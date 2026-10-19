Es posible ir preso por hacer música con IA: descubre si es mito o riesgo real

Con el avance tecnológico es posible generar melodías sin requerir voz humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La condena de Michael Smith, un hombre de 54 años residente en Carolina del Norte, reavivó una duda entre quienes usan herramientas de inteligencia artificial (IA) para componer o producir canciones: ¿hacer música con IA puede derivar en una sanción legal o incluso en una pena de prisión?

La respuesta depende del uso. Crear una obra con asistencia tecnológica no es, por sí solo, un delito. Smith fue condenado el 6 de octubre de 2026 a 18 meses de prisión por un esquema de fraude de reproducciones musicales.

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La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostuvo que obtuvo más de 8 millones de dolares en regalías mediante cuentas falsas, programas automatizados y cientos de miles de canciones generadas con IA. Recibió dos años de libertad supervisada y una orden de decomiso por 8 millones de dólares.

El caso de Estados Unidos expuso cómo los bots pueden manipular las regalías que reciben artistas y titulares de derechos en plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué riesgos hay al componer una canción con IA

Componer una melodía, escribir una letra con apoyo de un sistema generativo o producir una base instrumental mediante IA no configura, de forma automática, un delito.

El riesgo aparece si el resultado reproduce una obra protegida sin permiso, suplanta la voz de una persona, utiliza datos personales de forma ilegítima o se integra en una maniobra de fraude.

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La diferencia central está entre la herramienta y la conducta. La inteligencia artificial puede intervenir en la creación musical, pero no elimina las obligaciones sobre derechos de autor, contratos de plataformas, identificación de contenidos sintéticos y protección de la identidad de artistas o terceros.

La persona fue condenada usar la IA de forma malintencionado para recibir regalías de plataformas como Spotify. (Foto: Europa Press)

Por qué una persona sí terminó condenada por usar IA en canciones

El caso no castigó la generación de música mediante IA, sino la obtención de regalías a través de reproducciones ficticias. Entre 2017 y 2024, Smith creó miles de cuentas falsas en Spotify, Amazon Music, Apple Music y YouTube Music. Luego usó programas para que esas cuentas reprodujeran continuamente canciones de su catálogo.

La Fiscalía estadounidense indicó que la operación llegó a utilizar hasta 10.000 cuentas automatizadas de manera simultánea. Smith distribuía la actividad entre miles de pistas para evitar alertas de fraude. En abril de 2023, sus cuentas acumularon 80,9 millones de reproducciones fraudulentas en YouTube Music mediante planes familiares.

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Qué sucede si la IA copia una canción protegida por derechos de autor

En Colombia, la Ley 23 de 1982 y las reformas posteriores protegen los derechos patrimoniales de autor. El artículo 271 del Código Penal prevé penas de cuatro a ocho años de prisión para ciertas formas de explotación no autorizada de obras protegidas, con ánimo de lucro y perjuicio para los titulares de los derechos.

Las legislaciones de Colombia, Argentina y España prevén sanciones ante la reproducción no autorizada de obras protegidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, la Ley 11.723 contempla sanciones de un mes a seis años de prisión para quien edite, venda o reproduzca una obra sin autorización. La creación asistida por IA puede generar un conflicto si el resultado copia una canción identificable o partes sustanciales de una composición ajena.

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En qué países se debe informar que un audio fue creado con IA

En España y el resto de la Unión Europea, el Reglamento de Inteligencia Artificial establece obligaciones de transparencia para determinados contenidos sintéticos.

Los sistemas que producen audio generado o manipulado deben incorporar marcas técnicas que permitan detectar su origen artificial. Quienes difundan un audio que constituya una suplantación sintética deben informar de manera clara que fue generado o alterado por IA.

En la Unión Europea, las reglas de transparencia exigen identificar determinados contenidos de audio generados o manipulados con inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

La norma contempla una excepción parcial para obras artísticas, creativas, satíricas o de ficción. Aun en esos casos, debe revelarse la existencia del contenido manipulado de un modo que no afecte la experiencia de la obra.

La música creada totalmente por IA tiene derecho de autor: una duda común

No existe una regla internacional única que otorgue protección automática a una canción creada sin intervención humana. En buena parte de los sistemas jurídicos, el derecho de autor parte de una creación atribuible a una persona.

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La utilización de IA tampoco habilita a apropiarse de obras ajenas ni a simular actividad comercial. El caso de Smith mostró que la sanción penal apareció cuando la música sintética fue parte de una estructura para falsear reproducciones y cobrar regalías.