Quién es el detenido por infiltrarse en el operativo por el Papa León XIV con una credencial falsa

Tomás Natenzon fue detenido y le allanaron el domicilio

Guardar

Tomás Eduardo Natenzon, vinculado al negocio de equipos de radio y a grupos de bomberos voluntarios, fue detenido este domingo por infiltrarse en el operativo de bienvenida del Papa León XIV por la Policía de la Ciudad.

Natenzon, de 25 años, circulaba en una moto Kawasaki. Fue capturado en el cruce de avenida Del Libertador y Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y a pocoso metros del escenario central del evento.

PUBLICIDAD

Como contó este medio, aseguró ser bombero voluntario de Vuelta de Rocha y exhibió una autorización de circulación apócrifa. Además, la patente de la moto simulaba pertenecer a un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación, con distintas credenciales.

La credencial más llamativa la llevaba colgada del cuello: mostraba su foto con la leyenda “ENLACE VATICANO ACCESO NIVEL 1”, de clara fabricación casera.

El Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, dispuso la detención del hombre por falsificación de documento público e intimidación pública. También, ordenó allanar su departamento, en un expediente en donde interviene el fiscal Carlos Rivolo. Natenzon quedó incomunicado.

PUBLICIDAD

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, durante el allanamiento en la casa del sospechoso, los investigadores secuestraron computadoras y al menos una credencial.

Las mismas fuentes señalaron que, hasta este momento, no se registraron otras detenciones por delitos federales en el marco del operativo por la visita del Santo Padre.

Aunque inicialmente trascendió que se había hecho pasar por bombero voluntario, Natenzon ya se había presentado públicamente como integrante del cuartel de Vuelta de Rocha. La sospecha apunta a que utilizó una acreditación falsa para hacerse pasar por personal asignado al operativo de seguridad del Vaticano.

Meses antes de su detención, brindó una entrevista al programa Living the News Digital, conducido por Claudio Corzadini, en la que fue presentado como tercer oficial de ese cuartel. Allí contó que ingresó a los bomberos a los 15 años, atraído por su interés en las comunicaciones.

PUBLICIDAD

Según relató, con el tiempo se especializó en sistemas de radio y comando de incidentes, y hasta participó en el desarrollo de una red de comunicaciones para distintos cuarteles porteños.

En esa misma entrevista reveló que su afición por los equipos de radio comenzó durante la adolescencia y que solía llevar un handy colgado de la cintura, incluso cuando iba al colegio. “Chico handy, me decían”, recordó al contar que sufrió bullying por esa costumbre.

El dato cobra relevancia porque, al momento de su detención, llevaba cuatro equipos de comunicación.

Su interés por las telecomunicaciones también aparece reflejado en sus registros comerciales. Según constató Infobae, Natenzon figura inscripto desde octubre de 2021 en actividades vinculadas con la venta de aparatos de telefonía y comunicación. También registra servicios de telecomunicaciones y actividades relacionadas con la electrónica.

PUBLICIDAD

De momento, su nombre no figura en fallos judiciales de primera ni de segunda instancia del fuero de instrucción porteño ni del fuero federal, confiaron las fuentes consultadas.