un código QR. Un formulario que tenés que poner nombre, apellido, tu fecha de nacimiento y un video tuyo cortito contando por qué querés participar, por qué querés estar con Pestañela”, detalló frente a las cámaras.

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Daniela Celis inició una convocatoria para conseguir 'chongo'

La propuesta también generó dudas sobre los requisitos prácticos de los candidatos. Mica planteó si quienes quisieran participar debían tener movilidad o vivir solos, aunque enseguida relativizó esas condiciones. “Pará, ¿esta persona tiene que tener, por ejemplo, movilidad, tiene que vivir solo? O en realidad eso, si es buena onda y es piola, no pasa nada”, comentó.

Daniela cerró la convocatoria con una invitación dirigida a quienes estuvieran interesados en conocerla. “Bueno, yo no sé si vos que estás del otro lado crees en el amor o no, pero yo te invito a que me conozcas, a que nos conozcamos y la pasemos bien. Así que escanea este QR que se encuentra acá en pantalla y nada, la podemos pasar bien”, expresó.

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La iniciativa generó una gran cantidad de respuestas, aunque también despertó críticas. Algunas personas cuestionaron que Celis utilizara un formulario y un código QR para buscar pareja, y la influencer decidió responder públicamente a esos comentarios. En sus redes, mostró su enojo y defendió la convocatoria con ironía. “Pero, se sorprendieron porque ahora subí un formulario y un QR. Para que se postule la gente. Quiero contarles que la sorprendida soy yo. Sí, a veces me sorprende mi fama”, comenzó. “¿Cuánto pasó? ¿Un par de horas? Gracias Marta, Graciela, Gisela que son las típicas que comentan ‘no le da vergüenza’. Después quieren que las respete. Gracias de verdad por potenciar mi engagement”, expresó.

Daniela enfrentó las críticas por su convocatoria para conseguir una nueva pareja (Instagram)

La influencer también compartió el mensaje que recibió de parte de su equipo después de que la convocatoria superara las expectativas iniciales. “Dani, es increíble. Estalló la convocatoria. Se anotaron muchísimos chicos, más de los que pensábamos. Pestañeando chongos está explotadísimo”, le informaron.

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Mientras Daniela recibía postulaciones y celebraba la repercusión de su búsqueda, Thiago decidió sumarse a la dinámica desde otro lugar. La propuesta de Camilota reavivó el interés por la vida sentimental de ambos y generó comentarios entre quienes siguen su historia desde que se conocieron en Gran Hermano. Unidos por sus hijas, Laia y Aimé, los dos transitan caminos separados y comparten nuevos capítulos personales, aunque cada aparición en redes vuelve a despertar interpretaciones sobre el vínculo que mantienen.