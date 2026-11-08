Mariana Nannis enfrenta el remate de uno de sus departamentos: qué dice la resolución judicial

En medio del tenso panorama familiar que atraviesa, Mariana Nannis volvió a ser el foco de atención a raíz de su inmueble en Puerto Madero y se analizaron los detalles legales del conflicto patrimonial derivado de su divorcio con Claudio Paul Caniggia (DDM - América)

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Durante años, los nombres de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia estuvieron asociados con los viajes internacionales, las propiedades exclusivas y una vida marcada por el lujo. Sin embargo, algunos de los inmuebles que formaron parte de ese patrimonio hoy atraviesan una situación muy diferente, signada por deudas, deterioro y conflictos judiciales. En las últimas horas, se conoció que un departamento ubicado en Puerto Madero deberá ser rematado.

La medida aparece en un documento judicial fechado en octubre de 2026, que fue presentado en DDM (América). Allí se detalla que el inmueble fue adquirido durante el matrimonio de Nannis y Caniggia y que, por ese motivo, es considerado un bien ganancial. “Solo procederá la subasta del inmueble por el 50% de titularidad de la ejecutada Mariana Belén Solange Nannis”, establece el escrito. La resolución, según se explicó en el programa, se tomó a raíz de las deudas acumuladas por la falta de pago. De esta manera, quien adquiera esa participación podría convertirse en copropietario del exfutbolista, una posibilidad que abre un nuevo capítulo dentro de la disputa por los bienes que alguna vez compartió la expareja.

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La particularidad del caso es que el remate no implica la venta completa del departamento. La mitad que permanece vinculada a Caniggia no se encuentra alcanzada por la subasta, mientras que el porcentaje de Nannis quedará ofrecido para cubrir las obligaciones pendientes. Frente a ese escenario, el exfutbolista podría intervenir para evitar que una persona ajena a la familia pase a tener derechos sobre la propiedad.

“Solo procederá la subasta del inmueble por el 50% de titularidad de la ejecutada Mariana Belén Solange Nannis”, establece el escrito (Captura de video)

En DDM, el abogado y panelista César Carozza analizó las alternativas que tendría el exjugador. “Habrá que ver si a alguien le interesa ser copropietario con Caniggia”, planteó, al referirse a la posibilidad de que un tercero compre el 50% de Nannis. “El exjugador podría presentarse en el expediente, pagar lo adeudado por expensas y frenar la subasta para conservar el inmueble”, explicó.

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La segunda alternativa sería adquirir directamente la parte de la mediática. “Que compre el 50% de Nannis, junto con su hijo Alex, y se quede con la propiedad”, señaló el abogado. “Hay una posibilidad de que Claudio Paul Caniggia adquiera la parte de Mariana Nannis junto a Alex Caniggia para mantener la vivienda dentro del círculo familiar”, afirmó.

Sin embargo, el departamento de Puerto Madero no sería la única propiedad relacionada con la expareja que atraviesa problemas de este tipo. En julio de 2025, Yanina Latorre y Ángel de Brito habían hablado en LAM (América) sobre la situación de distintos inmuebles vinculados con Nannis y Caniggia. En aquella oportunidad, remarcaron que las dificultades legales y económicas alcanzaban a más de una vivienda y que terceros relacionados con las operaciones inmobiliarias también podían verse afectados.

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El departamento de Nannis en Collins Avenue, Miami, está abandonado y en condiciones inhabitables tras años de litigios y desatención (LAM - América)

Uno de los casos mencionados fue el departamento de Miami, ubicado en el edificio Alexander, sobre la zona de Collins Avenue. La propiedad había sido utilizada por Mariana Nannis durante sus estadías en Estados Unidos, pero las imágenes difundidas en LAM mostraron un panorama alejado de aquella vida de lujo. “Está abandonado, sin pagar expensas, y lo están por rematar”, afirmó Latorre al describir el estado de la vivienda. La panelista explicó que los gastos de mantenimiento en los edificios de alta gama de Miami son constantes y que las asociaciones de propietarios suelen reclamar judicialmente cuando una unidad acumula deudas. “Allá no podés tener un departamento sin pagar ni mantenerlo. La asociación del edificio te lo reclama judicialmente”, sostuvo.

La situación en España tampoco habría sido sencilla para Nannis. En Marbella, ciudad en la que residía junto a sus perros, la mediática ocupaba una vivienda alquilada que, según el relato de Latorre, terminó dejando después de ser desalojada por falta de pago. “Vivía con todas sus pertenencias acumuladas, tapados de piel, carteras y cajas. La casa estaba en muy malas condiciones”, describió la panelista. Luego del desalojo, Nannis habría encontrado alojamiento temporal en la casa de unos vecinos venezolanos. De acuerdo con lo que contó Latorre, la relación habría surgido a partir de una situación de necesidad. “Me dijeron que hasta les cobraba por cuidarles el hijo, obligando a Alex Caniggia y a Melody Luz a llevarlo de paseo”, agregó la periodista.

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En Buenos Aires, el departamento del Faena también habría quedado involucrado en un proceso judicial. Según Yanina Latorre, la propiedad que Nannis todavía habita acumularía deudas con el consorcio y enfrentaría el riesgo de ser rematada. Para Latorre, el cambio en la situación financiera de Nannis estaría relacionado con la falta de ingresos estables y con el desgaste de su exposición pública. “Ella creyó que iba a seguir facturando a costa de reventar al marido, pero eso se agotó”, afirmó, al referirse a las denuncias que la mediática realizó contra Caniggia durante los últimos años.

Mientras el departamento de Puerto Madero se encamina a una subasta por el 50% de la titularidad de Nannis, Caniggia deberá definir si interviene para conservar la propiedad dentro del círculo familiar o si permite que un nuevo copropietario ingrese al patrimonio que alguna vez compartió con la mediática.

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