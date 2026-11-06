El mapa de los cortes de calle y desvíos hoy, 6 de noviembre, por la visita del papa León XIV

Un mapa marca el área que tiene restricciones al tránsito y cuáles son los accesos de circulación libres

Guardar

La visita del papa León XIV motivó este viernes 6 de noviembre la ampliación de los cortes de tránsito sobre la avenida del Libertador, donde la Ciudad desplegó un operativo de seguridad junto con el Gobierno nacional. El esquema incluye cierres totales, desvíos para quienes circulan desde el norte y la habilitación de un contracarril en el entorno del Parque 3 de Febrero.

Desde las 0, quedó vedada la circulación en avenida del Libertador entre Ortega y Gasset y Olleros, aunque el cruce por Olleros permanece habilitado. Las restricciones responden al montaje de estructuras y a los requerimientos de seguridad previstos para la actividad.

PUBLICIDAD

El corte se extiende a nueve calles transversales

También rigen cortes vehiculares en los tramos entre Migueletes y Libertador de Ortega y Gasset, pasaje San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García. La circulación por Migueletes no está afectada.

En el cruce de Libertador y Olleros, los agentes de tránsito orientan a los conductores que llegan desde el norte hacia dos alternativas: Luis María Campos o el Parque 3 de Febrero. El objetivo es descomprimir las calles internas de Palermo y permitir que los vehículos sorteen el tramo central cerrado de la avenida.

Un contracarril conecta Dorrego con la avenida Casares

Quienes tomen el desvío por el parque podrán girar a la izquierda por Olleros, continuar por Valentín Alsina y Pinedo, y luego incorporarse a Figueroa Alcorta. Desde Dorrego, se habilitó un contracarril hasta la avenida Casares, unos 200 metros después de Sarmiento, para retomar Libertador hacia la derecha.

PUBLICIDAD

Para los viajes desde la zona norte, la Ciudad recomendó usar Lugones y después la autopista Illia, con salida hacia Recoleta y el Centro. Otras opciones son la colectora de la Illia; Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y Ramón Castillo, para llegar a Retiro; o el descenso por la avenida General Paz para continuar por Cabildo, Santa Fe o Las Heras.

La Illia y el Paseo del Bajo no cobrarán peaje hasta el miércoles

Como medida complementaria, la autopista Illia será gratuita para motos, autos y camionetas. El Paseo del Bajo tampoco cobrará peaje a autos, camionetas y utilitarios, aunque las motos tienen prohibido circular por ese corredor. La medida estará vigente hasta el miércoles a las 14.

PUBLICIDAD

Mapa en vivo de los cortes