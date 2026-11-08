Política

Así recibió el presidente Javier Milei al papa León XIV a su arribo a Buenos Aires

El mandatario aguardó al pontífice junto a la aeronave oficial, después del aterrizaje procedente de Montevideo, y encabezó la bienvenida protocolar en el aeropuerto Jorge Newbery

El Presidente Milei recibe al Papa León XIV en su llegada a Argentina
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El presidente Javier Milei recibió al papa León XIV al pie del avión a las 16:33, cuando el vuelo 1091 de Aerolíneas Argentinas procedente de Montevideo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, en Buenos Aires.

Tras el saludo protocolar, el Regimiento de Artillería 1 Brigadier General Iriarte de los Granaderos interpretó el himno nacional argentino. Milei y el pontífice recorrieron juntos la alfombra roja; el mandatario le presentó a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y luego los obispos recibieron al papa.

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Tras intercambiar unas palabras y estrechar la mano del papa León XIV, Javier Milei siguió con la ceremonia de recepción en tierra firme. Antes, el Sumo Pontífice había bajado de la aeronave tras saludar a la tripulación que lo acompañó durante el vuelo.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Javier Milei
El primer saludo del Papa al llegar al país (Luis ROBAYO / AFP)

La aeronave designada para los traslados del pontífice dentro del país es un Boeing 737 MAX 8 matrícula LV-KKD, el modelo más reciente de la flota de Aerolíneas Argentinas. Con capacidad para 170 pasajeros y un alcance aproximado de 6.500 kilómetros, es una de las 12 unidades de ese tipo que la compañía opera en sus rutas domésticas y regionales.

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Visita del papa León XIV a la Argentina - Javier Milei
El presidente saluda al Papa al pie del avión. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El avión lleva un ploteo especial con el escudo oficial del pontífice, la inscripción “Pontifex Maximus” y el lema latino “In Illo Uno Unum”, traducido como “En aquel que es uno, somos uno”. En el interior, una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y los cabezales personalizados con el escudo papal completan la identidad visual de la aeronave.

El Presidente Milei saluda al Papa León XIV en su llegada a Argentina

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