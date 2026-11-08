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Ver Barcelona vs Atlético de Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa expone contraseñas a ciberdelincuentes

Las aplicaciones que ofrecen partidos gratis de La Liga española contienen ventanas emergentes que instalan malware en el dispositivo

Lamine Yamal arrodillado en el césped y Julián Alvarez junto a un dibujo de un balón y un círculo con el texto Roja Directa TV
Las transmisiones ilegales de encuentros de clubes europeos comprometen el funcionamiento de los dispositivos. (Fotocomposición Infobae)
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La búsqueda de enlaces para ver partidos de La Liga española, como Barcelona vs Atlético de Madrid, en plataformas piratas como Fútbol Libre o Roja Directa puede abrir la puerta a páginas que solicitan registros, descargas o permisos innecesarios.

El problema no se limita a una transmisión que deja de funcionar o a publicidad. El riesgo principal es la exposición de contraseñas, datos personales y códigos de verificación ante ciberdelincuentes. Algunos sitios redirigen a aplicaciones de origen desconocido, extensiones para el navegador o supuestos reproductores de video.

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El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que esas descargas pueden instalar programas maliciosos capaces de afectar el funcionamiento del celular, la computadora y las cuentas vinculadas.

Qué pasa si una aplicación pide más permisos de los que requiere

Las páginas que difunden enlaces deportivos sin autorización suelen utilizar ventanas emergentes y botones que imitan controles de reproducción. Al presionarlos, el usuario puede llegar a una página que ofrece instalar una aplicación para “ver el partido”, aunque el contenido no requiera ninguna descarga.

Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
El exceso de permisos abre la puerta para que extraños instalen programas maliciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de instalar una app, hay que revisar qué permisos solicita. Una aplicación destinada a reproducir video no debería necesitar acceso a contactos, mensajes de texto, cámara o ubicación. Si esas autorizaciones no guardan relación con su función, el permiso debe denegarse y la aplicación debería eliminarse.

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Cómo los ciberdelincuentes pueden robar contraseñas sin phishing

Una aplicación maliciosa puede incorporar un keylogger, un programa que registra las pulsaciones realizadas en la pantalla o el teclado. De esa forma, puede capturar usuarios, claves de acceso, números de tarjetas y otros datos escritos en el dispositivo.

Este mecanismo puede pasar inadvertido porque no exige que la víctima responda un correo fraudulento ni entregue sus credenciales en una página falsa. Solo hay que instalar el software para que tenga acceso al dispositivo.

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
Un keylogger puede registrar las pulsaciones en el celular o la computadora y captar contraseñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, descargar archivos APK, extensiones o reproductores desde anuncios representa un riesgo para las cuentas de correo, redes sociales y servicios bancarios.

Qué riesgo tiene que una aplicación accede a los mensajes SMS

Los códigos enviados por SMS aún forman parte de los sistemas de verificación en dos pasos de bancos, billeteras virtuales y plataformas digitales. Si una aplicación tiene autorización para leer esos mensajes, puede ver los códigos temporales que llegan al teléfono.

Esa información puede facilitar la validación de operaciones si un atacante ya obtuvo previamente el usuario y la contraseña. El acceso a SMS debe quedar limitado a aplicaciones cuya función dependa de esa herramienta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ransomware puede bloquear fotos, documentos y otros archivos almacenados en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo puede el dispositivo quedar bloqueado por un virus

Entre las amenazas mencionadas por el INCIBE figura el ransomware. Este tipo de malware puede bloquear el acceso a fotos, documentos y otros archivos, y luego mostrar un aviso que exige un pago para recuperarlos.

Pagar no garantiza que la información vuelva a estar disponible. Las copias de seguridad son una medida de protección frente a este escenario, porque permiten recuperar los datos desde la nube o desde un soporte externo.

Asimismo, la presencia constante de avisos, redirecciones a sitios desconocidos y una caída en el rendimiento pueden indicar la instalación de software no deseado. Algunas apps buscan generar ingresos publicitarios; otras recopilan información sobre la actividad del usuario o lo envían a páginas diseñadas para captar datos.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
Se debe evitar visitar opciones que no tengan derechos para emitir el evento deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos programas pueden mantenerse activos en segundo plano y consumir batería, datos y capacidad de procesamiento. Si los problemas comienzan después de instalar una aplicación o abrir un enlace asociado a una transmisión deportiva, hay revisar las apps recientes y eliminar las que resulten sospechosas.

Qué medidas reducen el riesgo al buscar un partido en línea

INCIBE sugiere descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, como Google Play o App Store, que aplican revisiones de seguridad antes de publicar programas y pueden retirar aquellos que resulten dañinos.

Entre otras medidas, las valoraciones de otros usuarios pueden aportar señales sobre fallas, publicidad invasiva o pedidos de permisos injustificados.

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