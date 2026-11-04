Estados Unidos

Las acciones de IA cayeron tras la victoria demócrata en Texas, estado clave para los centros de datos

El mercado recuperó parte de las pérdidas, pero la candidata ganadora propuso pausar nuevas obras hasta que el estado fije reglas más estrictas

El estado de Texas concentra el 27% de los gigavatios planificados para centros de datos en Estados Unidos, según cálculos de Wells Fargo (REUTERS/Shelby Tauber/Archivo)
El estado de Texas concentra el 27% de los gigavatios planificados para centros de datos en Estados Unidos, según cálculos de Wells Fargo (REUTERS/Shelby Tauber/Archivo)
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Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial cayeron en Asia el miércoles 4 de noviembre, después de que los demócratas ganaran el Senado, la Cámara de Representantes y el estado de Texas, clave para construir nuevos centros de datos. Los inversores temen más regulación y trabas para esas obras.

Según Reuters, los fabricantes de chips Samsung, SK Hynix y TSMC retrocedieron con fuerza en la apertura de Asia y el índice surcoreano Kospi llegó a perder 3%. Los contratos de futuros del Nasdaq, el índice tecnológico de Wall Street, cayeron más de 2% antes de moderar la baja a 0,5%.

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Más tarde, según la misma agencia, las bolsas europeas y los futuros de Estados Unidos se recuperaron y pasaron a terreno positivo. El dólar había tocado un mínimo de un mes. Las acciones de Tesla y SpaceX, de Elon Musk, bajaron entre 4,5% y 5%, frente a caídas de entre 0,3% y 0,9% en otras grandes tecnológicas.

Musk gastó sumas récord para ayudar a los republicanos a conservar el poder, según la cadena CNBC, que lo describe como el mayor donante individual del ciclo electoral.

Texas concentra el 27% de la capacidad prevista

El golpe más fuerte para el sector fue la derrota del gobernador republicano Greg Abbott ante la demócrata Gina Hinojosa. Según CNBC, Hinojosa pidió frenar los proyectos nuevos hasta que el estado adopte reglas más estrictas. Wells Fargo, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, calcula que Texas concentra 27% de los gigavatios planificados para centros de datos en Estados Unidos.

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Los demócratas también ganaron o conservaron las gobernaciones de Georgia, Pensilvania y Ohio, de acuerdo con las proyecciones citadas por CNBC. Wells Fargo estima que Georgia reúne el 7% de la capacidad planificada, y Ohio y Pensilvania, el 5% cada una.

La demócrata Gina Hinojosa, gobernadora electa, solicitó una pausa en los nuevos centros de datos hasta la aprobación de reglas más estrictas en Texas (REUTERS/Kaylee Greenlee)
La demócrata Gina Hinojosa, gobernadora electa, solicitó una pausa en los nuevos centros de datos hasta la aprobación de reglas más estrictas en Texas (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Wells Fargo había advertido en un informe de esta semana, por medio de su estratega Ohsung Kwon, que una victoria demócrata en Texas podía ser un golpe extremo para las acciones de IA.

Michael Hartnett, de Bank of America, anticipó este año una caída de más de 10% hasta fin de año si ganaban el Senado y Texas, según CNBC.

Las empresas más expuestas bajaron más. Antes de la apertura en Nueva York, CoreWeave, que usa deuda para construir centros de datos, cayó 4,2%; Nebius perdió 1,5% y Oracle, 2,4%. Kim Seok-hwan, analista de Mirae Asset Securities, dijo que una moratoria en Texas, como la de Nueva York, retrasaría aún más los proyectos.

Los centros de datos ya enfrentaban oposición local

La reacción llegó sobre un mercado debilitado. El Nasdaq-100 entró en territorio de corrección a fines de octubre. La cesta de acciones de IA de Goldman Sachs cayó 15% en octubre y acumulaba una baja superior a 24% desde su pico, según Investing.com.

La oposición de comunidades locales puso en revisión 45 proyectos de infraestructura tecnológica valorados en USD 68.000 millones (REUTERS/Joel Angel Juarez)
La oposición de comunidades locales puso en revisión 45 proyectos de infraestructura tecnológica valorados en USD 68.000 millones (REUTERS/Joel Angel Juarez)

La oposición local ya frenaba obras. Según Data Center Watch, citada por Investing.com, en el segundo trimestre de 2026 al menos 45 proyectos por USD 68.000 millones se vieron atravesados por rechazo de comunidades. En una encuesta de CNBC a votantes, el 56% dijo que los centros de datos fueron un factor crucial o importante en su decisión.

Dos voces citadas por Reuters relativizaron el efecto. Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, afirmó que el impacto fue leve hasta ahora y que los fabricantes de chips podrían ignorar los temores de regulación. Deborah Cunningham, de Federated Hermes, dijo que un gobierno dividido suele ser bien visto porque reduce la incertidumbre legislativa.

Otros inversores esperan más escrutinio. Según Reuters, las encuestas muestran que los votantes demócratas prefieren un mayor control de la IA. Evercore ISI advirtió, en una nota citada por Investing.com, de un entorno más restrictivo para construir centros de datos que podría pesar en las empresas de infraestructura de IA.

Los límites de lo que puede hacer Hinojosa son concretos: según CNBC, la Legislatura de Texas sigue en manos de los republicanos.

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