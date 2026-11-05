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Cat Wu, jefa de producto de Claude Code, dejó Anthropic y a los pocos días se sumó a OpenAI

Es la tercera salida clave del equipo de Claude Code en diez días, a pocas semanas de la salida a bolsa de Anthropic

Jefe de producto de Claude Code, Cat Wu, dejó Anthropic y a los pocos días se sumó a OpenAI. (Anthropic)
Jefe de producto de Claude Code, Cat Wu, dejó Anthropic y a los pocos días se sumó a OpenAI. (Anthropic)
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Cat Wu, la responsable de producto de Claude Code en Anthropic, se sumó a OpenAI pocos días después de dejar la empresa. Wu anunció en la red social X que dirigirá la gestión de producto de los productos centrales de OpenAI, la compañía que compite directamente con Anthropic en herramientas de programación con IA.

La noticia la dio primero Business Insider. Según el medio, Wu dejó Anthropic el viernes 30 de octubre y comunicó su salida el martes 3 de noviembre. Anthropic confirmó la partida a ese medio. En su mensaje de despedida, Wu no explicó los motivos ni mencionó su próximo destino.

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Wu lideró el producto de Claude Code y de Cowork, la herramienta de Anthropic para tareas que van más allá de la programación. Business Insider la describe como una de las dos grandes voceras del producto junto con su creador, Boris Cherny, y como una de las caras públicas de Claude Code en las redes.

Claude Code es la herramienta de programación de Anthropic.
Claude Code es la herramienta de programación de Anthropic.

En OpenAI trabajará con Thibault Sottiaux, jefe de los productos centrales de la compañía. Wu escribió que respeta a OpenAI porque mostró que escalar los modelos funciona, porque llegó a más de 1.000 millones de personas y porque trata los buenos productos como parte de su misión. Greg Brockman, presidente de OpenAI, le dio la bienvenida.

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Su meta, dijo, es crear agentes, asistentes de IA que ejecutan tareas por su cuenta, sin quitarles el control a los usuarios. A un usuario que le preguntó en X si se tomaría seis meses de descanso, le respondió con una broma: “post agi!”, en alusión a una IA de nivel humano.

Tres salidas del equipo en diez días

Wu es la tercera persona clave de Claude Code que se va en ese plazo. El 24 de octubre, el ingeniero Thariq Shihipar anunció que dejaba Anthropic tras más de un año en el proyecto y que quería tomarse un descanso antes de emprender algo nuevo. Ese mismo día, Anthony Morris, creador de la versión de escritorio, también se despidió.

Morris escribió que su último día fue el 23 de octubre. Según el sitio Dealroom, Shihipar recomendó en su despedida seguir a Wu para conocer las novedades del producto, y Anthropic no había comentado esas dos salidas.

La jefa de producto de Claude Code renunció a Anthropic para integrarse a OpenAI, la compentencia. (Anthropic)
La jefa de producto de Claude Code renunció a Anthropic para integrarse a OpenAI, la compentencia. (Anthropic)

Wu se había unido a Anthropic en 2024. En su despedida contó que, hace dos años, cuando Claude Code era una herramienta interna pequeña, le pidió que construyera un entorno para entrenar IA con aprendizaje por refuerzo y la guió durante decenas de horas sin escribir una línea de código a mano. Eso la convenció de sumarse al equipo.

También describió cómo cambió el uso. Al principio, la mayoría aprobaba a mano cada permiso y usaba a Claude sobre todo para responder preguntas y escribir pruebas. “Hoy, lo habitual es confiar en el criterio de Claude para aprobar automáticamente”, escribió. Según Wu, la herramienta ahora hace migraciones grandes y construye productos nuevos.

Una herramienta que sostiene los ingresos de Anthropic

Claude Code superó los USD 2.500 millones de proyección de ingresos anualizados en febrero de 2026, según informó Anthropic. Business Insider sostiene que el producto le dio a la empresa un éxito viral que impulsó sus ingresos y le permitió acceder a más financiamiento para capacidad de cómputo.

Claude Code es una de las herramientas de Anthropic que más ganancias le genera. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo
Claude Code es una de las herramientas de Anthropic que más ganancias le genera. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo

OpenAI tiene un producto equivalente, Codex, que según Business Insider también impulsó su crecimiento y que se usa cada vez más en tareas ajenas a la programación. El fichaje pone a la responsable de uno de los productos rivales al frente de la estrategia de producto del otro.

Los movimientos coinciden con un momento delicado para Anthropic. Business Insider informó que la empresa se encamina hacia una salida a bolsa a fines de este mes de noviembre, con el equipo de Claude Code ya sin tres de sus integrantes más visibles.

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