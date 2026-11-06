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Zipline recauda USD 1.500 millones y acelera su alianza de entregas con drones con Walmart a 300 nuevos sitios

La empresa vale 2,8 veces lo que valía en enero y busca acelerar su despliegue mientras la cadena de supermercados planea extender el servicio a nuevos mercados

Walmart y Zipline ampliarán su alianza de entregas con drones con 300 nuevos sitios en Estados Unidos, frente a los 21 actuales (REUTERS/Jayla Whitfield-Anderson)
Walmart y Zipline ampliarán su alianza de entregas con drones con 300 nuevos sitios en Estados Unidos, frente a los 21 actuales (REUTERS/Jayla Whitfield-Anderson)
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Zipline, una empresa de drones de entrega con sede en California, anunció el 5 de noviembre una ronda de USD 1.500 millones que la valora en USD 21.500 millones. El mismo día, Walmart informó que sumará 300 sitios de entregas en Estados Unidos, frente a los 21 que operan hoy entre ambas empresas.

La ronda fue liderada por Paradigm, WCM Investment Management y Layer Global. También participaron Valor Equity Partners, Fidelity, Uber, Tiger Global, J.P. Morgan, ARK Invest y Salesforce Ventures, según el comunicado de Zipline. La empresa dijo que usará el dinero para ampliar sus fábricas en Estados Unidos y contratar más personal, con el objetivo de construir una red nacional de entregas con drones.

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El acuerdo con Walmart es de varios años y, según ambas compañías, tiene margen para crecer más allá de los 300 sitios. Walmart y Zipline trabajan juntas desde 2021, según TechCrunch.

Cómo creció el valor de Zipline en diez meses

El sitio especializado DroneXL señaló que la valuación actual equivale a 2,8 veces los USD 7.600 millones que Zipline tenía en enero. La nueva cifra también supera los USD 20.000 millones que Bloomberg informó en septiembre, cuando surgieron las negociaciones.

La participación de Zipline en los ingresos por entregas subió del 10,8% al 34,9% entre marzo y octubre, según TechCrunch (Crédito: Instagram / @zipline)
La participación de Zipline en los ingresos por entregas subió del 10,8% al 34,9% entre marzo y octubre, según TechCrunch (Crédito: Instagram / @zipline)

Según DroneXL, la empresa había cerrado en enero una ronda de más de USD 600 millones y sumó una extensión de USD 200 millones en marzo. Con la ronda actual, el capital captado en diez meses alcanza los USD 2.300 millones.

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Zipline también informó que su participación en los ingresos por entregas pasó del 10,8% al 34,9% entre marzo y octubre de este año, según TechCrunch. La compañía afirmó que la nueva financiación busca elevar todavía más esa cifra.

Walmart ya completó más de 2 millones de entregas con drones

Walmart afirmó en su comunicado que su programa es el mayor entre los minoristas de Estados Unidos y que superó los 2 millones de entregas. Los clientes ven la opción en la aplicación o en el sitio de la cadena si su dirección está dentro del alcance, y el pedido llega en un plazo de hasta 30 minutos.

El programa de Walmart no depende solo de Zipline. DroneXL recogió que, junto con Wing, la cadena operaba en 66 tiendas de cuatro estados cuando anunció su entrega número un millón, en mayo. Wing tiene un contrato para más de 270 ubicaciones hasta 2027.

Walmart superó los 2 millones de entregas con drones y ofrece pedidos con llegada de hasta 30 minutos a direcciones dentro del alcance (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Walmart superó los 2 millones de entregas con drones y ofrece pedidos con llegada de hasta 30 minutos a direcciones dentro del alcance (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Los 300 sitios nuevos de Zipline equivalen a más de cuatro veces esa huella, según el cálculo de DroneXL. Hasta ahora, la actividad de Zipline con Walmart se concentraba en el área de Dallas-Fort Worth y en un centro cercano a la sede de la cadena, en Arkansas.

Los drones domiciliarios de Zipline, llamados Platform 2, cargan hasta unos 3,6 kilos y llegan a clientes en un radio de unos 16 km, según TechCrunch. Los modelos Platform 1, más grandes, hacen entregas de largo alcance de hasta unos 193 km de ida y vuelta.

Zipline nació en 2014 y empezó entregando sangre en Ruanda en 2016. Hoy reparte alimentos, productos minoristas, agrícolas y de salud en cinco países de África, varias ciudades de Estados Unidos y Japón. En 2022 obtuvo de la Administración Federal de Aviación la certificación que autoriza entregas comerciales de largo alcance.

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