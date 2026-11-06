Tecno

Bebés soberanos: los padres que rechazan registrar a sus hijos y desafían la autoridad del Estado

Una corriente que gana visibilidad en Estados Unidos combina teorías conspirativas, desconfianza institucional y un negocio de asesorías millonarias. Tomás Balmaceda explicó en Infobae al Mediodía sus fundamentos y las consecuencias para quienes crecen sin documentación oficial

Exploramos el fenómeno de los 'bebés soberanos' y el movimiento de ciudadanos soberanos, quienes buscan vivir al margen de las leyes y sistemas estatales. ¿Cuáles son sus motivaciones y cómo lo logran?
Guardar

No inscribir a un recién nacido, evitar la emisión de un certificado de nacimiento y rechazar la asignación de un número de seguridad social. Esa es la decisión que toman algunas familias en Estados Unidos bajo la convicción de que registrar a sus hijos equivale a someterlos a la autoridad del Estado. La práctica, conocida como la de los bebés soberanos (sovereign babies), combina teorías conspirativas, desconfianza hacia las instituciones y una oferta comercial de cursos y asesorías para quienes buscan llevar adelante esa forma de crianza.

Es una tendencia de dar a luz y que el bebé no sea de ningún Estado”, explicó Tomás Balmaceda en Infobae al Mediodía. Según describió, sus impulsores consideran que el registro de nacimiento establece un vínculo de subordinación con las autoridades. Por eso, buscan evitar que sus hijos queden incorporados a los sistemas oficiales desde el momento en que nacen.

PUBLICIDAD

La corriente suele estar asociada con otras prácticas, como los partos domiciliarios, la educación en el hogar y el rechazo a las vacunas. Sus adherentes desconfían de las instituciones públicas y sostienen que las familias deben conservar la autonomía para decidir cómo educar y criar a sus hijos, sin intervención estatal.

Una mujer sentada en un sofá sostiene a un bebé envuelto en una manta blanca, acompañada por un hombre, frente a una mesa con papeles.
Padres en Estados Unidos rechazan tramitar el certificado de nacimiento y el número de seguridad social de sus hijos bajo la corriente de los bebés soberanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El negocio detrás de los bebés soberanos

La expansión de estas ideas en redes sociales también dio lugar a un mercado de contenidos y asesorías. Uno de los perfiles que Balmaceda mencionó es el de Veda LaHargoue (@veda.revival). Es una creadora de contenido y fundadora de Veda Revival que promueve la corriente de los bebés soberanos y ofrece cursos y asesorías para familias que buscan evitar el registro estatal de sus hijos, según una investigación de WIRED.

PUBLICIDAD

LaHargoue publica imágenes de sus viajes y de su vida familiar, y afirma que sus hijos no son ciudadanos de ningún Estado. Balmaceda indicó que su cuenta tenía alrededor de 44.000 seguidores cuando la consultó. Entre sus servicios ofrece cursos grabados, materiales y asesorías personalizadas.

Los valores mencionados por el filósofo dan cuenta de un negocio que puede alcanzar cifras elevadas: algunos cursos cuestan alrededor de USD 500, las consultas individuales llegan a USD 997 y los programas más completos pueden alcanzar los USD 5.500.

La investigación de WIRED también describió algunos de los recursos que estas familias utilizan para intentar acreditar el nacimiento de sus hijos por vías alternativas, como fotografías del parto domiciliario, avisos de nacimiento publicados en diarios y árboles genealógicos. Estos materiales forman parte de las estrategias difundidas por quienes promueven la práctica, aunque no garantizan que las autoridades los acepten en reemplazo de la documentación oficial.

Un bebé envuelto en una manta descansa en brazos de dos adultos, cerca de una mesa con una computadora y un documento impreso.
El movimiento de los bebés soberanos vincula su postura con los partos domiciliarios, la educación en el hogar y el rechazo a las vacunas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antecedentes de una corriente antisistema

Balmaceda relacionó el fenómeno con el movimiento de los ciudadanos soberanos, surgido en Estados Unidos durante la década de 1970. Sus integrantes cuestionan la legitimidad de la autoridad estatal y sostienen que determinadas leyes y obligaciones no deberían aplicárseles. Una de sus expresiones más conocidas ocurre durante controles de tránsito, cuando algunas personas rechazan la autoridad de los agentes y afirman que no están sujetas a las normas vigentes.

Entre los antecedentes de esa corriente, mencionó a Posse Comitatus y a William Potter Gale, uno de sus referentes históricos. Con el tiempo, las redes sociales facilitaron la circulación de esas ideas y la conexión entre comunidades que comparten su rechazo a las instituciones públicas.

La pandemia de COVID-19 contribuyó a ampliar esos espacios, especialmente entre grupos que cuestionaban las políticas sanitarias y la vacunación. En ese contexto también se fortalecieron las críticas a la educación tradicional y la defensa de la enseñanza en el hogar, bajo el argumento de que las escuelas transmiten determinadas posiciones ideológicas.

