Teleshow

La confesión de Hernán Drago sobre la importancia del amor en su vida: “No es una felicidad completa”

En su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff, el modelo reflexionó sobre su presente sentimental y reconoció la incertidumbre de volver a estar en pareja

A más de un año de su última relación amorosa, Hernán Drago compartió la sesación que tiene sobre el amor en su vida (PH, Podemos Hablar - Telefe)
Guardar

Hernán Drago se permitió hablar desde un lugar íntimo y dejó de lado, por un momento, la imagen de seguridad y aplomo con la que suele mostrarse frente a las cámaras. Durante su participación en PH, Podemos hablar (Telefe), el modelo reflexionó sobre su presente sentimental. Ante Andy Kusnetzoff y sus colegas, se sinceró sobre los golpes que recibió en sus relaciones y la dificultad que encuentra a la hora de imaginar un nuevo vínculo.

La conversación surgió cuando el modelo contó que actualmente no está en pareja y que esa situación responde a una decisión personal. “Yo quiero dejar atrás una sensación que me invade de no hace mucho tiempo”, comenzó. “No es un sentimiento, sino una sensación que, tal vez a nivel personal y sentimental. Voy a estar solo a nivel pareja el resto de mi vida. Siento eso y tengo esa sensación”, expresó.

PUBLICIDAD

Drago también explicó que no se encuentra mal con su presente. “Estoy muy bien solo. Como verán, trabajo todo el día de lunes a lunes y a veces, cuando llego a mi casa, siento esa sensación”, sostuvo. “Esa sensación es que no voy a encontrar a alguien que sea recíproco, que se amolde a mi vida y yo me pueda amoldar a la de ella”, explicó.

Hernán Drago
"Voy a estar solo a nivel pareja el resto de mi vida. Siento eso y tengo esa sensación”, expresó el modelo (Captura de video)

“Estoy muy bien solo, pero no es una felicidad completa”, reconoció. Y agregó: “Soy un tipo feliz, pero siento que todavía tengo mucho amor para dar, pero no sé si lo voy a poder hacer”.

PUBLICIDAD

Uno de los últimos romances conocidos de Drago fue con María Belén Palenzuela, de quien se separó en octubre de 2025 después de casi cuatro años juntos. La relación había sido difundida públicamente en noviembre de 2022, a través de una publicación en redes sociales, y durante el tiempo que permanecieron juntos ambos mantuvieron un perfil relativamente reservado sobre su vida privada. Después de la ruptura, el modelo habló sobre la decisión durante una entrevista con A la tarde (América), en declaraciones recogidas por Oliver Quiroz.

Cuando le preguntaron si existía la posibilidad de una reconciliación, Drago no cerró completamente esa puerta, aunque aclaró que no podía anticipar qué sucedería. “Nunca se sabe, no es ni un sí ni un no, por lo menos en este corto plazo. Es muy pronto para decir eso porque no pudimos sentir y resentir desde la distancia”, expresó.

Hernán Drago y María Belén Palenzuela
Hernán Drago y María Belén Palenzuela, con quien estuvo por cuatro años (Instagram)

El conductor también detalló que las diferencias en las perspectivas y los planes de ambos habían influido en la decisión, junto con la diferencia de edad. Además, contó que el último año había estado atravesado por varias situaciones dolorosas que afectaron su estado emocional. Entre esas pérdidas mencionó el fallecimiento de su padre, ocurrido un mes antes de aquella entrevista, la muerte de su madrina y la pérdida de su perro, que había vivido con él durante 15 años. “Lo de la Locomotora también me dolió mucho”, agregó, al referirse a otro episodio que lo había afectado emocionalmente.

La carga de esos acontecimientos se sumó al desgaste de una agenda laboral intensa. “Fue un año cargado de cosas y, tal vez, desde ahí necesito estar solo. Uno no puede hacerle bien a alguien si no está bien uno. Los extremos nunca están buenos... Soy agradecido, pero la carga laboral es un extremo”, confesó. “Trabajé toda la vida para poder estar en el lugar de demanda, ofertas y propuestas”, afirmó.

