Estrategia y puntas envenenadas: así los cazadores prehistóricos lograban matar animales gigantescos en Europa

El estudio publicado en Journal of Archaeological Science: Reports vinculó el tamaño reducido de los microlitos con un sistema de inoculación de toxinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante milenios, las comunidades humanas dependieron del arco para subsistir en los bosques boreales tras la retirada de los hielos. En las llanuras del norte de Europa, los cazadores del Mesolítico temprano emplearon flechas envenenadas para abatir presas gigantescas, según revela una investigación arqueológica internacional.

Este descubrimiento transforma la visión habitual sobre la subsistencia prehistórica, al demostrar que la letalidad de las armas primitivas no dependía solo de la fuerza muscular, sino de una precisa manipulación bioquímica de sustancias naturales para doblegar a la megafauna.

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Hasta ahora, los arqueólogos enfrentaban una paradoja en el territorio de la actual Dinamarca. En los yacimientos correspondientes a ese período, fechado entre 9000 y 6400 años antes de nuestra era, las puntas de flecha eran diminutas.

Los arqueólogos calcularon que los microlitos tenían un área de corte frontal promedio de 10,5 milímetros cuadrados, similar a flechas envenenadas africanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquellas piezas medían pocos milímetros de ancho, un tamaño en apariencia insuficiente para hacer frente a herbívoros colosales. La incógnita residía en explicar de qué manera proyectiles tan reducidos derribaban a bestias corpulentas sin causar fracturas óseas profundas ni hemorragias inmediatas.

La respuesta a este dilema surgió del cruce entre análisis balísticos, marcas en huesos fosilizados y registros botánicos. El hallazgo fue difundido mediante un estudio publicado en la revista Journal of Archaeological Science: Reports, donde los especialistas concluyeron que la pequeñez de las puntas representaba la huella de un sistema tóxico.

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Al comparar las medidas con flechas envenenadas de pueblos cazadores contemporáneos, el equipo comprobó que las láminas de piedra estaban diseñadas para inocular sustancias letales en el torrente sanguíneo, con el propósito de rendir a presas masivas sin requerir impactos devastadores.

La morfología balística revela que el tamaño reducido respondía al uso de toxinas

Los análisis paleobotánicos señalan a la cicuta acuática del norte como la fuente más factible de veneno por su cicutoxina y su presencia en humedales boreales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprender el funcionamiento de estas herramientas, los arqueólogos examinaron los microlitos, nombre con el que se designa a las piezas diminutas de piedra tallada que formaban la punta o los filos cortantes de una flecha.

Los autores midieron el área de corte frontal, un cálculo que estima la hendidura que el proyectil produce en la piel de la presa, y determinaron un promedio de 10,5 milímetros cuadrados. Este valor coincide con las flechas envenenadas registradas en África, caracterizadas por incisiones mínimas concebidas únicamente para facilitar el ingreso de toxinas al organismo.

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La relación entre el proyectil y el veneno obedece a una clara regla biomecánica. “Las flechas que no utilizan veneno suelen ser más grandes, ya que necesitan dañar la carne del animal”, afirmó Sally Christine Reynolds, profesora asociada de Paleoecología de Homínidos en la Universidad de Bournemouth, según el artículo divulgado por The Conversation.

Las lesiones en 38 restos óseos de Dinamarca indican que los cazadores acosaban con heridas múltiples a uros y alces mediante flechas untadas con veneno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista remarcó que las puntas químicas solo debían perforar la piel para descargar la sustancia. Siglos después, al transformarse la fauna disponible, las partidas de caza adoptaron puntas transversales más anchas, diseñadas para provocar hemorragias masivas y abatir presas de menor talla mediante un desgarro tisular directo.

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El desgaste progresivo permitió derribar uros y alces mediante heridas múltiples

El equipo cotejó las dimensiones líticas con 38 restos óseos con lesiones de caza hallados en Dinamarca. En esa etapa inicial predominaba la captura de especies imponentes como el alce y el uro, un gigantesco bóvido salvaje antecesor del ganado vacuno que alcanzaba los setecientos cincuenta kilogramos.

“El uso de veneno en flechas pudo haber sido habitual durante el Mesolítico temprano”, según se detalla en el estudio. Un indicio que se condice con el registro arqueológico, donde las presas de gran volumen constituían el objetivo predilecto de las partidas de caza.

Una investigación arqueológica concluyó que los cazadores del Mesolítico temprano en Dinamarca usaban flechas envenenadas para abatir megafauna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones preservadas en los fósiles sustentan una táctica de acoso paulatino. Aunque los impactos se concentraban en costillas, omóplatos y vértebras que protegen la región torácica, muchos disparos no resultaban mortales por sí solos.

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Los arqueros clavaban varias flechas untadas con veneno con el fin de provocar un agotamiento progresivo que dejaba a la presa a merced de los rastreadores. De hecho, varios esqueletos mostraron signos de cicatrización ósea, prueba de que algunos ejemplares lograron huir antes de que las toxinas hicieran su efecto definitivo.

La cicuta acuática encabezó las plantas tóxicas disponibles en los humedales nórdicos

El empleo de este método exigía una notable destreza botánica por parte de los grupos nómadas. “Los cazadores requieren un conocimiento detallado de la planta”, sostuvo Sally Christine Reynolds, profesora asociada de Paleoecología de Homínidos en la Universidad de Bournemouth, según el artículo divulgado por The Conversation, al subrayar que era necesario concentrar el veneno sin alterar la carne comestible.

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Las diminutas puntas de flecha halladas en yacimientos daneses de entre 9000 y 6400 años antes de nuestra era revelan un sistema tóxico de caza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este procedimiento resultaba viable gracias a una propiedad fisiológica: muchas toxinas vegetales actúan con rapidez por vía intramuscular, pero el aparato digestivo las neutraliza sin inconvenientes una vez cocinada la presa.

Los análisis paleobotánicos documentaron un repertorio variado de plantas con propiedades tóxicas en el entorno escandinavo. La cicuta acuática del norte, denominada científicamente Cicuta virosa, se posicionó como la fuente más factible. Esta hierba contiene cicutoxina, un neurotóxico potente que conserva su eficacia tras secarse, lo que permitía su uso constante a lo largo de todo el año.

Si bien especies como el tejo común y el muérdago figuran en debates arqueológicos como alternativas viables, los autores destacan a la cicuta por su letalidad extrema y su disponibilidad documentada en los humedales boreales. Lejos de constituir una simple curiosidad técnica, esta destreza bioquímica desempeñó un papel decisivo en la presión humana sobre la fauna europea, acelerando la retracción y el ocaso de grandes herbívoros durante el calentamiento del Holoceno.

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