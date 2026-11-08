La confesión de Hernán Drago sobre la importancia del amor en su vida: “No es una felicidad completa”

A más de un año de su última relación amorosa, Hernán Drago compartió la sesación que tiene sobre el amor en su vida (PH, Podemos Hablar - Telefe)

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Hernán Drago se permitió hablar desde un lugar íntimo y dejó de lado, por un momento, la imagen de seguridad y aplomo con la que suele mostrarse frente a las cámaras. Durante su participación en PH, Podemos hablar (Telefe), el modelo reflexionó sobre su presente sentimental. Ante Andy Kusnetzoff y sus colegas, se sinceró sobre los golpes que recibió en sus relaciones y la dificultad que encuentra a la hora de imaginar un nuevo vínculo.

La conversación surgió cuando el modelo contó que actualmente no está en pareja y que esa situación responde a una decisión personal. “Yo quiero dejar atrás una sensación que me invade de no hace mucho tiempo”, comenzó. “No es un sentimiento, sino una sensación que, tal vez a nivel personal y sentimental. Voy a estar solo a nivel pareja el resto de mi vida. Siento eso y tengo esa sensación”, expresó.

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Drago también explicó que no se encuentra mal con su presente. “Estoy muy bien solo. Como verán, trabajo todo el día de lunes a lunes y a veces, cuando llego a mi casa, siento esa sensación”, sostuvo. “Esa sensación es que no voy a encontrar a alguien que sea recíproco, que se amolde a mi vida y yo me pueda amoldar a la de ella”, explicó.

"Voy a estar solo a nivel pareja el resto de mi vida. Siento eso y tengo esa sensación”, expresó el modelo (Captura de video)

“Estoy muy bien solo, pero no es una felicidad completa”, reconoció. Y agregó: “Soy un tipo feliz, pero siento que todavía tengo mucho amor para dar, pero no sé si lo voy a poder hacer”.

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Uno de los últimos romances conocidos de Drago fue con María Belén Palenzuela, de quien se separó en octubre de 2025 después de casi cuatro años juntos. La relación había sido difundida públicamente en noviembre de 2022, a través de una publicación en redes sociales, y durante el tiempo que permanecieron juntos ambos mantuvieron un perfil relativamente reservado sobre su vida privada. Después de la ruptura, el modelo habló sobre la decisión durante una entrevista con A la tarde (América), en declaraciones recogidas por Oliver Quiroz.

Cuando le preguntaron si existía la posibilidad de una reconciliación, Drago no cerró completamente esa puerta, aunque aclaró que no podía anticipar qué sucedería. “Nunca se sabe, no es ni un sí ni un no, por lo menos en este corto plazo. Es muy pronto para decir eso porque no pudimos sentir y resentir desde la distancia”, expresó.

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Hernán Drago y María Belén Palenzuela, con quien estuvo por cuatro años (Instagram)

El conductor también detalló que las diferencias en las perspectivas y los planes de ambos habían influido en la decisión, junto con la diferencia de edad. Además, contó que el último año había estado atravesado por varias situaciones dolorosas que afectaron su estado emocional. Entre esas pérdidas mencionó el fallecimiento de su padre, ocurrido un mes antes de aquella entrevista, la muerte de su madrina y la pérdida de su perro, que había vivido con él durante 15 años. “Lo de la Locomotora también me dolió mucho”, agregó, al referirse a otro episodio que lo había afectado emocionalmente.

La carga de esos acontecimientos se sumó al desgaste de una agenda laboral intensa. “Fue un año cargado de cosas y, tal vez, desde ahí necesito estar solo. Uno no puede hacerle bien a alguien si no está bien uno. Los extremos nunca están buenos... Soy agradecido, pero la carga laboral es un extremo”, confesó. “Trabajé toda la vida para poder estar en el lugar de demanda, ofertas y propuestas”, afirmó.

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La pareja se separó en medio de dolores situaciones que marcaron la vida del modelo (Instagram)

Sobre el motivo concreto de la ruptura con Palenzuela, fue claro al descartar una pelea puntual o una situación externa. “La charla fue así... Desde el amor, sé que no le puedo hacer bien a ella. No somos compatibles en este momento. Fueron casi cuatro años hermosos. Ella siempre va a estar en un lugar especial de mi corazón”, declaró. “No hubo un detonante, ni terceros en discordia, es esto personal que conté. Es lo mejor para los dos en este momento, es una decisión más inteligente que sentida”, concluyó en aquella entrevista.

Entre el deseo de encontrar una relación recíproca y el temor a no poder sostenerla, Hernán Drago habló de una parte de su vida que pocas veces expone. Reconoció que aún tiene amor para dar, aunque no sabe si podrá compartirlo nuevamente, y dejó en claro que, por ahora, prefiere transitar su presente sin forzar respuestas ni apurarse a llenar un espacio que todavía está intentando comprender.

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