Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

Rusherking recordó en Otro Día Perdido la exposición mediática que enfrentó durante su romance con la China Suárez (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

Guardar

Rusherking visitó Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini en eltrece, y protagonizó uno de los intercambios más entretenidos del ciclo: recordó la brutal exposición mediática que enfrentó durante su relación con La China Suárez y revivió la frase que lo hizo viral en todo el país, “Me fui mundial”, una salida tan espontánea como inesperada que terminó siendo replicada en memes, historias de Instagram y hasta en campañas publicitarias.

El músico, oriundo de Santiago del Estero, llegó a Buenos Aires sin haber tenido ningún contacto previo con el mundo del espectáculo. Su relación con la actriz lo catapultó de golpe al centro de la escena mediática, una experiencia que definió como desbordante. “Imagínense, soy de Santiago del Estero, recontra tímido. Llegué acá y me empezaron a pasar cosas y de repente, en esa relación, me pasaron cosas que no me esperaba”, contó durante la charla. Pergolini lo interrumpió para señalar lo que implicaba ese salto: encontrarse con un universo de gente contando detalles de su vida privada que a veces ni siquiera eran ciertos, y otros que lo dejaban preguntándose cómo habían llegado a saberlos.

PUBLICIDAD

El cantante aclaró que las noticias falsas no eran lo que más lo afectaba. Lo que verdaderamente lo desbordaba era la pérdida de privacidad más elemental: la imposibilidad de salir a la calle sin ser interceptado. “Yo puedo bancar que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”, recordó con una mezcla de humor y fastidio genuinos. A eso se sumaba, según explicó, la estrategia de algunos cronistas de formularle preguntas deliberadamente capciosas: “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”.

La frase “Me fui mundial” nació cuando Rusherking respondió sobre su vida sentimental ante un periodista

Fue en ese contexto de máxima presión mediática donde nació la frase. Cuando un periodista lo abordó para preguntarle por su vida sentimental, Rusherking respondió con una salida que él mismo no supo del todo bien cómo explicar en el momento: “Prefiero mantener mi vida privada oculta, soy un caballero, pero me fui mundial”. La frase se replicó en segundos. Rápidamente apareció en historias de Instagram de marcas y usuarios, en memes y en todo tipo de contenidos: “Me etiquetaban en historias con el nombre, el nuevo alfajor ‘me fui mundial’, la nueva doble hamburguesa ‘me fui mundial’. La empezaron a usar mucho”, recordó entre risas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, detrás de la viralidad había un Rusherking que no la estaba pasando nada bien. “Después de decir eso me metí en mi casa, me quería morir. Pensaba: ¿por qué nadie me cuidó antes de decir esto?”, reveló. Agustín “Rada” Aristarán puso las cosas en perspectiva: “En ese momento decías que te querías matar. Hoy lo ves a la distancia, ¿qué decís? No pasó nada”. Rusherking asintió: “No pasó nada, me cago de risa, pero digo también ‘qué boludo’”.

Rusherking explicó que la expresión era un código cotidiano con sus amigos para decir que algo había salido bien (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

El propio cantante explicó el origen de la expresión: dentro de su círculo de amigos, “me fui mundial” era una frase de uso cotidiano para señalar que algo había salido especialmente bien. “Es como decir: bueno, acá la rompí. Grabamos este tema, sí, me fui mundial. Y yo venía con el ‘me fui mundial’ toda la semana”, contó. El problema fue que esa lógica de código interno entre amigos chocó de frente con una cámara y un micrófono, y la frase quedó flotando sin el contexto que le daba sentido.

PUBLICIDAD

Evelyn Botto, también presente en el piso, sumó su propia experiencia con la presión mediática. “Cuando me preguntan ‘¿qué opinás de lo que dijo no sé quién?’, yo respondo: ‘No lo vi. Y si no lo vi, no puedo opinar del tema, te pido disculpas’”, describió su técnica para esquivar las situaciones incómodas, que según dijo aprendió de Rusherking, a quien calificó de “un máster en eso”.

Durante la misma entrevista, Rusherking también habló brevemente de su presente sentimental. Confirmó estar en pareja y dijo que con su novia habla de chismes, pero que no tiene ningún interés en trasladar ese tipo de conversaciones a los medios. “Estoy muy relajado del quilombo, no quiero más quilombo. Ya está”, cerró, aunque Pergolini no tardó en recordarle que él mismo, en algún momento, también había sido protagonista de uno.

PUBLICIDAD