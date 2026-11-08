“Sin importar las pavadas que hablaron de vos”: la emotiva carta de Camila Galante a Leandro Paredes tras la consagración de Boca

La romántica carta que le dedicó Camila Galante a Leandro Paredes (@ccamilagalantee)

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Camila Galante acompañó la celebración del título conquistado por Boca Juniors con una carta dirigida a Leandro Paredes, el capitán que levantó el primer trofeo desde su regreso al Xeneize. Tras la victoria por 1-0 frente a Defensa y Justicia, que dejó al equipo en lo más alto de la Tabla Anual, la esposa del futbolista compartió en Instagram un mensaje centrado en el esfuerzo, el acompañamiento familiar y la emoción de sus hijos ante la consagración en La Bombonera.

La publicación reunió fotos de Paredes junto a Galante y sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro durante los festejos. También aparecieron imágenes con familiares y personas cercanas, entre ellas una postal en la que se ve a la familia de Miguel Merentiel, compañero y amigo del mediocampista. La secuencia concluyó con una imagen del capitán abrazado a la copa obtenida tras el cierre de la etapa regular del Torneo Clausura.

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“Y acá estás de nuevo vos, cumpliendo con tu palabra, levantando una copa en tu club, en tu casa, rodeado del amor de la gente, de toda tu familia, de tus amigos, como siempre lo soñaste, como siempre lo soñamos cuando hablábamos de tu vuelta”, publicó Camila Galante.

Paredes junto a Galante y sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro durante los festejos (@ccamilagalantee)

“Siempre con firmeza mirando hacia adelante con la cabeza puesta en lograr cumplir tus objetivos, sin importar las críticas, las pavadas que hablaron de vos, como jugador, como persona, nada te importó, ni te importa, nada pudo derribarte, porque así sos, laburás esforzándote día a día sin joder a nadie, siempre pensando primero en nosotros y en que los tuyos estén bien”, continuó Galante.

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La carta puso especial atención en la reacción de los hijos de la pareja, que presenciaron la conquista de Boca. “El orgullo que siento es inexplicable mi amor. Ojalá pudiera describir el sentimiento de ver la emoción de nuestros hijos en sus ojitos llenos de lágrimas de alegría viendo a papá campeón, Te amo con toda mi alma mi amor, me siento inmensamente feliz de verte triunfar, de acompañarte en esta vuelta y hoy verte campeón, esto sigue y sé que no vas a parar hasta lograrlo todo y que vas a dejar hasta lo que no tenés por estos colores”, expresó.

Galante cerró el posteo con otro mensaje de felicitación para el mediocampista: “FELICIDADES, CAMPEÓN, seguí disfrutando. Gracias por esta alegría. Sos mi vida”. Paredes reaccionó a la publicación y respondió en los comentarios: “GRACIAS INFINITAS AMOR DE MI VIDA. LOS AMO CON EL ALMA”. El intercambio quedó expuesto luego de una noche en la que el capitán celebró con su familia y con los hinchas que colmaron el estadio.

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La familia de Miguel Merentiel junto a Paredes en la celebración (@ccamilagalantee)

La consagración llegó después de que Boca venció 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, con un gol de Enner Valencia que definió la jornada. El resultado dejó al equipo como líder del acumulado general y permitió que el club volviera a festejar un campeonato local después de más de tres años. El antecedente doméstico más reciente había sido la Supercopa Argentina 2022, disputada en marzo de 2023 frente a Patronato.

La celebración, de todos modos, convivió con la preocupación por el estado físico de Paredes. El volante fue titular en el equipo de Rodolfo Vasco Arruabarrena y pidió el cambio tras sufrir una molestia luego de un despeje cerca de su propia área. Aunque continuó unos minutos, solicitó el reemplazo a la media hora del complemento y Tomás Belmonte ingresó en su lugar, en una señal que encendió las alarmas por los compromisos que tendrá Boca.

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El Xeneize disputará los playoffs del Torneo Clausura, enfrentará a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina y jugará ante Atlético Mineiro la definición de la Copa Sudamericana. La semifinal ante el Taladro está prevista para el 14 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Si Boca avanza, se medirá con Platense en la final pautada para el 2 de diciembre.

Sobre el gol que definió el título, Paredes dijo a ESPN: “Confié. Toca confiar. Hasta que el tiempo lo permita, confío hasta el último segundo. Tuvimos... no sé si suerte, no lo llamo suerte yo, lo llamo constancia y trabajo. Merecíamos esto y lo hemos conseguido. Al final de un año, cuando hay un campeón es porque fue el mejor. Toca agradecer y disfrutar, volvimos a ser campeones después de mucho tiempo. Ojalá que la gente esté feliz”.

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“Me había tocado ganar, pero no había sido protagonista como este año. Volví para esto. Soñé toda mi carrera con volver y ser campeón. En esta cancha, con esta gente y toda mi familia mirándome: mis hijos, mi mujer, mis padres y amigos. Tengo solo palabras de agradecimiento para ellos”, agregó el futbolista.

La pareja festejó el primer título desde el regreso a Boca Juniors (@ccamilagalantee)

La historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante

Leandro Paredes y Camila Galante se conocieron durante la adolescencia a través del fútbol. Ella es hermana de un excompañero del mediocampista en las inferiores de Boca Juniors y el vínculo surgió de inmediato: él tenía 14 años y ella 16 cuando comenzaron a salir. La relación ya despertaba certezas en el jugador, que se tatuó el nombre de Camila antes de formalizar el noviazgo. Durante unas vacaciones en San Bernardo, Ramiro los descubrió mientras se besaban y le dijo a su hermana: “Si lo hacés sufrir, no me hablés más”.

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La pareja consolidó su camino en 2014, cuando Paredes fue transferido a la Roma y ambos se instalaron en Italia junto a Victoria, su primera hija, nacida dos meses antes de ese cambio. Camila acompañó al futbolista en los distintos destinos de su carrera europea: Verona, Roma, Empoli, San Petersburgo, donde nació Giovanni, París con el PSG y Turín en la Juventus. En diciembre de 2017 se casaron y, a lo largo de más de 17 años juntos, construyeron una familia que el capitán considera central en su vida. Paredes definió a sus hijos como “lo mejor de mi vida”.

El regreso del mediocampista a Boca abrió el capítulo más reciente de la historia familiar y Camila respaldó la decisión desde el comienzo. Ante la posibilidad de dejar Roma, ella apoyó el plan de desarmar la vida que tenían en Italia para volver a la Argentina con Victoria, Giovanni y Lautaro. En una Bombonera colmada, la esposa del futbolista se emocionó junto a sus tres hijos mientras los hinchas cantaban “de la mano de Leo Paredes todos la vuelta vamos a dar”. La celebración por el título completó un recorrido que había empezado en las inferiores del Xeneize.

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