Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura a falta de una fecha

Unión vs Vélez

Unión vs Vélez

El conjunto santafesino será local en el 15 de Abril ante un Fortín que se encuentra clasificado a los playoffs, pero con chance de escalar posiciones. Para el Tatengue será una final, ya que está obligado a ganar para soñar con los octavos de final.

Si los de Leonardo Madelón se imponen ante los de Barros Schelotto deberán esperar que no lo hagan Independiente y San Lorenzo, ya que están por debajo en la puntuación. Además, habría que tener en cuenta la diferencia de gol, en la que Unión tiene -2, con 18 puntos.

San Lorenzo vs Platense

Platense vs San Lorenzo

En el Bajo Flores se jugará una “final” entre cuervos y calamares. Ambos cuentan con chances de meterse entre los ocho mejores, pero no dependen de sí mismos. El punto en común es que están obligados a ganar y esperar.

Los dirigidos por el Gallego Insua empataron 2-2 en la última fecha ante Vélez y acumulan 19 unidades. Mientras que los de Martín Palermo vencieron en la fecha anterior a Central Córdoba y se encuentran con 17 puntos, a la espera de una combinación de resultados y de la diferencia de goles.

Independiente vs Riestra

Independiente vs Riestra

El Rojo chocará ante el Malevo en el estadio Libertadores de América. Los dirigidos por Jadson Viera tienen 20 puntos y dependen de sí mismos para clasificar a los playoffs: con una victoria estarán en los octavos de final. En caso de un empate o derrota deberá esperar los resultados que se den en otros estadios.