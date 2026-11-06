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La despedida de Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos: su hija comunicó cuándo y dónde será su velatorio

Luciana, la hija del comediante, difundió la información sobre la ceremonia para despedir a su padre, fallecido a los 56 años

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La foto que compartió Luciana, la hija de Daniel Bifulco, para recordar a su padre
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La tarde de este viernes, Luciana Bifulco utilizó sus redes sociales para comunicar cuándo y dónde será el velatorio de su padre, el comediante Daniel Bifulco, quien falleció a los 56 años en su casa del barrio porteño de Villa Urquiza.

La joven actriz compartió que la despedida se realizará el viernes 6 de noviembre, de 18 a 22, en la avenida La Pampa 5561, en la Ciudad de Buenos Aires. “Despedimos con mucho amor a Daniel Alberto Bifulco”, expresa la tarjeta que ella misma compartió desde su cuenta personal de Instagram.

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La confirmación llegó luego de que el último adiós al humorista debiera postergarse por un obstáculo burocrático que mantuvo a su círculo íntimo en vilo durante horas. El cuerpo de Bifulco permaneció en la morgue mientras sus allegados gestionaban la recuperación de su Documento Nacional de Identidad, que según información obtenida por Teleshow a través de fuentes cercanas a la familia, había quedado en una inmobiliaria de Mar del Plata. Sin esa documentación, los familiares no podían completar el proceso de identificación formal para retirar los restos y organizar la ceremonia.

Luciana Bifulco confirmó que el velatorio de Daniel Bifulco será el viernes 6 de noviembre, de 18 a 22, en la avenida La Pampa 5561 de Buenos Aires
Luciana Bifulco confirmó que el velatorio de Daniel Bifulco será el viernes 6 de noviembre, de 18 a 22, en la avenida La Pampa 5561 de Buenos Aires

Quien tomó la iniciativa para agilizar la situación fue Roberto Peña, histórico compañero del comediante en el trío Los Jaimitos de VideoMatch. Peña inició gestiones para localizar el DNI y coordinar su traslado a Buenos Aires mediante integrantes de su propio equipo teatral que se encontraban en la ciudad balnearia. En paralelo, la familia evaluó alternativas documentales —como una licencia de conducir o una partida de nacimiento— para no depender exclusivamente de la aparición del documento.

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La conexión entre el DNI y Mar del Plata no es casual: Bifulco tenía toda su actividad profesional orientada hacia esa ciudad. Horas antes de morir, el comediante había anunciado en sus redes sociales su participación en la temporada 2027 de La magia de la risa, en el Teatro Victoria de la costa atlántica, una obra que ya había compartido durante la temporada 2026 junto a su propia hija, Luciana, y a Pablo Cabaleiro “El Mago sin dientes”, Flavio Gastaldi y Juan Bifulco. También había firmado contrato para esa temporada de verano apenas una semana antes de su muerte.

Marcelo Tinelli con esmoquin y pajarita junto a Daniel Bifulco con saco oscuro en un set con pantallas digitales azules
Marcelo Tinelli y Daniel Bifulco posan en un estudio de televisión frente a pantallas y paneles de iluminación.

La noticia del fallecimiento de Daniel Bifulco se conoció el miércoles. En una primera versión de los hechos, fue la madre de Bifulco quien lo encontró sin vida en el piso de su hogar; sin embargo, fue su hermano quien advirtió la situación y llamó al 911. Al arribar, personal policial y una ambulancia del SAME constataron la muerte sin que se registraran signos de violencia. La causa, que en un primer momento se orientó hacia un paro cardíaco, quedó bajo la investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36 y de la Policía Científica, sin que hasta el momento los familiares hayan comunicado un diagnóstico oficial.

En medio del dolor y los trámites pendientes, Luciana acudió a su cuenta de Instagram para publicar una emotiva carta dirigida al público y a los colegas de su padre. “Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó”, escribió la joven, que también agradeció “cada mensaje, cada palabra de cariño y cada muestra de afecto”. Al cierre de su mensaje, solicitó respeto y privacidad para el entorno familiar durante el duelo, y aclaró que “cualquier información oficial será comunicada por nosotros”.

Las condolencias se multiplicaron rápidamente en el ambiente artístico. Entre quienes expresaron públicamente su dolor figuraron Marcelo Tinelli, conductor del ciclo que catapultó a Bifulco a la fama nacional, además de Alfredo Silva, Flavio Gastaldi y Pablo Cabaleiro, entre otros colegas.

Los Jaimitos, el sketch que hizo famoso a Daniel Bifulco en la televisión argentina

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta junto a Daniel Bifulco, quien falleció a los 56 años

La popularidad de Daniel Bifulco quedó sellada en la memoria colectiva gracias a Los Jaimitos, el sketch que protagonizó junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta dentro del ciclo VideoMatch (Telefe), uno de los programas más vistos de la televisión argentina a comienzos de los años 2000. Ese vínculo profesional y de amistad entre los tres integrantes del trío se mantuvo sólido con el paso del tiempo, con múltiples proyectos en común a lo largo de las décadas.

Durante sus últimos años, Bifulco combinó su actividad en el circuito teatral con la producción de contenidos de comedia para plataformas de streaming, siempre junto a Peña y otros colegas del medio. Al momento de su muerte, tenía proyectada una temporada de verano en Mar del Plata, con todo listo para volver a hacer reír al público desde el Teatro Victoria.

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