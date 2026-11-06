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Los Pumas enfrentarán a Irlanda por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

El seleccionado argentino de rugby se medirá con el elenco europeo en condición de visitante

Pumas y Gales Nations Championship
Justo Piccardo uno de los titulares en Los Pumas (Photo by Andres LARROVERE / AFP)
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Los Pumas enfrentarán a Irlanda desde las 17.10 (hora argentina) en el Aviva Stadium de Dublín, en el inicio de la segunda etapa del Nations Championship. El árbitro inglés Luke Pearce dirigirá el encuentro, que se podrá ver en vivo a través de ESPN 2 y de la plataforma de streaming Disney+ en su plan premium.

El entrenador Felipe Contepomi confirmó la formación titular con el regreso de Pablo Matera en la posición de número ocho, después de una ausencia en el equipo durante 2026. El forward, surgido de Alumni, suma 127 partidos con la camiseta nacional y será uno de los dos vicecapitanes del equipo, junto con Juan Cruz Mallía. El capitán será Julián Montoya, que alcanzará su presentación número 120 con el seleccionado argentino.

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El plantel titular incluye a cinco jugadores que tendrán su primera participación en un test match durante el año: Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Santiago Chocobares y Mallía arrancarán como titulares, mientras que el primera línea Joel Sclavi ingresará desde el banco de suplentes. La primera línea estará compuesta por Boris Wenger, Montoya y Francisco Moreno, mientras que Guido Petti y Rubiolo formarán la segunda línea. En la tercera línea, González y Marcos Kremer jugarán como alas junto a Matera en el centro de la delantera.

Craig Casey una de las figuras de Irlanda (REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)
Craig Casey una de las figuras de Irlanda (REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

En los backs, Gonzalo García manejará el scrum y Tomás Albornoz ocupará la posición de apertura. Chocobares compartirá el centro con Justo Piccardo, mientras que Mateo Carreras y Bautista Delguy cubrirán las puntas, con Mallía como fullback. El plantel de Los Pumas llega a este compromiso tras un empate 28-28 ante Australia en septiembre, en Mendoza, y una derrota 31-24 frente a Inglaterra en Santiago del Estero por el certamen.

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Contepomi deberá afrontar el partido sin Santiago Carreras ni Thomas Gallo, ambos marginados por lesión. Del lado irlandés, Andy Farrell recuperó a Sam Prendergast, que estaba en duda, pero no podrá contar con Caelan Doris, Jack Conan ni Jack Crowley. Irlanda llega al partido tras un receso de varios meses, con su última presentación en el Seis Naciones, donde venció 43-21 a Escocia y extendió una racha de cuatro triunfos consecutivos.

El historial entre ambos seleccionados muestra una clara ventaja para Irlanda, con 25 enfrentamientos disputados desde 1952: 16 victorias para el Trébol, ocho para Los Pumas y un empate. La última victoria argentina se remonta a los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 2015, cuando el equipo se impuso 43-20 y avanzó a semifinales. En el enfrentamiento más reciente, en noviembre de 2024, Irlanda ganó 22-19 en Dublín.

El equipo argentino nunca derrotó a Irlanda en el Aviva Stadium, aunque cuenta con un antecedente favorable en ese escenario: en 2025 venció 28-24 a los British & Irish Lions, en uno de los resultados más recordados de la temporada pasada. Tras el duelo de este viernes, Los Pumas cerrarán la fase regular del Nations Championship con dos partidos consecutivos, ante Italia y Francia.

Formaciones:

Argentina: 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Pablo matera, 9. Gonzalo García. 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Juan Cruz Mallía. DT: Felipe Contepomi.

Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Mayco Vivas, 18. Joel Sclavi, 19. Efraín Elías, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Gerónimo Prisciantelli, 23. Lucio Cinti.

Irlanda: 1. Andrew Porter, 2. Dan Sheehan, 3. Tadhg Furlong, 4. Joe McCarthy, 5. Tadhg Beirne, 6. Ryan Baird, 7. Nick Timoney, 8. Sean Jansen, 9. Craig Casey, 10. Sam Prendergast, 11. Mack Hansen, 12. Stuart McCloskey, 13. Robbie Henshaw, 14. Robert Baloucoune, 15. Hugo Keenan. DT: Andy Farrell.

Suplentes: 16. Rónan Kelleher, 17. Tom O’Toole, 18. Sam Illo, 19. James Ryan, 20. Josh van der Flier, 21. Jamison Gibson-Park, 22. Ciaran Frawley, 23. Bundee Aki.

  • TV: ESPN, Disney Plus
  • Hora: 17.10
  • Estadio: Aviva Stadium
  • Árbitro: Luke Pearce

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