Hernán Drago y María Belén Palenzuela
La pareja se separó en medio de dolores situaciones que marcaron la vida del modelo (Instagram)

Sobre el motivo concreto de la ruptura con Palenzuela, fue claro al descartar una pelea puntual o una situación externa. “La charla fue así... Desde el amor, sé que no le puedo hacer bien a ella. No somos compatibles en este momento. Fueron casi cuatro años hermosos. Ella siempre va a estar en un lugar especial de mi corazón”, declaró. “No hubo un detonante, ni terceros en discordia, es esto personal que conté. Es lo mejor para los dos en este momento, es una decisión más inteligente que sentida”, concluyó en aquella entrevista.

Entre el deseo de encontrar una relación recíproca y el temor a no poder sostenerla, Hernán Drago habló de una parte de su vida que pocas veces expone. Reconoció que aún tiene amor para dar, aunque no sabe si podrá compartirlo nuevamente, y dejó en claro que, por ahora, prefiere transitar su presente sin forzar respuestas ni apurarse a llenar un espacio que todavía está intentando comprender.

Temas Relacionados

Hernán DragoPH, Podemos HablarTelefe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“María Gabriela Epumer fue una referente para mí”: la cineasta Andy Testa y la película que la acercó a la guitarrista

La co-directora de Perfume cuenta cómo las cintas que la familia de la guitarrista conservó durante años dieron forma al documental que hicieron junto a Lucía Ruiz, recuerda la proyección privada con Charly García y habla de la marca personal que dejó su música cuando su papá la abandonó

“María Gabriela Epumer fue una referente para mí”: la cineasta Andy Testa y la película que la acercó a la guitarrista

ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

La banda de Texas se presentará el 24 de noviembre en Buenos Aires como parte de The Big One!, una gira basada en los temas más conocidos de su repertorio clásico de blues y rock

ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en denunciar a Aníbal Lotocki: “Fue un asesino, como dije en su momento”

La actriz contó en Podemos Hablar que alertó públicamente sobre el cirujano antes de que las víctimas salieran a la luz, cuando sus compañeras de teatro aún lo defendían. Lotocki cumple hoy una condena firme de ocho años de prisión y afronta un segundo juicio

Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en denunciar a Aníbal Lotocki: “Fue un asesino, como dije en su momento”

Yanina Latorre anticipó una fuerte novedad en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están evaluando"

La conductora de SQP publicó en sus historias las últimas noticias del caso, mientras Wanda salía de la Fiscalía de Género de Tigre tras declarar cuatro horas

Yanina Latorre anticipó una fuerte novedad en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están evaluando"

Así vivieron la Marcha del Orgullo Nicki Nicole, La Joaqui, Evelyn Botto y Diego Poggi

La Ciudad de Buenos Aires se volvió a vestir con los colores de la bandera de la comunidad LGBTIQ+

Así vivieron la Marcha del Orgullo Nicki Nicole, La Joaqui, Evelyn Botto y Diego Poggi

AMÉRICA

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno en Israel y ofreció un lugar al partido de Benjamin Netanyahu

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno en Israel y ofreció un lugar al partido de Benjamin Netanyahu

Activista cubana denuncia operativo de seguridad en los alrededores de su vivienda

El Ejército de Guatemala prevé adquirir 3,800 fusiles M4 para sus brigadas en 2027

Químicos explosivos y otras sustancias: ¿Qué encontraron en la casa de uno de los acusados que planeaba un ataque contra el presidente dominicano?

“Desde hoy son parte del Cártel del Golfo”: el viaje que convirtió a migrantes nicaragüenses en reclutas del narco

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

DEPORTES

Colapinto se benefició con una sanción a otro piloto y largará 14° el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Colapinto se benefició con una sanción a otro piloto y largará 14° el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Lanús visitará a Central Córdoba con la obligación de ganar para clasificar a la Sudamericana 2027: hora, TV y formaciones

Un ex jugador de la selección argentina estalló de furia por tener que dar una entrevista en medio de un partido

La secuencia en la cancha de Rosario Central que desató el festejo fallido en medio del título de Boca: “Lo anuló, es un cuento de Fontanarrosa”

“No me siento bien”: el momento en que la número 1 del mundo del tenis Elena Rybakina abandonó una entrevista de TV en vivo