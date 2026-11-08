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Apple quiere que Siri actúe por su cuenta y podría lograrlo desde el año próximo

El nuevo director ejecutivo, John Ternus, presiona al jefe de software para acelerar, y los ingenieros de iOS 28 recibieron más tiempo para programar, según Bloomberg

Apple trabaja en nuevas funciones de inteligencia artificial que permitirían a su asistente virtual ejecutar tareas de manera autónoma y reducir la necesidad de instrucciones constantes (Europa Press)
Apple trabaja en nuevas funciones de inteligencia artificial que permitirían a su asistente virtual ejecutar tareas de manera autónoma y reducir la necesidad de instrucciones constantes (Europa Press)
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Apple busca convertir a Siri en un asistente que actúe por su cuenta, sin que el usuario indique cada paso, y podría lanzarlo desde el año próximo, según Bloomberg. El periodista Mark Gurman lo publicó este 8 de noviembre en el boletín Power On, apoyado en fuentes que conocen los planes de la compañía.

Con iOS 27, Apple lanzó el Siri personalizado que había prometido en 2024, según 9to5Mac, un sitio especializado en la empresa. Esa versión entiende lo que hay en la pantalla y usa datos privados del dispositivo, como correos y mensajes.

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El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, presiona al jefe de software, Craig Federighi, para que adopte una estrategia de inteligencia artificial más ambiciosa, según escribió Gurman.

John Ternus, nuevo director ejecutivo de Apple, impulsa una estrategia más ambiciosa de inteligencia artificial y busca acelerar su implementación en los productos de la compañía (AP Foto/Jeff Chiu)
John Ternus, nuevo director ejecutivo de Apple, impulsa una estrategia más ambiciosa de inteligencia artificial y busca acelerar su implementación en los productos de la compañía (AP Foto/Jeff Chiu)

El artículo describe la brecha con los rivales. Siri responde preguntas, redacta correos y mensajes, crea recordatorios, busca datos en la web y realiza acciones básicas dentro de aplicaciones. Pero Dots, de OpenAI, Muse, de Meta, y Grok, de Elon Musk, hacen algo distinto: pueden recordar proyectos y preferencias, vigilar fuentes conectadas y decidir cuándo pausar o retomar un trabajo.

“Pueden llevar el control de objetivos, determinar qué debe pasar después y seguir persiguiendo metas” sin que el usuario inicie cada paso, informa Bloomberg. Y agrega que “Apple quiere ir en esa dirección” y que la empresa tampoco tiene mucha opción, dadas las demandas de consumidores y mercado.

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El especialista no ofreció una fecha firme. El plazo del año próximo es una estimación suya, no un anuncio de la empresa.

Lo que Ternus dijo en la presentación de resultados

El 2 de noviembre, en la conferencia con analistas sobre los resultados trimestrales, Ternus recibió dos preguntas sobre asistentes de IA que ejecutan tareas. Respondió que Siri AI es “principalmente de pedidos” en la actualidad, pero que su arquitectura da “mucho margen para ampliar sus capacidades con el tiempo”.

Sobre los agentes, Ternus los calificó de “herramientas prometedoras para los usuarios”. Dijo que Apple quiere que las personas sepan a qué están dando acceso y que el desarrollo se haga “de una forma que proteja la seguridad y la privacidad”. Y añadió que Siri recibe más de 2.500 millones de pedidos por día.

Siri recibe más de 2.500 millones de solicitudes diarias, mientras Apple trabaja para ampliar sus capacidades con inteligencia artificial y reforzar la seguridad y privacidad de los usuarios (Europa Press)
Siri recibe más de 2.500 millones de solicitudes diarias, mientras Apple trabaja para ampliar sus capacidades con inteligencia artificial y reforzar la seguridad y privacidad de los usuarios (Europa Press)

El 3 de noviembre, un día después de esa conferencia, Apple lanzó la primera versión de prueba para desarrolladores de iOS 27.3. Incluye “habilidades de aplicaciones” que permiten a otras apps enseñarle a Siri a coordinar acciones de varios pasos, según el medio 9to5Mac.

Por su parte, Gurman escribió que el control preciso de las apps propias de Apple podría llegar desde diciembre

iOS 28 se desarrolla con otro calendario

El mismo boletín informó un cambio en la forma en que Apple construye sus sistemas operativos de 2027, iOS 28, iPadOS 28 y macOS 28. Cada ciclo se divide en tres etapas de ocho semanas, y cada una solía repartirse en cuatro semanas de programación y cuatro de integración de funciones.

En la primera etapa de este ciclo, según Gurman, los ingenieros tuvieron seis semanas para programar, explorar y desarrollar funciones, y solo dos semanas de integración. Los empleados dicen que el cambio les gusta, porque deja más tiempo para probar ideas antes de fijarlas.

La segunda etapa del desarrollo de iOS 28 comienza el lunes 9 de noviembre, según Bloomberg. Es el período en el que Apple empezará a definir qué funciones incluirá en esas versiones.

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