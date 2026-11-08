Teleshow

Mariana Nannis enfrenta el remate de uno de sus departamentos: qué dice la resolución judicial

El inmueble de Puerto Madero es considerado un bien ganancial y la subasta se realizará sobre la parte de la propiedad que figura a nombre de la mediática

En medio del tenso panorama familiar que atraviesa, Mariana Nannis volvió a ser el foco de atención a raíz de su inmueble en Puerto Madero y se analizaron los detalles legales del conflicto patrimonial derivado de su divorcio con Claudio Paul Caniggia (DDM - América)
Guardar

Durante años, los nombres de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia estuvieron asociados con los viajes internacionales, las propiedades exclusivas y una vida marcada por el lujo. Sin embargo, algunos de los inmuebles que formaron parte de ese patrimonio hoy atraviesan una situación muy diferente, signada por deudas, deterioro y conflictos judiciales. En las últimas horas, se conoció que un departamento ubicado en Puerto Madero deberá ser rematado.

La medida aparece en un documento judicial fechado en octubre de 2026, que fue presentado en DDM (América). Allí se detalla que el inmueble fue adquirido durante el matrimonio de Nannis y Caniggia y que, por ese motivo, es considerado un bien ganancial. “Solo procederá la subasta del inmueble por el 50% de titularidad de la ejecutada Mariana Belén Solange Nannis”, establece el escrito. La resolución, según se explicó en el programa, se tomó a raíz de las deudas acumuladas por la falta de pago. De esta manera, quien adquiera esa participación podría convertirse en copropietario del exfutbolista, una posibilidad que abre un nuevo capítulo dentro de la disputa por los bienes que alguna vez compartió la expareja.

PUBLICIDAD

La particularidad del caso es que el remate no implica la venta completa del departamento. La mitad que permanece vinculada a Caniggia no se encuentra alcanzada por la subasta, mientras que el porcentaje de Nannis quedará ofrecido para cubrir las obligaciones pendientes. Frente a ese escenario, el exfutbolista podría intervenir para evitar que una persona ajena a la familia pase a tener derechos sobre la propiedad.

mariana nannis
“Solo procederá la subasta del inmueble por el 50% de titularidad de la ejecutada Mariana Belén Solange Nannis”, establece el escrito (Captura de video)

En DDM, el abogado y panelista César Carozza analizó las alternativas que tendría el exjugador. “Habrá que ver si a alguien le interesa ser copropietario con Caniggia”, planteó, al referirse a la posibilidad de que un tercero compre el 50% de Nannis. “El exjugador podría presentarse en el expediente, pagar lo adeudado por expensas y frenar la subasta para conservar el inmueble”, explicó.

PUBLICIDAD

La segunda alternativa sería adquirir directamente la parte de la mediática. “Que compre el 50% de Nannis, junto con su hijo Alex, y se quede con la propiedad”, señaló el abogado. “Hay una posibilidad de que Claudio Paul Caniggia adquiera la parte de Mariana Nannis junto a Alex Caniggia para mantener la vivienda dentro del círculo familiar”, afirmó.

Sin embargo, el departamento de Puerto Madero no sería la única propiedad relacionada con la expareja que atraviesa problemas de este tipo. En julio de 2025, Yanina Latorre y Ángel de Brito habían hablado en LAM (América) sobre la situación de distintos inmuebles vinculados con Nannis y Caniggia. En aquella oportunidad, remarcaron que las dificultades legales y económicas alcanzaban a más de una vivienda y que terceros relacionados con las operaciones inmobiliarias también podían verse afectados.

El departamento de Nannis en Collins Avenue, Miami, está abandonado y en condiciones inhabitables tras años de litigios y desatención (LAM - América)

Uno de los casos mencionados fue el departamento de Miami, ubicado en el edificio Alexander, sobre la zona de Collins Avenue. La propiedad había sido utilizada por Mariana Nannis durante sus estadías en Estados Unidos, pero las imágenes difundidas en LAM mostraron un panorama alejado de aquella vida de lujo. “Está abandonado, sin pagar expensas, y lo están por rematar”, afirmó Latorre al describir el estado de la vivienda. La panelista explicó que los gastos de mantenimiento en los edificios de alta gama de Miami son constantes y que las asociaciones de propietarios suelen reclamar judicialmente cuando una unidad acumula deudas. “Allá no podés tener un departamento sin pagar ni mantenerlo. La asociación del edificio te lo reclama judicialmente”, sostuvo.

