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Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

El Rojo recibirá a Riestra, el Ciclón chocará ante el Calamar y el Tatengue será local ante el clasificado Vélez. Los tres encuentros comenzarán a las 19.15

Horario de los partidos

16.15: México DF

17.15: Perú, Ecuador, Colombia y Miami

18.15: Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela

19.15: Argentina, Uruguay y Brasil.

TV: ESPN (Unión-Vélez), ESPN Premium (San Lorenzo-Platense) y TNT Sports (Independiente-Riestra)

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10:48 hsHoy

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura a falta de una fecha

Unión vs Vélez

Previas viernes
Unión vs Vélez

El conjunto santafesino será local en el 15 de Abril ante un Fortín que se encuentra clasificado a los playoffs, pero con chance de escalar posiciones. Para el Tatengue será una final, ya que está obligado a ganar para soñar con los octavos de final.

Si los de Leonardo Madelón se imponen ante los de Barros Schelotto deberán esperar que no lo hagan Independiente y San Lorenzo, ya que están por debajo en la puntuación. Además, habría que tener en cuenta la diferencia de gol, en la que Unión tiene -2, con 18 puntos.

San Lorenzo vs Platense

Previas viernes
Platense vs San Lorenzo

En el Bajo Flores se jugará una “final” entre cuervos y calamares. Ambos cuentan con chances de meterse entre los ocho mejores, pero no dependen de sí mismos. El punto en común es que están obligados a ganar y esperar.

Los dirigidos por el Gallego Insua empataron 2-2 en la última fecha ante Vélez y acumulan 19 unidades. Mientras que los de Martín Palermo vencieron en la fecha anterior a Central Córdoba y se encuentran con 17 puntos, a la espera de una combinación de resultados y de la diferencia de goles.

Independiente vs Riestra

Previas viernes
Independiente vs Riestra

El Rojo chocará ante el Malevo en el estadio Libertadores de América. Los dirigidos por Jadson Viera tienen 20 puntos y dependen de sí mismos para clasificar a los playoffs: con una victoria estarán en los octavos de final. En caso de un empate o derrota deberá esperar los resultados que se den en otros estadios.

Enfrente estará el conjunto del Bajo Flores, que se salvó del descenso, pero deberá sumar puntos para engrosar su promedio de cara al próximo año. Además, no tiene chaces de clasificar a la siguiente ronda.

10:47 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de los partidos que definirán clasificaciones a los playoffs del Torneo Clausura!

Independiente, San Lorenzo y Unión de Santa Fe buscarán asegurar su lugar entre los mejores ocho equipos de la Zona A.

Previas viernes
Independiente, San Lorenzo y Unión

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