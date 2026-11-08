Teleshow

Callejero Fino hizo un mea culpa desde su prisión domiciliaria y agradeció a quienes lo acompañan: “Me equivoqué”

El cantante publicó una serie de mensajes en redes sociales, pidió disculpas y destacó el respaldo que recibió durante el proceso judicial

Callejero Fino hizo un mea culpa desde su prisión domiciliaria y agradeció a quienes lo acompañan: “Me equivoqué”
El artista cumple prisión domiciliaria con monitoreo electrónico y decidió hablar de sus errores, sus disculpas y el apoyo de su entorno (Instagram)
Guardar

Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, atraviesa una etapa compleja desde que fue detenido a finales de agosto, acusado de portar un arma de fuego con la numeración suprimida. El cantante, de 31 años, permaneció privado de su libertad durante un mes hasta que la Justicia le concedió la prisión domiciliaria y pudo reencontrarse con su familia. Ahora, en pleno noviembre, decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido y utilizó sus redes sociales para asumir la responsabilidad por sus actos, pedir disculpas y agradecer el acompañamiento que recibió durante este período.

En medio de la prisión domiciliaria, el artista sorprendió a sus seguidores con una serie de publicaciones en las que se mostró recostado y reflexionó sobre las consecuencias que debe afrontar. “Me equivoqué y hoy me toca hacerme cargo de las consecuencias... cumpliendo a disposición de la Justicia. Sé que hice cosas que no estuvieron bien y no voy a buscar excusas. A los que decepcioné, les pido disculpas de corazón”, escribió junto a una imagen suya.

PUBLICIDAD

Además de esa reflexión, el artista compartió distintas fotografías junto a familiares, amigos y colegas. “Con mis defectos y virtudes, ustedes son los que me ayudan a no volver a ser el de antes... Por ustedes, la vida y más. No me faltan jamás. Siempre, siempre, por siempre”, expresó. Con esas palabras, Callejero Fino destacó el respaldo de quienes permanecieron a su lado y reconoció que su entorno ocupa un lugar importante en el proceso que atraviesa.

Callejero Fino hizo un mea culpa desde su prisión domiciliaria y agradeció a quienes lo acompañan: “Me equivoqué”
El artista abrió su corazón y se expresó ante su situación judicial (Instagram)

Y no quiero dejar de mencionar a todos los que me hicieron la segunda y estuvieron acompañándome a mí y a mi familia”, escribió. Luego agregó una definición sobre los vínculos que construyó dentro de la música: “Me di cuenta de que no tengo ni amigos ni colegas, sino que tengo una hermandad”.

PUBLICIDAD

El mensaje apareció acompañado por una lista de colegas etiquetados, entre los que se destacaron L-Gante, J Rei y La Joaqui, entre otros. De esa manera, el músico reconoció públicamente el respaldo que recibió desde el ambiente artístico y señaló que esas personas estuvieron presentes tanto en su situación personal como en el acompañamiento a sus seres queridos.

La decisión de concederle la prisión domiciliaria fue tomada en la causa en la que está acusado por portar una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. La medida establece que Callejero Fino debe cumplir la detención en una vivienda ubicada en La Lonja, partido de Pilar, bajo el cuidado de su pareja y con monitoreo electrónico.

El cantante Callejero Fino viste una camiseta blanca junto a una oficial de policía con chaleco antibalas
El cantante fue detenido durante un control vehicular luego de encontrarse una pistola Glock calibre .40

Cabe recordar que el cantante había sido detenido el 30 de agosto durante un control vehicular realizado en Tigre. En ese momento, circulaba en una Volkswagen Amarok y los agentes secuestraron una pistola Glock calibre .40 que se encontraba en el panel de la puerta del conductor. El arma tenía 12 municiones y, de acuerdo con las pericias, su numeración había sido suprimida. En ese marco, la jueza rechazó el encuadre de tenencia ilegal que había solicitado la defensa. Según la resolución, el arma estaba al alcance inmediato del acusado mientras circulaba por la vía pública, por lo que correspondía analizar el hecho como portación. Sin embargo, la magistrada modificó la imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada, en concurso ideal con la supresión de la numeración.

