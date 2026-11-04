Pasos para limpiar la papelera de WhatsApp y conseguir que el teléfono funcione más rápido

WhatsApp permite liberar espacio de almacenamiento sin eliminar chats completos. (Europa Press)

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WhatsApp acumula archivos de forma constante y, con el tiempo, puede convertirse en una de las aplicaciones que más memoria consume en un celular. Para liberar espacio y mejorar el rendimiento del dispositivo, la aplicación ofrece una función de limpieza de almacenamiento, también conocida como ‘papelera’, a la que se accede desde los ajustes del propio programa.

Cómo vaciar la papelera y liberar memoria en el celular

El procedimiento consiste en ingresar a Ajustes, luego a Almacenamiento y datos y, dentro de ese menú, a Administración de almacenamiento. Allí, hay que bajar hasta el apartado Revisa y elimina elementos. Para borrar un archivo, basta con pulsar Seleccionar, elegir los elementos deseados y tocar el ícono de la papelera.

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Vaciar esta sección puede traducirse en una mejora notable en la velocidad del teléfono. Cuando el almacenamiento interno se acerca a su límite, es habitual que ciertas funciones se vuelvan más lentas o que el sistema muestre avisos de falta de espacio.

La función de limpieza se encuentra dentro de Ajustes, Almacenamiento y datos. (Reuters)

El rol de la papelera en la gestión del almacenamiento

La papelera de WhatsApp funciona como un paso intermedio entre el contenido que el usuario decide descartar y su eliminación definitiva del teléfono. En la práctica, opera como un depósito temporal de fotos, videos, audios y documentos que ya no se visualizan en los chats o que fueron descartados, pero que de todos modos ocupan espacio en la memoria del dispositivo.

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Su función principal es facilitar la gestión del almacenamiento. Dado que la aplicación recibe y envía archivos de manera permanente, esos elementos se acumulan con rapidez. La sección de limpieza, dentro de Administración de almacenamiento, permite identificar qué contenido ocupa más espacio y eliminarlo de forma selectiva: videos pesados, archivos reenviados en múltiples ocasiones o material duplicado, entre otros casos.

Esta herramienta permite liberar memoria sin necesidad de desinstalar la aplicación ni de borrar conversaciones completas. Además, concentra el proceso de descarte en un único apartado, lo que evita que el usuario deba revisar chat por chat para encontrar archivos pesados.

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La descarga automática de multimedia es una de las principales causas de saturación. (Reuters)

En los celulares con poca capacidad de almacenamiento, esta función puede resultar determinante. Cuando el sistema está casi lleno, el rendimiento general suele deteriorarse, pueden fallar las actualizaciones del software y la cámara puede tener dificultades para guardar nuevas fotos o videos.

Por qué la aplicación ocupa tanto espacio

El consumo elevado de memoria por parte de WhatsApp responde a su propia naturaleza: es una aplicación basada en el intercambio constante de archivos. Cada día circulan fotos, videos, audios, documentos y stickers en los chats, y una parte de ese material permanece almacenada en el teléfono, incluso cuando el usuario ya no lo recuerda.

Uno de los principales factores es la descarga automática de multimedia. Si esta opción está activada, cada imagen o video recibido queda guardado de manera automática en la memoria del dispositivo. A esto se suman los grupos, donde el volumen de mensajes y archivos compartidos suele ser considerablemente mayor, lo que multiplica con rapidez el material acumulado.

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Un celular con poco almacenamiento puede perder velocidad y fallar en sus funciones. (Europa Press)

Los reenvíos también inciden en este fenómeno: un mismo video o imagen puede aparecer repetido en distintas conversaciones, lo que incrementa el peso total de los archivos guardados. A su vez, las conversaciones no se limitan al texto. Los mensajes de voz pueden sumar un volumen considerable cuando se acumulan, mientras que los videos en alta calidad figuran entre los archivos más pesados.

A estos elementos se agrega que la aplicación genera y conserva archivos de respaldo y datos temporales necesarios para su funcionamiento habitual, lo que también contribuye al uso del almacenamiento. Por este conjunto de factores, con el paso del tiempo la aplicación puede llegar a ocupar un porcentaje considerable de la memoria disponible en un celular.

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