Manos de un adulto sostienen el pie de un recién nacido con pulsera médica junto a un documento impreso y un bolígrafo sobre una mesa.
Las familias recurren a fotos de partos caseros, avisos en periódicos y árboles genealógicos para intentar validar la identidad de los menores fuera del sistema legal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias para los hijos

La decisión de los padres no queda limitada a una postura ideológica: puede tener consecuencias concretas en la vida de los chicos. La falta de documentación oficial dificulta acreditar la identidad y realizar trámites esenciales, aunque no implica por sí sola que una persona carezca de nacionalidad.

Balmaceda relató el caso de una joven de 20 años que había sido criada sin documentos. “Su vida hoy es un infierno”, afirmó. Al llegar a la adultez, enfrentaba dificultades para obtener una licencia de conducir, conseguir trabajo y acceder a prestaciones que requieren acreditar su identidad.

La historia también expuso el conflicto dentro de su familia. El padre intentaba que la joven recibiera vacunas y mantenía contacto con ella a escondidas. Para comunicarse, aprovechaba los regalos que la madre le hacía una vez al año: “La madre le regalaba un peluche por año. Adentro de ese peluche le metía tarjetas”, contó el filósofo.

Al cierre de su análisis, Balmaceda señaló que encontró comentarios en español en publicaciones sobre los bebés soberanos. Uno de los perfiles que interactuaba con ese contenido tenía una bandera argentina, una señal de que estas ideas también circulan entre usuarios de la región.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Bebés soberanosHijosEstadoEstados UnidosWIREDInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto vale hoy la Cybertruck de Tesla y por qué se dejará de fabricar en Texas

La camioneta eléctrica de Elon Musk volvió a subir de precio en Estados Unidos y su versión más equipada ya supera los 100.000 dólares

Cuánto vale hoy la Cybertruck de Tesla y por qué se dejará de fabricar en Texas

Instagram activa un editor de videos para PC: empieza el versus con CapCut

Meta busca atraer a creadores que necesitan herramientas más avanzadas para editar videos y que hasta ahora recurrían a programas externos como CapCut

Instagram activa un editor de videos para PC: empieza el versus con CapCut

Jeff Bezos, sobre el futuro del trabajo: “Solo hay un tipo de trabajador que nunca podrá sustituir la IA”

El fundador de Amazon sostuvo que la creatividad y la capacidad de resolver problemas serán habilidades esenciales para los profesionales en un mercado laboral cada vez más automatizado

Jeff Bezos, sobre el futuro del trabajo: “Solo hay un tipo de trabajador que nunca podrá sustituir la IA”

Una falsa entrevista de trabajo permitió a hackers infiltrarse en Binance y robar millones en criptomonedas

Binance detalló que los atacantes engañaron a un empleado mediante una falsa oferta laboral y utilizaron un programa malicioso para ingresar a sus sistemas internos

Una falsa entrevista de trabajo permitió a hackers infiltrarse en Binance y robar millones en criptomonedas

Cómo las cámaras de reconocimiento facial en un auto detectan la fatiga del conductor y salvan vidas

Dispositivos en el habitáculo del vehículo de Mazda identifican signos de somnolencia y falta de atención, mientras sensores y alertas anticipan desvíos, obstáculos y posibles accidentes

Cómo las cámaras de reconocimiento facial en un auto detectan la fatiga del conductor y salvan vidas

DEPORTES

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Racing visita a Barracas Central por la última fecha del Torneo Clausura

Con Boca Juniors y River Plate ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura

Franco Colapinto quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

La tajante respuesta del entrenador de Portugal sobre su pelea con Cristiano Ronaldo tras el retiro del seleccionado

TELESHOW

Murió Beni, el perro de Graciela Alfano: la conmovedora historia detrás de su mascota

Murió Beni, el perro de Graciela Alfano: la conmovedora historia detrás de su mascota

Tensión en MasterChef entre Lizy Tagliani y la China Ansa: “¿Tenemos que esperar a que vos termines?”

Moria Casán se midió la fuerza muscular en vivo y se sorprendió con el resultado: “No puedo creer que tenga 80 años”

De Cecilia Roth a Eva De Dominici: en fotos, quiénes fueron los famosos que caminaron la alfombra roja del Festival de Cine de Mar del Plata

Quién es la figura internacional que Guido Kaczka quiere para su programa: “Sería el fichaje del año”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU acusa al hijo de un expresidente ecuatoriano de integrar una red narco junto a otros cuatro sospechosos

EEUU acusa al hijo de un expresidente ecuatoriano de integrar una red narco junto a otros cuatro sospechosos

Descubren 280 grabados paleolíticos en una cueva visitada durante siglos: el hallazgo cambia la historia del arte rupestre ibérico

Estados Unidos crea una nueva base de datos del Seguro Social que incluirá información personal de millones de personas: qué se sabe

Dominicana impulsa en Londres una agenda para atraer inversiones y ampliar las exportaciones dominicanas

La cosecha de café de Centroamérica y México caería 9.3% hasta menos de 18 millones de sacos