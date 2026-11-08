Cómo encontrar un celular perdido que está en modo silencio

Los sistemas Android e iOS incorporan herramientas remotas para hacer sonar el celular a volumen máximo aunque permanezca en silencio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Existe una función remota que tienen Android y iOS para que, a través de internet, sea posible hacer sonar el celular al volumen máximo, ignorando el volumen configurado y el modo No molestar.

Esa alerta acústica, sumada a la localización en un mapa, convierte a estas plataformas en la primera opción antes de revisar cada rincón de la casa. Google y Apple ofrecen servicios web gratuitos para lograrlo sin necesidad de haber instalado nada previamente, siempre que la función haya estado activada con antelación.

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Cómo activar y usar las herramientas oficiales

En Android, la plataforma se llama “Encontrar mi dispositivo” y requiere una activación previa desde la configuración del teléfono, dentro de las opciones dedicadas a Google. Una vez habilitada, basta con ingresar desde el navegador de otro equipo a android.com e iniciar sesión con la cuenta de Google asociada.

Al seleccionar el teléfono perdido en la barra lateral, el dispositivo empieza a sonar con un timbre fuerte durante cinco minutos, incluso si estaba en modo silencio. La misma herramienta muestra la ubicación aproximada en un mapa, un dato útil en espacios de tamaño considerable.

El servicio Buscar de Apple permite reproducir un sonido en el iPhone desde el panel de control de iCloud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los dispositivos de Apple, la plataforma equivalente se llama “Buscar” y se accede con las credenciales habituales en iCloud. Requiere que el servicio “Buscar mi iPhone” esté activado desde los ajustes de iCloud en el propio teléfono.

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Dentro del panel de control, la opción “Reproducir sonido” hace que el celular emita una melodía estridente al volumen máximo, sin importar las restricciones de silencio que tuviera configuradas.

Alternativas sin depender de una cuenta

No todas las soluciones pasan por una aplicación o un inicio de sesión. Si hay accesorios inteligentes conectados en la casa, localizar el teléfono puede resolverse sin usar ninguna pantalla.

Un reloj inteligente vinculado por Bluetooth o Wi-Fi permite deslizar el menú de ajustes rápidos y pulsar el icono del teléfono con ondas de sonido, lo que activa un tono de aviso en el celular extraviado.

Los altavoces inteligentes ejecutan una alarma en el móvil tras recibir comandos de voz para Google o Siri. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los altavoces inteligentes del salón o del dormitorio también sirven mediante comandos de voz. Frases como “Ok Google, encuentra mi teléfono” u “Oye Siri, ¿dónde está mi iPhone?” conectan con el dispositivo y disparan una alarma a todo volumen.

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Cuando el teléfono no tiene conexión a internet, queda una técnica casera: llamar al número mientras se camina en silencio con unos altavoces cerca. Las antenas del móvil generan una interferencia electromagnética audible al pasar junto a un equipo de sonido o un televisor, lo que ayuda a ubicarlo por el ruido.

Además, las redes cifradas de Bluetooth entre dispositivos de una misma marca permiten rastrear la última posición detectada, incluso sin cobertura de datos móviles ni Wi-Fi.

Qué hacer si el teléfono no aparece o fue robado

Cuando el celular no aparece tras intentar hacerlo sonar, o se sospecha de un robo, tanto “Encontrar mi dispositivo” como “Buscar” habilitan opciones adicionales de seguridad.

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El borrado remoto elimina los datos almacenados en el teléfono para proteger la privacidad tras un robo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera es bloquear el dispositivo con PIN o contraseña. Si no existía una configurada previamente, el propio panel permite crear una en el momento, e incluso añadir un mensaje o un número de teléfono en la pantalla de bloqueo para facilitar su devolución.

Si la recuperación se descarta por completo, la siguiente opción es el borrado remoto: elimina de forma permanente todos los datos del dispositivo, aunque puede no afectar el contenido guardado en tarjetas SD. Una vez ejecutado este paso, el teléfono deja de poder localizarse a través de la plataforma.

En casos de robo, estas mismas herramientas facilitan a las autoridades el seguimiento del dispositivo, lo que aumenta las posibilidades de recuperarlo. El borrado remoto de datos, en ese escenario, actúa como una medida adicional para proteger la información personal almacenada en el teléfono cuando ya no es posible recuperarlo físicamente.

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