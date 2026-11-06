El Nikkei cae un 5,96 % lastrado por tecnológicas ante temor por el sector de la IA

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Tokio, 6 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 5,96 % al cierre de la sesión de este viernes, quedando por debajo de los 60.000 puntos por primera vez en más de cinco meses, ante temores sobre la inversión en inteligencia artificial (IA) tras la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdió 3.643,13 puntos, hasta ubicarse en 57.434,77 unidades. El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendió un 5,9 %, o 232,4 puntos, hasta los 3.707,99 enteros.

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La tendencia a la baja de la Bolsa tokiota tuvo lugar en medio de preocupaciones por mayores regulaciones sobre el desarrollo de la IA, incluida una ralentización en las inversiones en centros de datos, dos días después de la victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense. EFE

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