Wanda Nara mostró el primer adelanto de su reality: viajes, glamour y la intimidad de su familia

El adelanto de la serie de Wanda muestra a la empresaria durante una comida, observando un zapato en una tienda y en escenas dentro de un vehículo

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Entre su icónico auto rosa, una escapada en lancha y una conversación cargada de emoción con sus padres, Wanda Nara presentó las primeras imágenes de Wanda, el reality, la producción que seguirá distintos aspectos de su vida y que llegará a Disney+.

El adelanto abre con la empresaria caminando por las calles, para luego encontrarse en una comida con amigos. Luego, frente a un edificio de grandes ventanales,se acerca a un auto rosa de alta gama. Con un look total black y el pelo suelto, sonríe antes de subir al vehículo. La escena instala uno de los ejes que tendrá el programa: el costado ligado al trabajo, las producciones y el ritmo cotidiano de una figura que divide sus actividades entre compromisos profesionales, viajes y vida familiar.

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Wanda Nara aparece en una escena del reality que lleva su nombre y muestra aspectos de su vida frente a las cámaras

La propuesta se adentra en el universo de Wanda, con imágenes registradas desde Italia y nuevas grabaciones en la Argentina y Uruguay. El material busca mostrar su intimidad, sus vínculos más cercanos y el detrás de escena de las decisiones que toma en sus distintos proyectos.

Una parte importante del teaser transcurre a bordo de una lancha. Allí aparece Wanda Nara con un traje de baño negro, un vestido de red calado, anteojos oscuros y un pañuelo estampado en la cabeza. La empresaria recorre la embarcación, posa para la cámara y disfruta del paseo junto a personas de su entorno.

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Wanda Nara con su hermana Zaira, figura indispensable de su vida

En una de las tomas se la ve al lado de Kennys Palacios, su amigo y estilista, mientras navegan durante el atardecer. También hay imágenes de Wanda levantando los brazos, con el cabello cubierto por el pañuelo y el agua de fondo. El avance alterna planos de esa jornada con fragmentos en interiores, producciones de fotos y momentos de conversación.

La presencia de Palacios no pasó inadvertida entre quienes siguieron la publicación. El estilista dejó su propia reacción en los comentarios y escribió: “Qué diosa salgo”, en referencia a su aparición junto a Wanda en el adelanto. También aparece su asistente Natt Córdoba. En imágenes, camino a una reunión profesional con la protagonista. Y en los comentarios con una frase que sintetiza lo que piensan sus fans: “Qué bueno ser amiga de la Kardashian argentina”.

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Wanda Nara aparece junto a sus padres en una de las primeras imágenes de su reality

El reality también promete alejarse por momentos de las postales de viajes y moda. Uno de los pasajes más sensibles muestra a Wanda junto a sus padres, Nora Colosimo y Andrés Nara. En las imágenes, la conductora aparece emocionada mientras abraza a su padre, quien también se quiebra frente a cámara.

El plano es breve, pero ofrece una de las postales más íntimas del adelanto. Wanda se acerca a él, lo contiene y se toma el rostro, en una escena marcada por las lágrimas. A pocos segundos, otra toma la muestra seria, con la mirada fija, durante una conversación en la que también se distingue a una persona de su equipo detrás de ella.

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Wanda Nara a puro glamour, otro de los aspectos que mostrará el reality

Ese contraste entre las situaciones familiares y los momentos de exposición pública parece ser parte del tono de la producción. El material reúne secuencias en escenarios abiertos, cenas, pruebas de vestuario y reuniones en interiores, sin dejar de lado episodios de fuerte carga personal.

En otro de los fragmentos, Zaira Nara comparte cuadro con su hermana. Ambas posan para una cámara con anteojos de sol: Wanda usa un modelo negro, mientras que Zaira luce unos lentes rojos. La imagen remite al vínculo entre las hermanas y anticipa su participación dentro del proyecto.

La modelo fue una de las primeras figuras cercanas a Wanda que comentó la publicación. Con humor, escribió: “Wanda, deja algo para el resto de los mortales”. Su mensaje acompañó la repercusión inicial de las imágenes, que acumularon reacciones de seguidores y figuras del entorno de la empresaria.

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Wanda Nara con su asistente Natt Córdoba

En otro pasaje del video, Wanda aparece con un conjunto animal print y el pelo rubio suelto. La cámara se concentra en su rostro mientras ella escucha a alguien fuera de plano. Luego, en una escena nocturna, toma una bebida con sorbete, con varios anillos visibles en sus manos. Las tomas combinan gestos espontáneos con producciones más elaboradas.

La publicación generó una rápida respuesta de sus seguidores, que destacaron el desembarco de la también conductora en un formato centrado en su vida. Entre los comentarios se leyeron mensajes como: “El verdadero lo veo y lo quiero... lo quiero y lo tengo” y “Wanda sigue facturando mientras el otro juega a ser fantasma”.

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Wanda aparece junto a su icónico automóvil deportivo de color rosa

Otros usuarios se refirieron a la dimensión mediática de la empresaria y a su capacidad para sostener nuevos proyectos: “Icónica, digan lo que quierannnnnn. Team Wanda forever. ”; “El claro ejemplo de ‘te espera algo mucho mejor’ después de una decepción y traición. Aguante la Queen”.

El adelanto no precisa todavía una fecha de estreno. Sí confirma que Wanda, el reality seguirá a la conductora en distintos países y reunirá escenas de su vida pública con capítulos de su intimidad familiar. El primer vistazo deja en claro que habrá viajes, amigos, moda, reuniones de trabajo y momentos personales frente a cámara.

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