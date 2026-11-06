Parques Nacionales: proteger la naturaleza es cuidar el agua del futuro

La Quebrada del Condorito, un lugar único para el avistaje del Cóndor Andino

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Cuando pensamos en nuestros Parques Nacionales, solemos imaginar paisajes extraordinarios, biodiversidad y especies que forman parte de nuestro patrimonio natural. Pero hay algo menos visible y profundamente importante: en estos territorios se protege buena parte del agua que sostiene la vida de nuestras comunidades. Los bosques, los pastizales y los suelos captan el agua de lluvia, la almacenan y permiten que llegue gradualmente a nuestros ríos y arroyos. Cuidar estos ecosistemas no es solo preservar la naturaleza: es proteger una fuente de vida de la que dependemos todos.

En la semana del Día de los Parques Nacionales, tenemos una oportunidad para reconocer ese rol fundamental y reflexionar sobre la importancia de conservar estos espacios, no solo por su riqueza ambiental, sino también por su contribución al bienestar y al desarrollo de las comunidades.

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Las Sierras Grandes de Córdoba son un ejemplo concreto. Allí, los bosques nativos, los pastizales de altura y los suelos funcionan como una gran esponja natural: captan el agua de lluvia, la almacenan y la liberan gradualmente hacia ríos y arroyos. De su conservación depende, en parte, el abastecimiento de agua de alrededor de 1,6 millones de personas de la ciudad de Córdoba y sus alrededores.

Cuidar estos ecosistemas no es solo preservar la naturaleza: es proteger una fuente de vida de la que dependemos todos

En ese entorno se encuentra el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que este año celebra su 30.º aniversario. Un área protegida cuyo valor ambiental también se expresa en su contribución al cuidado de las cuencas hídricas de la región.

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Conscientes de esa importancia, desde el Sistema Coca-Cola en Argentina acompañamos, junto a la Administración de Parques Nacionales y CICLA, un proyecto de Soluciones basadas en la Naturaleza orientado a proteger las nacientes de agua y recuperar las funciones ecológicas de las cuencas serranas.

La iniciativa contempla el control de especies exóticas invasoras, la recuperación del bosque nativo, la restauración de pastizales y la promoción de prácticas productivas regenerativas. Acciones que tienen un propósito común: contribuir a que la naturaleza recupere y fortalezca su capacidad de regular y conservar el agua.

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Los resultados permiten dimensionar el impacto de este esfuerzo colectivo. El proyecto ya lleva intervenidas más de 10.000 hectáreas en sectores estratégicos de las sierras cordobesas, con monitoreo científico y la participación de equipos de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet.

Esta experiencia deja un aprendizaje que trasciende el proyecto: la protección de nuestros recursos naturales requiere una visión compartida y un compromiso sostenido en el tiempo. La articulación entre el sector público, las empresas, la ciencia, los productores y las comunidades permite sumar capacidades, conocimientos y recursos para alcanzar resultados que ninguna organización podría lograr por sí sola.

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Reconocer el valor de nuestros Parques Nacionales también implica reconocer su contribución a nuestro futuro

Desde el Sistema Coca-Cola en Argentina entendemos que la gestión responsable del agua comienza mucho antes de que este recurso llegue a nuestras manos. Comienza en los ecosistemas que lo hacen posible y en las acciones que impulsamos para protegerlos.

Por eso, reconocer el valor de nuestros Parques Nacionales también implica reconocer su contribución a nuestro futuro. Son espacios de conservación, pero también aliados fundamentales para la seguridad hídrica y el bienestar de las próximas generaciones.

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Porque proteger nuestros Parques Nacionales es mucho más que preservar la naturaleza: es cuidar el agua, las comunidades y el futuro que compartimos.

La autora es Directora Senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad del Sistema Coca-Cola en Argentina y Uruguay