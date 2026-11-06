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Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Kiwi se medirá al Matador en Victoria y, en simultáneo, Banfield chocará con Atlético Tucumán en Buenos Aires. Ambos partidos arrancarán a las 22:00

La jornada de viernes culmina con dos partidos
La jornada de viernes culmina con dos partidos
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La agenda de este viernes en el Torneo Clausura finalizará con dos partidos desde las 22:00. Tigre recibirá a Sarmiento en Victoria y, en simultáneo, Banfield se cruzará con Atlético Tucumán en la provincia de Buenos Aires.

TIGRE VS. SARMIENTO

Tigre y Sarmiento se verán las caras en Victoria
Tigre y Sarmiento se verán las caras en Victoria

Sarmiento visita a Tigre con la obligación de ganar para escalar lugares en la Zona B y asegurar su presencia en los Playoffs del Torneo Clausura. Desde las 22:00 con arbitraje de Gonzalo Pereira, mientras que Sebastián Habib se hará cargo del VAR y la televisación será de ESPN Premium.

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El Verde de Facundo Sava complicó su presencia en la próxima fase después de encadenar dos empates y dos caídas en las últimas cuatro jornadas. Bajo este escenario, no puede perder en Victoria y con un empate ya obligaría a que Huracán le gane este sábado por cinco goles de diferencia a Argentinos Juniors en La Paternal.

En la vereda opuesta, el Matador espera a cerrar el calendario. El anfitrión no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a los octavos de final o de clasificarse a alguna copa internacional y encara este tramo con el interinato del ídolo Juan Carlos Blengio, luego de la salida de Diego Dabove.

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Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Bruno Leyes y Santiago González; Hector Garay, Gonzalo Martínez, Santiago López; y Jerónimo Dómina. DT: Juan Carlos Blengio

Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Juan Insaurralde, Ulises Giménez, Lucas Suárez; Cristian Zabala, Elián Giménez, Manuel Garcia; Julián Mavilla, Junior Marabel y Gastón González. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Sebastián Habib

Hora: 22:00

Estadio: José Dellagiovanna

TV: ESPN Premium

BANFIELD VS. ATLÉTICO TUCUMÁN

Banfield y Atlético Tucumán medirán fuerzas en el Sur
Banfield y Atlético Tucumán medirán fuerzas en el Sur

Banfield se medirá a Atlético Tucumán en el estadio Florencio Sola por la última fecha de la Fase Regular del Torneo Clausura. Desde las 22:00 con arbitraje de Maximiliano Manduca, Adrián Franklin en el VAR y transmisión de TNT Sports.

El Taladro ya no se juega nada en el Torneo Clausura porque permanece en el antepenúltimo lugar sobre 15 equipos en la Zona B, sumado al hecho de ser el sexto equipo con menos puntos en 2026, y mantiene su cabeza en la decisiva llave de semifinales de la Copa Argentina contra Boca Juniors.

Por otro lado, el Decano despedirá su año en medio de las dudas sobre la continuidad de Julio Falcioni como entrenador. Los tucumanos vienen de caer en las semifinales de la Copa Argentina por penales ante Platense y registran una sola victoria en los 90 minutos de los últimos nueve partidos.

Probables formaciones:

Banfield: Diego Rodríguez; Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Luis Abraham, Juan Alfaro; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez; Adrián Balboa, David Salazar y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Luciano Vallejo, Clever Ferreira, Juan Infante, Leonel Di Plácido; Julián Fernández, Franco Albanell, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola, Renzo Tesuri; y Leandro Díaz. DT: Julio Falcioni.

Árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Adrián Franklin

Hora: 22:00

Estadio: Florencio Sola

TV: TNT Sports

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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