Tecno

Qué juegos tenía el Nokia 1100 y cómo jugarlos en 2026

Snake II y Space Impact+ sobreviven en aplicaciones, versiones para navegador y dispositivos de segunda mano, siendo una alternativa útil de desconexión digital

Nokia - Nokia 1100 - celular - tecnología - 17 de febrero
El Nokia 1100 sigue siendo el teléfono más vendido de la historia. (Composición Infobae: Nokia)
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El Nokia 1100 sigue despertando interés en 2026, más de dos décadas después de su lanzamiento en 2003. Su pantalla monocromática, el menú directo y el teclado numérico forman parte de una experiencia que muchos usuarios asocian con los primeros teléfonos de uso masivo.

Los juegos preinstalados explican parte de esa vigencia. Snake II y Space Impact+ ofrecían partidas breves, reglas fáciles de entender y controles pensados para los botones físicos. Hoy es posible recuperarlos desde un dispositivo original, una aplicación o un navegador.

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Qué juegos traía el Nokia 1100 en su lanzamiento

El Nokia 1100 incluía dos juegos de fábrica: Snake II y Space Impact+. El primero proponía controlar una serpiente que crecía cada vez que recogía un elemento en pantalla. La dificultad aumentaba porque el jugador debía evitar los límites del escenario y el recorrido que había dejado el propio personaje.

Manos sosteniendo un teléfono Nokia 1100 en primer plano, con el juego Snake II visible en su pantalla monocromática verde.
Snake II era el juego más popular del Nokia 1100. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Space Impact+ trasladaba la lógica de los juegos de disparos espaciales a una pantalla pequeña y de pocos colores. El usuario manejaba una nave, esquivaba obstáculos y enemigos, y debía avanzar por distintos niveles sin perder las vidas disponibles.

Cómo se puede jugar Snake II desde un smartphone

Una alternativa para recuperar Snake II consiste en buscar aplicaciones inspiradas en los antiguos teléfonos Nokia dentro de las tiendas oficiales de Android y iOS. Algunas recrean el aspecto del menú, los tonos, los botones y hasta la pantalla verdosa que caracterizaba a esos dispositivos.

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Entre las opciones conocidas figura Brick 1100, una aplicación que intenta imitar la apariencia del teléfono e incorpora detalles como la linterna y sonidos similares a los del modelo original. Existen propuestas como Snake Game Classic Retro, centradas en el juego y en controles táctiles que reemplazan al teclado numérico.

Página de Google Play de la aplicación Brick 1100 que exhibe la pantalla de un teléfono clásico con el juego Space Impact
Hay aplicaciones que permiten adaptar el teléfono al estilo retro del Nokia 1100. (Foto: Google Play Store)

Antes de instalar una aplicación, hay que revisar el nombre del desarrollador, las valoraciones y los permisos que solicita. Para un juego de este tipo no debería ser necesario conceder acceso a contactos, mensajes, ubicación o archivos personales.

De qué forma es posible jugar Snake II sin descargar nada

Las versiones web permiten acceder a remakes de Snake II desde una computadora, una tableta o un smartphone. Solo hay que buscar “Snake II HTML5” para encontrar desarrollos que funcionan en el navegador y que reproducen, con distintos niveles de fidelidad, la cuadrícula, los píxeles oscuros y el fondo verde.

Primer plano de un joven salvadoreño sonriendo y tecleando en su laptop sobre una mesa de madera, con una ventana que muestra un paisaje urbano.
Desde un PC se puede jugar diferentes títulos del Nokia 1100 sin instalar programas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta vía evita descargar aplicaciones, otorgar permisos o usar espacio de almacenamiento. Algunas páginas incluyen botones virtuales para las pantallas táctiles, mientras que otras permiten usar las flechas del teclado físico. El resultado depende de cada remake, aunque la idea suele conservarse.

Para jugar desde el navegador con mayor seguridad, es preferible evitar páginas que exijan instalar extensiones, descargar archivos ejecutables o registrarse con datos personales. Un remake en HTML5 debe abrirse y funcionar de forma directa en la página, sin pasos adicionales.

Muchos recuerdan al Nokia 1100 por el juego de la viborita. (Nokia)
El Nokia 1100 está disponible en comercios en línea de coleccionistas de tecnología retro. (Foto: Nokia)

Dónde conseguir un Nokia 1100

Conseguir un Nokia 1100 aún es posible en mercados de segunda mano, comercios de artículos usados y plataformas de subastas. Muchos teléfonos mantienen sus funciones básicas, pero conviene verificar el estado antes de comprarlos: el teléfono debe encender, la pantalla no puede tener fallas y cada tecla debe responder sin demora.

Los controles numéricos son parte central de la jugabilidad. Una tecla defectuosa impide girar la serpiente a tiempo o esquivar un disparo en Space Impact+. Es útil comprobar que la carcasa cierre bien y que el compartimiento de la batería no tenga señales de corrosión.

Asimismo, un aparato que ya no sirve para llamadas puede conservar valor como consola portátil. Snake II y Space Impact+ no necesitan tarjeta SIM, conexión a internet ni cobertura telefónica. Por eso, los títulos pueden ejecutarse aunque la línea no esté activa.

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