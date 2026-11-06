Iliana le dedicó una carta a su papá Juan Carlos Calabró a 13 años de su muerte: “Gracias por seguir acá”

Iliana Calabró recordó a Juan Carlos Calabró con una carta abierta en redes sociales, a 13 años de su muerte

Guardar

A trece años de la muerte de Juan Carlos Calabró, su hija Iliana Calabró lo recordó con una emotiva carta abierta que publicó en sus redes sociales, donde reflexionó sobre la ausencia física del reconocido humorista y la manera en que siente su presencia en cada momento de su vida. “Hoy ya van 13 años… no de ausencia, sino de otra forma de presencia”, escribió la conductora, quien acompañó sus palabras con fotografías entrañables junto a su padre.

El 5 de noviembre es una fecha que quedó marcada a fuego en el corazón de la familia Calabró. Ese día, pero de 2013, el capocómico partió a los 79 años tras pasar sus últimas semanas internado en el Hospital Británico de Buenos Aires, donde falleció a las 7:30 de la mañana. Su muerte fue consecuencia de una insuficiencia renal y complicaciones derivadas de una enfermedad en la médula ósea que le impedía producir glóbulos rojos. Junto a Coca, su esposa de toda la vida, y sus hijas Iliana y Marina, lo acompañaron hasta el final.

PUBLICIDAD

La muerte de Juan Carlos Calabró fue consecuencia de una insuficiencia renal y de complicaciones por una enfermedad de la médula ósea

Desde entonces, cada aniversario trae consigo el peso de la memoria y la necesidad de los suyos de expresar públicamente lo que sienten. En esta ocasión, Iliana eligió el formato de una carta abierta para poner en palabras un vínculo que, según ella misma describe, trasciende la muerte. “Y aunque estés en otro plano, te quedaste en el mío y me acompañás”, le escribió a su padre frente a miles de seguidores que siguieron la publicación con reacciones y comentarios cargados de afecto.

Una de las imágenes que eligió para acompañar el texto muestra el momento en que el humorista la sorprendió con un ramo de flores tras una actuación, una escena íntima que ilustra la calidez de la relación entre padre e hija. Esa foto, que captura un gesto cotidiano pero cargado de simbolismo, condensó todo lo que Iliana quiso transmitir con sus palabras: la presencia de alguien que ya no está físicamente, pero cuya huella permanece intacta.

PUBLICIDAD

En el tramo más emotivo de la publicación, la conductora describió de qué manera siente ese acompañamiento en su vida diaria: “Cada vez que el alma se me quiebra, ahí estás vos, aparecés y sin decir nada me sostenés. En cada abrazo que no veo pero siento. En cada logro celebrando juntos”. Las palabras resonaron entre sus seguidores, que llenaron la publicación de “Me gusta” y mensajes de solidaridad para toda la familia.

Juan Carlos Calabró construyó una carrera de más de cinco décadas en la radio y la televisión argentinas, con ciclos como Calabromas

La carta cerró con una frase breve y contundente: “Gracias por tanto amor, papá. Gracias por seguir acá”. Una despedida que, en realidad, es todo lo contrario: una declaración de que el lazo no se rompió con la muerte, sino que tomó otra forma.

PUBLICIDAD

Juan Carlos Calabró se convirtió en una figura central del humor argentino durante más de cinco décadas. Comenzó su carrera en la radio a principios de los años 60 con el programa Farandulandia y llegó a la televisión en 1962 con Telecómicos. Su consagración masiva llegó con Calabromas, ciclo que inició en 1978 y en el que dio vida a personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva, como Johnny Tolengo, Aníbal y Gran Valor. En los años 90 volvió a conquistar al público con El Contra, un personaje que confundía a sus invitados con otras personas y los llevaba a situaciones humorísticas mediante preguntas y comentarios que los dejaban sin respuesta.

Su legado excede a su familia y a quienes lo conocieron en persona. Para el público argentino, Juan Carlos fue un referente del humor blanco, familiar y accesible, capaz de hacer reír a generaciones enteras sin apelar a la agresión ni al morbo. Iliana, que heredó su vocación por los medios y la conducción, suele referirse a él como una influencia determinante en su vida profesional y personal. La carta publicada este 5 de noviembre no hace más que confirmar que esa influencia sigue viva, trece años después de su muerte.

PUBLICIDAD