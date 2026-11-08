HONOR 600 Elite: un celular resistente para usar sin funda y en cualquier clima de Colombia

El HONOR 600 Elite cuenta con certificación SGS de cinco estrellas contra caídas de hasta 2,5 metros y sellos de resistencia IP68, IP69 e IP69K.

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El HONOR 600 Elite llegó con una propuesta que ofrece resistencia a los accidentes del día a día. El objetivo es poder usar el celular sin necesidad de una funda o un vidrio protector para la pantalla, ya que cuenta con altas certificiaciones para resistir a caídas, agua, polvo y jornadas de uso intensivo.

Jorge Forero, director de Marketing, Comunicaciones y Relaciones Públicas de HONOR Colombia, también destacó aspectos del dispositivo como su batería de alta duración y funciones de IA para crear videos apartir de imágenes.

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Todo lo que debes saber del HONOR 600 Elite

Resistencia a prueba de golpes, agua y polvo

El dispositivo cuenta con certificación SGS de cinco estrellas en resistencia a caídas y aplastamientos, con pruebas de laboratorio que registraron impactos de hasta 2,5 metros de altura.

A esa protección se suma la certificación triple IP68, IP69 e IP69K, que acredita distintos niveles de resistencia frente al polvo, la inmersión en agua y la posibilidad de usarlo sin problemas en condiciones extremas, desde temperaduras de -30°C hasta 50°C otorgando más de 16 horas de navegación.

El HONOR 600 Elite cuenta con certificación SGS de cinco estrellas contra caídas de hasta 2,5 metros y sellos de resistencia IP68, IP69 e IP69K.

Como tercer elemento de esta protección, la pantalla incorpora una tecnología que permite utilizarla incluso con los dedos mojados, una función pensada para el uso cotidiano en exteriores o ambientes húmedos.

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Una batería pensada para no depender del cargador

Con 8.100 mAh de capacidad, el equipo promete hasta tres días de uso continuo según la descripción de Forero.

HONOR estima que el dispositivo puede superar las 21 horas de reproducción continua de video en aplicaciones y más de 15 horas de uso intensivo en videojuegos.

La compañía también afirma que la batería está diseñada para conservar más del 80% de su capacidad después de cinco años de uso simulado en pruebas de laboratorio. Además, el equipo incorpora carga por cable de 45 W mediante la tecnología HONOR SuperCharge.

La batería de 8.100 mAh del teléfono ofrece compatibilidad con carga rápida de 45 W bajo el estándar HONOR SuperCharge.

IA para crear videos con fotos

Entre las funciones de IA destaca Imagen a Video 2.0, descrita por Forero como el primer sistema multimodal de generación de imagen a video de la industria. Permite combinar entre una y tres imágenes para transformarlas en clips con movimiento, ya sea mediante texto libre o a través de 19 plantillas nativas y gratuitas.

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Un botón especial para la IA

El dispositivo también incorpora un botón dedicado a inteligencia artificial. Una pulsación simple permite abrir aplicaciones personalizadas, tomar capturas de pantalla, activar la linterna o el modo silencio, y acceder a la calculadora o a notas. Una doble pulsación abre la cámara de forma directa, incluso desde la pantalla de bloqueo.

Más herramientas de edición con IA

El set de herramientas de edición con IA incluye expansión y mejora de imágenes, eliminación de transeúntes, borrador y recorte automático, además de funciones de subtítulos, notas, grabadora y escritura asistida. Todo esto corre sobre MagicOS 10, basado en Android 16.

Cámaras con diferentes nives de detalle

El HONOR 600 Elite incluye una cámara principal de 108 megapíxeles, descrita por la marca como capaz de ofrecer resultados sorprendentes incluso en condiciones de poca luz. Esta resolución permite capturar imágenes con un nivel de detalle suficiente para recortar o ajustar las fotografías después de tomarlas, sin perder calidad significativa en el proceso.

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El apartado fotográfico del equipo integra una cámara principal de 108 megapíxeles junto a un sensor de profundidad de 0,08 megapíxeles.

El equipo suma además una cámara de profundidad de 0,08 MP, que complementa al sensor principal en la captura de información para efectos de desenfoque y procesamiento de imagen.

Una patalla para cuidar a los usuarios

El dispositivo alcanza un brillo de hasta 1.020 nits en modo HBM, lo que le permite mantenerse visible incluso bajo luz solar intensa. El panel incorpora además tecnología de atenuación DC, orientada a reducir la fatiga visual durante el uso prolongado. A esto se suman un modo de luz azul baja, pensado para facilitar la lectura, y un modo oscuro que ofrece variantes adicionales de brillo.

Diseño y colores

Este celular llega en tres colores: Dorado Desierto, Negro Terciopelo y Plata Meteoro. Además, el equipo mide 168,3 milímetros (6,63 pulgadas), tiene un peso de 218,5 gramos y doble altavos, con un modo de volumen alto que llega hasta el 400%.

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Procesamiento y almacenamiento de hasta 60.000 fotos

Incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 y memoria RAM de 8 GB, con una capacidad ampliable de hasta 24 GB mediante la tecnología HONOR RAM Turbo. El almacenamiento de 256 GB permite guardar 60.000 o más fotografías.