La resolución también tomó en consideración las amenazas, los hostigamientos y las agresiones que Callejero Fino atribuyó a su exmánager, Mauricio Fernández. La fiscalía no se opuso a la morigeración de la detención y la jueza valoró el arraigo familiar del músico como un elemento para reducir el riesgo de fuga. Y, de acuerdo con el expediente, la pericia balística determinó que la pistola estaba apta para el disparo y que su numeración había sido eliminada. Además, la jueza sostuvo que el cantante no figuraba como legítimo usuario de armas de fuego y que el arma permanecía dentro de su esfera de custodia.

El momento de la detención del cantante de RKT en medio de Tigre

La defensa había solicitado que la situación fuera considerada como tenencia ilegal de arma, pero ese planteo fue rechazado. La magistrada entendió que, al circular por la vía pública con la pistola al alcance y en condiciones de ser utilizada, correspondía mantener la figura de portación. No obstante, consideró el contexto expuesto por el acusado para aplicar la forma atenuada.

Mientras espera la instalación de la tobillera electrónica y cumple con los controles policiales semanales, el artista decidió mostrar una parte de su presente en las redes sociales. Sus publicaciones combinaron un mea culpa, un pedido de disculpas y palabras de agradecimiento para quienes permanecieron cerca de él y de su familia.

Temas Relacionados

Callejero FinoPrisión domiciliariaL-GanteLa Joaqui

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en denunciar a Aníbal Lotocki: “Fue un asesino, como dije en su momento”

La actriz contó en Podemos Hablar que alertó públicamente sobre el cirujano antes de que las víctimas salieran a la luz, cuando sus compañeras de teatro aún lo defendían. Lotocki cumple hoy una condena firme de ocho años de prisión y afronta un segundo juicio

Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en denunciar a Aníbal Lotocki: “Fue un asesino, como dije en su momento”

Yanina Latorre anticipó una fuerte novedad en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están evaluando"

La conductora de SQP publicó en sus historias las últimas noticias del caso, mientras Wanda salía de la Fiscalía de Género de Tigre tras declarar cuatro horas

Yanina Latorre anticipó una fuerte novedad en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están evaluando"

Así vivieron la Marcha del Orgullo Nicki Nicole, La Joaqui, Evelyn Botto y Diego Poggi

La Ciudad de Buenos Aires se volvió a vestir con los colores de la bandera de la comunidad LGBTIQ+

Así vivieron la Marcha del Orgullo Nicki Nicole, La Joaqui, Evelyn Botto y Diego Poggi

La confesión de Rocío Marengo sobre la noche que pasó con un jugador de River en un hotel alojamiento: “Soy muy chapada a la antigua”

La modelo hizo la revelación en Podemos Hablar y contó que la historia ocurrió alrededor de 1996, cuando los futbolistas "se creían mil"

La confesión de Rocío Marengo sobre la noche que pasó con un jugador de River en un hotel alojamiento: “Soy muy chapada a la antigua”

Juana Viale deslumbró con un vestido de un solo hombro de color rojo

La conductora continúa en reemplazo de su abuela al frente de La Noche de Mirtha

Juana Viale deslumbró con un vestido de un solo hombro de color rojo

AMÉRICA

Régimen acusa a las estaciones portátiles de agravar las averías en transformadores eléctricos

Régimen acusa a las estaciones portátiles de agravar las averías en transformadores eléctricos

De los contenedores de banano a las entregas en alta mar: así evolucionaron los métodos del narcotráfico desde Ecuador

Un panameño espera la ratificación del organismo para seguir al frente de la Organización Marítima Internacional desde el 2027

Superintendencia de Bancos reporta más de USD 2 millones en operaciones electrónicas no reconocidas en Guatemala

A 17 años de la tormenta Ida: el desastre que dejó 199 muertos y 76 desaparecidos en El Salvador

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

DEPORTES

La secuencia en la cancha de Rosario Central que desató el festejo fallido en medio del título de Boca: “Lo anuló, es un cuento de Fontanarrosa”

La secuencia en la cancha de Rosario Central que desató el festejo fallido en medio del título de Boca: “Lo anuló, es un cuento de Fontanarrosa”

“No me siento bien”: el momento en que la número 1 del mundo del tenis Elena Rybakina abandonó una entrevista de TV en vivo

Lionel Messi logró un nuevo récord en su carrera en el fútbol tras marcar 26 goles para el Inter Miami en la MLS

Detienen a un hombre por acoso fuera de la casa de LeBron James en Los Ángeles: decía ser su hijo

Federico Coria, íntimo: su última ilusión en el tenis, por qué le ganó “la guerra a su cabeza” y el sueño de una clase con Messi