La situación en España tampoco habría sido sencilla para Nannis. En Marbella, ciudad en la que residía junto a sus perros, la mediática ocupaba una vivienda alquilada que, según el relato de Latorre, terminó dejando después de ser desalojada por falta de pago. “Vivía con todas sus pertenencias acumuladas, tapados de piel, carteras y cajas. La casa estaba en muy malas condiciones”, describió la panelista. Luego del desalojo, Nannis habría encontrado alojamiento temporal en la casa de unos vecinos venezolanos. De acuerdo con lo que contó Latorre, la relación habría surgido a partir de una situación de necesidad. “Me dijeron que hasta les cobraba por cuidarles el hijo, obligando a Alex Caniggia y a Melody Luz a llevarlo de paseo”, agregó la periodista.

En Buenos Aires, el departamento del Faena también habría quedado involucrado en un proceso judicial. Según Yanina Latorre, la propiedad que Nannis todavía habita acumularía deudas con el consorcio y enfrentaría el riesgo de ser rematada. Para Latorre, el cambio en la situación financiera de Nannis estaría relacionado con la falta de ingresos estables y con el desgaste de su exposición pública. “Ella creyó que iba a seguir facturando a costa de reventar al marido, pero eso se agotó”, afirmó, al referirse a las denuncias que la mediática realizó contra Caniggia durante los últimos años.

Mientras el departamento de Puerto Madero se encamina a una subasta por el 50% de la titularidad de Nannis, Caniggia deberá definir si interviene para conservar la propiedad dentro del círculo familiar o si permite que un nuevo copropietario ingrese al patrimonio que alguna vez compartió con la mediática.

Temas Relacionados

Mariana NannisPuerto MaderoClaudio Paul CaniggiaRemate judicialAlex CaniggiaMelody Luz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

María Becerra respondió las críticas por su último tema: “No hay que ser tan literales”

A poco tiempo del lanzamiento de "Tú sin yo", la artista le puso un freno a los comentarios negativos y salió a compartir su postura en las redes sociales. El video

María Becerra respondió las críticas por su último tema: “No hay que ser tan literales”

Damián Mahler cuenta cómo los Beatles atravesaron su vida: “Es una música que te hace ser quien sos”

El director de The Beatles Symphonic Fantasy habló con Teleshow, de las canciones que lo acompañan desde chico, la memoria de su padre y el vínculo íntimo que mantiene con la obra de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr

Damián Mahler cuenta cómo los Beatles atravesaron su vida: “Es una música que te hace ser quien sos”

“María Gabriela Epumer fue una referente para mí”: la cineasta Andy Testa y la película que la acercó a la guitarrista

La co-directora de Perfume cuenta cómo las cintas que la familia de la guitarrista conservó durante años dieron forma al documental que hicieron junto a Lucía Ruiz, recuerda la proyección privada con Charly García y habla de la marca personal que dejó su música cuando su papá la abandonó

“María Gabriela Epumer fue una referente para mí”: la cineasta Andy Testa y la película que la acercó a la guitarrista

De dirigir la banda de la iglesia a romper prejuicios como DJ: la búsqueda y liberación de Anita B Queen, la telonera que fue furor en los shows de BTS

Desafió los mandatos para encontrar su propia identidad en la música electrónica. La historia de Ana Belén Kim y la intimidad de las tres noches que le cambiaron la vida en La Plata

De dirigir la banda de la iglesia a romper prejuicios como DJ: la búsqueda y liberación de Anita B Queen, la telonera que fue furor en los shows de BTS

ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

La banda de Texas se presentará el 24 de noviembre en Buenos Aires como parte de The Big One!, una gira basada en los temas más conocidos de su repertorio clásico de blues y rock

ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

AMÉRICA

La basura bloquea calles de La Habana ante las fallas del régimen para resolver la crisis de recolección

La basura bloquea calles de La Habana ante las fallas del régimen para resolver la crisis de recolección

Lluvias y tormentas podrían mantenerse en Costa Rica por una baja presión frente al Pacífico

Ajedrecista salvadoreño se impone invicto en el Festival Centroamericano y del Caribe llevándose el oro y título de Maestro Internacional

La desaparición del nicaragüense Dodani Estrada: 82 días sin respuestas para su familia

'Nos volveremos a ver en el cielo': el último mensaje de la esposa del diputado guatemalteco asesinado en una emboscada con más de 50 disparos

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

DEPORTES

La palabra de Colapinto tras el GP de Brasil de Fórmula 1: del mensaje a los hinchas a la sentencia sobre su sobrepaso a Gasly

La palabra de Colapinto tras el GP de Brasil de Fórmula 1: del mensaje a los hinchas a la sentencia sobre su sobrepaso a Gasly

“Sin importar las pavadas que hablaron de vos”: la emotiva carta de Camila Galante a Leandro Paredes tras la consagración de Boca

Mercedes se consagró campeón del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1: así está el listado histórico de títulos

Franco Colapinto finalizó 13° en el Gran Premio de Brasil, que ganó Lando Norris

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su participación en el GP de Brasil