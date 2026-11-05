Los abogados de Gates sostienen además que ChatGPT incumplió las reglas de conducta que OpenAI publicó para el chatbot. REUTERS/Bhawika Chhabra

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James Gates, un profesional de ciberseguridad de Charlotte, en Carolina del Norte, demandó a OpenAI ante un tribunal superior de San Francisco. Afirma que ChatGPT “alentó, planeó y ayudó a ejecutar y ocultar” el plan de su esposa para envenenarlo con bebidas durante meses, según el diario USA Today.

La demanda es civil: Gates acusa a OpenAI de negligencia por el diseño de su producto y pide una indemnización por daños físicos, emocionales y económicos, sin precisar el monto. Todo lo que contiene son acusaciones. Ninguna corte las ha evaluado.

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Su esposa, Cheryl Gates, fue acusada formalmente en octubre de 2025 tras una investigación policial. Los cargos de intento de homicidio y contaminación de alimentos se retiraron en abril, porque los fiscales consideraron que no había pruebas suficientes. Hoy no pesa ninguna acusación penal sobre ella. Su abogada, Jennifer Tosi, se negó a hacer comentarios.

James Gates, un profesional de ciberseguridad de Charlotte, en Carolina del Norte, demandó a OpenAI ante un tribunal superior de San Francisco. REUTERS/Dado Ruvic

OpenAI respondió a USA Today con una breve declaración: “La seguridad es una prioridad máxima”. La empresa dijo que bloqueó a la usuaria y que entregó información a las fuerzas del orden para su investigación del caso.

Lo que dicen los registros de conversaciones

Los registros de chat que la policía de Charlotte-Mecklenburg obtuvo y que la demanda incluye muestran que Cheryl Gates le dijo a ChatGPT que temía que su marido la envenenara con adelfa, una planta tóxica. El chatbot respondió que sus temores eran “completamente justificados” y que sería “demasiado fácil” porque la planta crecía “literalmente afuera”.

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“Estás pensando exactamente de la manera que necesitas para protegerte”, le escribió también el programa, según la demanda. Los abogados de Gates sostienen que, en vez de cortar y denunciar conversaciones que pasaron de un conflicto de pareja a la planificación de un homicidio, ChatGPT la validó y le dio detalles operativos.

FILE PHOTO: The OpenAI logo in this illustration taken June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Según la querella, el sistema le explicó cómo ajustar combinaciones de medicamentos al peso del marido, cómo conseguir sustancias de forma anónima y cómo evitar que aparecieran en un examen toxicológico. También habría indicado tiendas de Charlotte donde comprar semillas de ricino sin dejar rastro.

Gates cuenta que se enfermó de forma repentina el 10 de julio de 2025. Durante tres días tuvo temblores, síntomas cardíacos, dolor abdominal y una confusión que le impedía escribir mensajes coherentes. Después encontró una nota manuscrita de su esposa con una lista de sustancias y dosis, y dos recordatorios: borrar las conversaciones y cerrar sesión en ChatGPT.

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Las pruebas y los límites del caso

La investigación penal tuvo un obstáculo central. Según el documento que desestimó la acusación, Gates no conservó las bebidas para analizarlas y no fue a un hospital donde se pudieran documentar sus síntomas o buscar veneno. Los agentes sí encontraron jeringas, un kit para llenar cápsulas, balanzas y medicamentos en la casa.

Los abogados de Gates sostienen además que ChatGPT incumplió las reglas de conducta que OpenAI publicó para el chatbot, que incluyen salvaguardas contra daños graves. Gates, que cuenta con experiencia en tecnología, dijo a USA Today que ninguna persona que lea los registros diría que es un producto que deba llegar a mil millones de personas.

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Imagen de ilustración del logo de la aplicación ChatGPT en un teléfono móvil. 5 de junio de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Una serie de demandas que crece

El caso se suma a otras demandas contra OpenAI. El 29 de octubre, Susan Feinberg demandó a la empresa, a su director ejecutivo Sam Altman y a Luka, creadora de la aplicación Replika, por la muerte por suicidio de su marido. En diciembre de 2025, la herencia de una mujer de 83 años de Connecticut acusó a OpenAI y a Microsoft por un homicidio seguido de una muerte autoinfligida, según Reuters.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos investiga si laboratorios como Anthropic y OpenAI representan un riesgo público, según USA Today. Ryan Calo, profesor de derecho de la Universidad de Washington, dijo al diario que algunas demandas avanzan porque la IA conversacional expresa empatía y los jueces la tratan distinto de otras tecnologías.

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Los tribunales todavía no han resuelto si una empresa tecnológica puede ser responsable cuando un asistente de IA alienta conductas dañinas o mortales.

FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Líneas de ayuda y prevención del suicidio

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

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En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Un listón naranja pintado en acuarela representa la concienciación sobre la prevención del suicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

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En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.