Tecno

Jeff Bezos, sobre el futuro del trabajo: “Solo hay un tipo de trabajador que nunca podrá sustituir la IA”

El fundador de Amazon sostuvo que la creatividad y la capacidad de resolver problemas serán habilidades esenciales para los profesionales en un mercado laboral cada vez más automatizado

Jeff Bezos, calvo y sonriente, con un traje gris claro, camisa blanca y corbata estampada, gesticulando con ambas manos contra un fondo azul
Jeff Bezos dio a conocer qué habilidades humanas jamás serán reemplazadas por la IA. (Reuters)
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eff Bezos, fundador de Amazon, aseguró que la inteligencia artificial nunca podrá sustituir a los trabajadores con capacidad para inventar. Para el empresario, la creatividad humana será una de las habilidades más importantes en el futuro del mercado laboral.

Durante su participación en la Italian Tech Week 2025, celebrada en Turín, Italia, Bezos explicó que la inventiva es el motor de la innovación y una característica que permite a las personas desarrollar soluciones que todavía no existen. En ese sentido, sostuvo que el avance tecnológico depende de quienes pueden imaginar nuevas posibilidades y convertirlas en proyectos concretos.

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Su reflexión se produce en medio del avance de la IA en diferentes sectores profesionales. Estas herramientas ya pueden realizar tareas que antes requerían intervención humana, desde procesar grandes cantidades de información hasta generar textos, imágenes y código informático. Sin embargo, Bezos considera que la capacidad de crear ideas originales seguirá siendo una diferencia fundamental entre las personas y las máquinas.

Jeff Bezos señala que la creatividad humana es algo que la IA no puede replicar. REUTERS/Abdul Saboor
Jeff Bezos señala que la creatividad humana es algo que la IA no puede replicar. REUTERS/Abdul Saboor

Por qué Jeff Bezos considera que los inventores serán indispensables

Para el fundador de Amazon, la capacidad de inventar no consiste únicamente en tener buenas ideas. También implica identificar problemas, experimentar con distintas alternativas y encontrar soluciones cuando no existen instrucciones previas para resolver una situación.

Bezos recordó que esta forma de pensar estuvo presente desde su infancia y que una de las experiencias que más influyó en su manera de entender la creatividad ocurrió durante un verano en el rancho de su abuelo, en Texas.

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Allí ambos tuvieron que reparar un bulldozer sin contar con ayuda externa. El trabajo les exigió buscar soluciones por sus propios medios y construir herramientas para completar la tarea.

“Pasamos todo un verano arreglándolo. Para sacar la transmisión, tuvimos que construir nuestra propia grúa”, relató el empresario.

Para Jeff Bezos, los inventores no podrán ser reemplazados en la era de la IA. EFE/ Alessandro Di Marco
Para Jeff Bezos, los inventores no podrán ser reemplazados en la era de la IA. EFE/ Alessandro Di Marco

La experiencia le permitió comprender que la creatividad también está relacionada con la capacidad de resolver problemas concretos. No se trata solamente de imaginar algo nuevo, sino de encontrar la manera de hacerlo realidad con los recursos disponibles.

La creatividad es una habilidad que Bezos busca en sus empleados

El empresario también explicó que la inventiva forma parte de su propia personalidad y que es una característica que valora al momento de seleccionar trabajadores para sus compañías.

“Ponme delante de una pizarra blanca y puedo generar cien ideas en media hora”, afirmó Bezos durante su intervención. Con esta declaración, destacó la importancia de mantener una actitud orientada a la experimentación y a la búsqueda constante de nuevas posibilidades.

Esa misma característica, según explicó, es uno de los aspectos que intenta identificar durante las entrevistas laborales. “Cuando entrevisto a candidatos, les pido que me den un ejemplo de algo que hayan inventado”, indicó.

Jeff Bezos señala que la creatividad es una de las habilidades que busca en sus empleados. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo
Jeff Bezos señala que la creatividad es una de las habilidades que busca en sus empleados. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Para Bezos, los profesionales que pueden desarrollar ideas y convertirlas en soluciones son fundamentales para mantener la capacidad de innovación de una empresa. Por eso, considera que los conocimientos técnicos no son el único elemento que debe evaluarse al momento de contratar a una persona.

Esta perspectiva también plantea un desafío para quienes buscan incorporarse al mercado laboral: además de adquirir conocimientos y dominar herramientas tecnológicas, deberán desarrollar habilidades para adaptarse, experimentar y resolver problemas.

El miedo a la competencia y la filosofía de Amazon

La importancia que Bezos atribuye a la creatividad también se relaciona con la manera en que construyó Amazon. Desde sus primeros años, la compañía promovió una cultura empresarial basada en la experimentación y en la búsqueda de oportunidades que todavía no habían sido aprovechadas por otras empresas.

En una entrevista anterior, el empresario explicó por qué le preocupaban más los proyectos que recién comenzaban que las compañías que ya competían con Amazon.

“Me dan más miedo dos chavales en un garaje que los competidores que ya conozco”, reconoció. La frase refleja su visión sobre el potencial de las ideas nuevas para transformar industrias enteras, incluso cuando surgen de equipos pequeños y con recursos limitados.

Jeff Bezos siempre busca la innovación y la forma de buscar nuevos mercados. EFE/Clemens Bilan
Jeff Bezos siempre busca la innovación y la forma de buscar nuevos mercados. EFE/Clemens Bilan

Esa filosofía también se convirtió en una parte importante de la cultura interna de Amazon. Bezos sostuvo que quienes no disfrutan explorando caminos nuevos o probando ideas que pueden fracasar difícilmente encuentran un lugar duradero dentro de la organización.

Qué habilidades tendrán valor en el mercado laboral frente a la IA

El avance de la inteligencia artificial modificó las expectativas de las empresas sobre las capacidades que necesitan sus trabajadores. Aunque estas herramientas pueden automatizar distintas actividades, también aumentaron la importancia de habilidades relacionadas con el pensamiento crítico, la creatividad y la adaptación.

La postura de Bezos apunta a que los profesionales capaces de proponer soluciones originales tendrán un papel relevante en ese escenario. La IA puede procesar información y ejecutar instrucciones, pero la inventiva permite plantear preguntas diferentes, identificar oportunidades y desarrollar proyectos que todavía no existen.

Andy Jassy, actual consejero delegado de Amazon, también destacó la importancia de mantener una actitud abierta al aprendizaje y a los cambios tecnológicos.

“Los conocimientos se pueden adquirir, pero la actitud para aprender y reinventarse debe venir de serie”, aseguró Jassy.

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