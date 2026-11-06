Tecno

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este viernes 6 de noviembre

El bitcoin, una de las principales monedas digitales registró un cambio de -0,415% en las últimas 24 horas

Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)
Guardar

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios elementos que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el "criptoinvierno".

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptomonedas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de inestabilidad que sufre constantemente.

PUBLICIDAD

Sin embargo, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa particularidad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

El precio de las criptomonedas hoy

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

El Bitcoin, cotiza a 75.626,93 dólares, lo que implicó un cambio de -0,415% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, Ethereum, ha mostrado un movimiento de -0,317% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 2.227,4 dólares.

PUBLICIDAD

En el caso de TetherUs, su precio es de 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de -0,06%.

Por su parte, BNB, tiene un valor de 690,19 dólares, con un cambio de -4,08%, en cambio el Litecoin cotizó a 52.478 dólares, tras una variación de -6.684232.

Finalmente, el Dogecoin, una de las monedas virtuales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,07 dólares tras presentar un cambio de -6,67% en las últimas 24 horas.

Representación de una minería de bitcoins. (REUTERS/Dado Ruvic)
Representación de una minería de bitcoins. (REUTERS/Dado Ruvic)

Qué pasa con las criptodivisas

Luego de que en las primeras semanas de mayo del 2022 se viviera el "criptocrash" o "criptoinvierno" que dejaron al descubierto la enorme volatilidad de estas monedas digitales, ha llegado un nuevo periodo de relativa estabilidad.

Bitcoin, ethereum y BNB han mostrado variaciones "controladas", puesto que no se han disparado los precios como en semanas previas. Por ejemplo, a inicios de agosto, las mencionadas anteriormente tuvieron un cambio menor del 2%.

Por otra parte, algo que esta llamando la atención en el mundo de las criptomonedas es que China está ablandando sus restricciones y podría comenzar a permitir su uso. Específicamente sería Hong Kong en donde este cambio se haría presente.

Sumado a ello, la plataforma de transacciones digitales PayPal anunció su propia stablecoin llamada PayPal USD (PYUSD), que cuenta por el respaldo de depósitos en dólares, bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo y activos equivalentes.

La compañía ha afirmado en su declaración que permitirá la transferencia de fondos a monederos digitales de terceros y proporcionará detalles sobre cómo integrar su servicio en exchanges centralizados y descentralizados, con el objetivo de ser utilizado en Finanzas Descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, es muy probable que se utilice ampliamente en la industria Web3.

Criptomonedas en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Los entusiastas de Bitcoin posan para fotos durante el inicio del Foro Plan B El Salvador, en San Salvador, El Salvador, el 30 de enero de 2025. (REUTERS/Jose Cabezas)
Los entusiastas de Bitcoin posan para fotos durante el inicio del Foro Plan B El Salvador, en San Salvador, El Salvador, el 30 de enero de 2025. (REUTERS/Jose Cabezas)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zipline recauda USD 1.500 millones y acelera su alianza de entregas con drones con Walmart a 300 nuevos sitios

La empresa vale 2,8 veces lo que valía en enero y busca acelerar su despliegue mientras la cadena de supermercados planea extender el servicio a nuevos mercados

Zipline recauda USD 1.500 millones y acelera su alianza de entregas con drones con Walmart a 300 nuevos sitios

USD 200.000 millones: el costo del plan de SpaceX para dar señal móvil, según T-Mobile

Tim Höttges, director ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones, descartó que los satélites reemplacen a las antenas terrestres y vio difícil un acuerdo de reventa con Starlink

USD 200.000 millones: el costo del plan de SpaceX para dar señal móvil, según T-Mobile

Personas de diferentes profesiones dejan sus puestos para ser influencers: el CEO de LinkedIn afirma que algunos ganan más de USD 10.000

La plataforma observa que docentes, desarrolladores y diseñadores publican aprendizajes de sus oficios mientras eligen si conservar sus empleos o dedicarse a la creación de contenido

Personas de diferentes profesiones dejan sus puestos para ser influencers: el CEO de LinkedIn afirma que algunos ganan más de USD 10.000

Un hombre demandó a OpenAI: dice que ChatGPT ayudó a su esposa a planear envenenarlo

Los registros de chat que la policía obtuvo y que la demanda incluye muestran que Cheryl Gates le dijo al chatbot que temía que su marido la envenenara

Un hombre demandó a OpenAI: dice que ChatGPT ayudó a su esposa a planear envenenarlo

Meta habilita llamadas y video con su IA Muse para los usuarios de Estados Unidos

El sistema de videollamadas incorpora nuevos modelos de inteligencia artificial que funcionan como motor detrás de la experiencia

Meta habilita llamadas y video con su IA Muse para los usuarios de Estados Unidos

DEPORTES

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing visitará a Barracas Central por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Los Pumas enfrentarán a Irlanda por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Wanda Nara mostró el primer adelanto de su reality: viajes, glamour y la intimidad de su familia

Wanda Nara mostró el primer adelanto de su reality: viajes, glamour y la intimidad de su familia

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

Grego Rossello dio el batacazo en MasterChef Celebrity con una hamburguesa que lo llevó directo al balcón: “Impactante”

La despedida de Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos: su hija comunicó cuándo y dónde será su velatorio

Iliana le dedicó una carta a su papá Juan Carlos Calabró a 13 años de su muerte: “Gracias por seguir acá”

INFOBAE AMÉRICA

Vecinos de Punta del Este volvieron a filmar extrañas luces en el cielo durante la noche: “¡Son ovnis!”

Vecinos de Punta del Este volvieron a filmar extrañas luces en el cielo durante la noche: “¡Son ovnis!”

Quién gobierna Paraguay tras la fallida renuncia de Santiago Peña y mientras es sometido a juicio político

El papa León XIV llega este viernes a Uruguay: todos los detalles de su agenda

Por qué una nueva especie fósil hallada junto a una ballena de 9,5 millones de años podría cambiar la historia marina

Estrategia y puntas envenenadas: así los cazadores prehistóricos lograban matar animales gigantescos en Europa