Tecno

Demandan a Suno y Anthropic por usar 1.900 canciones de Joni Mitchell y Madonna sin permiso

Una productora musical reclama más de USD 337 millones y pide que los tribunales ordenen borrar las canciones de los modelos de IA

Suno y Anthropic son demandados por la productora Reservoir, el cual asegura que usó canciones de Madonna para entrenar su IA. (Anthropic - IG)
Suno y Anthropic son demandados por la productora Reservoir, el cual asegura que usó canciones de Madonna para entrenar su IA. (Anthropic - IG)
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La editora musical Reservoir demandó a Suno y a Anthropic ante un tribunal federal de California por usar, sin autorización, más de 1.900 canciones de su catálogo para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, entre ellas temas de Madonna, Johnny Cash y Joni Mitchell.

Las dos demandas se presentaron el miércoles 21 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Reservoir reclama en conjunto más de USD 337 millones entre ambos casos, según el cálculo de los propios escritos judiciales.

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Contra Suno, la compañía de música generada por IA, Reservoir identifica 1.050 composiciones cuyos derechos de autor en Estados Unidos dice poseer o controlar en exclusiva. El reclamo pide hasta USD 150.000 por cada obra infringida de forma deliberada, lo que eleva el pedido a USD 157,5 millones solo por ese cargo.

Suno y Anthropic han sido demandados por presuntamente haber usado canciones para entrenar su IA. REUTERS/Thomas White/Ilustración/Archivo
Suno y Anthropic han sido demandados por presuntamente haber usado canciones para entrenar su IA. REUTERS/Thomas White/Ilustración/Archivo

La demanda agrega dos cargos adicionales por la ley de derechos de autor digital de Estados Unidos (DMCA), que sanciona eludir controles de acceso y borrar la información que identifica al autor de una obra. Esos dos cargos suman otros USD 28,875 millones, con lo que el total pedido contra Suno llega a USD 186,4 millones.

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Contra Anthropic, la empresa detrás del chatbot Claude, Reservoir enumera 853 composiciones cuyas letras habría usado para entrenar sus modelos. El pedido por ese cargo asciende a USD 127,95 millones, y los dos cargos del DMCA suman otros USD 23,5 millones, para un total de USD 151,4 millones.

Suno, acusada de raspar música de plataformas pagas

La demanda contra Suno sostiene que la empresa, con sede en Massachusetts, admitió haber copiado “esencialmente todos los archivos de música de calidad razonable accesibles en internet” para entrenar su generador de canciones, un conjunto de decenas de millones de grabaciones.

El escrito afirma que Suno obtuvo ese material eludiendo controles técnicos de acceso en servicios como Spotify, YouTube, SoundCloud y Tidal, además de plataformas abiertas como Jamendo y MusicBrainz. También cita los acuerdos de licencia que Suno firmó este año con Warner Music Group, BMG y Believe como prueba de que existe un mercado para licenciar música de entrenamiento, algo que, según la demanda, Suno eligió no pagarle a Reservoir.

Suno es acusado de usar música de plataformar de pago para entrenar a su IA.
Suno es acusado de usar música de plataformar de pago para entrenar a su IA.

Suno cerró en junio una ronda de inversión de más de USD 400 millones que la valuó en USD 5.400 millones, y la demanda sostiene que la compañía proyecta ingresos anuales de USD 1.000 millones para 2028. Una vocera de Suno no respondió a una solicitud de comentarios de Billboard sobre la demanda.

Claude, acusado de reproducir letras casi intactas

En el caso de Anthropic, la demanda cita una respuesta reciente de Claude en la que el propio chatbot habría admitido que sus versiones de ciertas canciones “quedan muy cerca de los originales, con la misma estructura, los mismos estribillos reutilizados con cambios leves de palabras”, lo que según el escrito excede el límite de inspirarse en una obra para pasar a reproducirla.

El escrito sostiene que Anthropic entrenó a Claude con letras tomadas de bases de datos como Common Crawl y The Pile, y que ese material habría llegado sin licencia desde sitios de letras y plataformas de streaming. Según la demanda, Anthropic reconoció en pleitos anteriores haber copiado materiales protegidos a gran escala para entrenar sus modelos.

Una vocera de Anthropic dijo a Billboard que la compañía está en desacuerdo con las acusaciones y tiene intención de defender el caso con fuerza. La demanda también señala que, a la fecha de su presentación, había al menos otras cinco causas por composiciones musicales contra Anthropic en el mismo distrito judicial.

Anthropic acusado de haber usado canciones para entrenar su IA Claude, pues este puede escribir letras de canciones con derechos de autor. (Anthropic)
Anthropic acusado de haber usado canciones para entrenar su IA Claude, pues este puede escribir letras de canciones con derechos de autor. (Anthropic)

Una de ellas, iniciada en 2023 por Concord Music Group, Universal Music y ABKCO, llegó a una audiencia por mociones de resumen el mismo 21 de octubre ante la jueza Eumi Lee, quien escuchó los argumentos de ambas partes sobre si entrenar a Claude con letras de canciones constituye un uso justo bajo la ley de derechos de autor, sin emitir todavía un fallo.

Reservoir pide en ambos casos una orden judicial que obligue a destruir o inutilizar las copias no autorizadas de sus obras, incluidas las que, según alega, permanecen en los conjuntos de entrenamiento, los repositorios internos y los parámetros mismos de los modelos de inteligencia artificial. El próximo paso en el litigio será la respuesta formal de Suno y Anthropic ante el tribunal de California.

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