La bolsa de Corea del Sur se desploma 6% por el temor a frenos para la inteligencia artificial

El Kospi llegó a perder 8,78% y perforó los 5.000 puntos por primera vez en una rueda desde febrero, tras perder cerca de la mitad de su valor desde junio (REUTERS/Kim Hong-Ji)

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El Kospi, índice principal de la bolsa de Corea del Sur, cerró el 6 de noviembre en 5.059,69 puntos, un 6,02% menos, tras una suspensión de 20 minutos por una caída superior al 8%. Los inversores temen que el triunfo demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos frene la construcción de centros de datos para IA.

Según la Bolsa de Corea, el índice llegó a perder 8,78% durante la sesión y bajó de los 5.000 puntos por primera vez en un día de operaciones desde febrero. Samsung Electronics cerró con una baja de 6,35% y SK hynix, con una de 10,44%, según el Korea Times.

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Entre ambas empresas, el valor de mercado cayó más de la mitad desde su récord conjunto del 25 de junio, de acuerdo con el mismo medio. SK hynix cotiza en torno a un tercio de su máximo del año. El won también se debilitó: llegó a 1.356,6 por dólar, su mayor retroceso diario desde mayo, según el Korea Herald. El Kospi comenzó el año en 4.214,17 puntos y tocó un máximo de 9.114,55 el 22 de junio. Desde entonces perdió cerca de la mitad de su valor, según Bloomberg.

El won surcoreano cayó a 1.356,6 por dólar, su mayor retroceso diario desde mayo, en medio de la venta de acciones vinculadas a la IA (REUTERS/Kim Soo-hyeon/File Photo)

Japón y Taiwán también se hundieron

El Nikkei de Tokio cerró con una baja de 6,1%, en 57.332,92 puntos, según la agencia AP. Reuters informó que fue su peor caída diaria desde abril de 2025. SoftBank, inversor en IA, perdió cerca de 11% y el costo de asegurarse contra su incumplimiento de deuda llegó al nivel más alto en cuatro años.

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En Taiwán, el índice general cerró con una baja de 4,5% después de caer más de 8% en la apertura. En la semana acumuló una pérdida de 12,2%, la mayor desde 1991, según datos de LSEG que cita Reuters. TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, terminó con una baja de 4,7%.

El Nikkei de Japón bajó 6,1%, su peor caída diaria desde abril de 2025, mientras SoftBank perdió cerca de 11% (REUTERS/Issei Kato)

Los gobiernos intervinieron. El ministro de Finanzas surcoreano, Lee Hyoung-il, relajó de forma temporal las reglas sobre las inversiones apalancadas (con dinero prestado) de los pequeños inversores. En Taiwán, el Ministerio de Finanzas pidió a directivos de bancos estatales que respaldaran el mercado, según personas que hablaron con Reuters.

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Wall Street abrió la caída

La venta empezó un día antes en Nueva York. El Nasdaq Composite se hundió 5,5% el jueves, su peor jornada desde abril de 2025, y el índice S&P 500 perdió unos USD 3 billones en valor, según Reuters. El índice de semiconductores de Filadelfia bajó 12,2%, según CNBC.

El temor se apoya en declaraciones políticas. La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, dijo el jueves que el estado aprobará leyes para proteger a los residentes frente a los centros de datos. Al Korea Times, la demócrata le dijo que estos proyectos deben quedar en pausa hasta que existan salvaguardas. El senador Bernie Sanders pidió una moratoria nacional, según CNA.

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Wall Street abrió la venta: el Nasdaq cayó 5,5%, el índice de semiconductores de Filadelfia se desplomó 12,2% y el S&P 500 perdió unos USD 3 billones (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Timothy Moe, estratega de Goldman Sachs para Asia-Pacífico, dijo a CNBC que la venta se agravó por el cierre de posiciones y las órdenes automáticas de venta. Según él, el mercado suele “disparar primero y preguntar después”. CoreWeave, proveedora de computación en la nube para IA, cayó 10% y el costo de asegurar su deuda llegó a un récord, según Reuters.

Lee Kyung-min, analista de Daishin Securities, calculó entre 15% y 30% la probabilidad de que se suspendan nuevos proyectos en Texas, Georgia y Ohio. Dijo que el riesgo real es de mayores costos y demoras, no de una paralización total. Lee Jun-young, de Eugene Investment & Securities, calificó de excesivos los temores a una caída fuerte de la inversión en IA.

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Al cierre de las bolsas asiáticas, los contratos del Nasdaq subían 0,8% y los de las bolsas europeas bajaban 1%, según Reuters.