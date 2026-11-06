Estados Unidos

Personas de diferentes profesiones dejan sus puestos para ser influencers: el CEO de LinkedIn afirma que algunos ganan más de USD 10.000

La plataforma observa que docentes, desarrolladores y diseñadores publican aprendizajes de sus oficios mientras eligen si conservar sus empleos o dedicarse a la creación de contenido

Una mujer de cabello oscuro sostiene un teléfono móvil cerca de la boca en un parque arbolado
Los profesionales que comparten su experiencia en LinkedIn logran acuerdos con marcas comerciales que superan los USD 10.000 (Magnific)
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Algunos profesionales sacan su teléfono después del trabajo, le cuentan al mundo sobre él y consiguen un acuerdo con una marca por el valor de USD 10.000 o más.

Eso es exactamente lo que están haciendo docentes, desarrolladores de software, diseñadores gráficos y muchos trabajadores, según el director ejecutivo de LinkedIn, Daniel Shapero, y se los está llamando “workfluencers”.

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“Tienen un trabajo diario, pero están usando LinkedIn para compartir experiencia sobre lo que aprendieron, sobre cómo ser excelentes en su trabajo y sobre lo que está sucediendo en su industria”, dijo Shapero a Fortune en exclusiva. “Y esas personas no solo están construyendo audiencias, sino que están empezando a ganar dinero de verdad, de forma adicional”.

“Estamos viendo a esos profesionales que tienen trabajos diarios empezar a conseguir acuerdos con marcas que, en algunos casos, valen desde cientos hasta decenas de miles de dólares”.

Y se está volviendo cada vez más común. Los creadores en LinkedIn aumentaron un 60% desde 2024, y el 83% de ellos crea contenido junto con un trabajo diario.

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Un hombre con gafas, camisa blanca y saco azul marino sonríe sentado en un sillón azul junto a una maceta con plantas
Daniel Shapero, director ejecutivo de LinkedIn, afirmó que las publicaciones de los trabajadores aportan valor a las marcas y funcionan como publicidad gratuita para las empresas (LinkedIn)

Los “workfluencers” están en ascenso y hasta mantienen empleos diarios en software y deportes

Entonces, ¿quiénes son los “workfluencers”? Según LinkedIn, la mayoría tiene empleos de 9 a 17 en publicidad, medios, educación superior y desarrollo de software. Sus cargos diarios más habituales incluyen director creativo, docente, editor, entrenador, investigador, profesor, diseñador gráfico, fotógrafo y editor de video.

Pero el crecimiento más rápido está en ámbitos menos evidentes: el número de “workfluencers” en seguridad informática y de redes aumentó un 128% en los últimos dos años, y le siguen de cerca el desarrollo de software (117%), los deportes (115%) y los mercados de capitales (112%).

La mayoría comparte contenido detrás de escena de su industria o sobre su experiencia, explicó Shapero: “Esta es mi interpretación de las noticias que salieron estas semanas, o esta es mi opinión sobre la mejor manera de construir un modelo si trabajas en finanzas, o de trabajar con un cliente si estás en ventas”.

Pero incluso los trabajos diarios más peculiares son buen contenido. LinkedIn señaló como ejemplo del tipo de contenido sobre empleos en acción que atrapa a la gente a una investigadora de Kraft Heinz que publica sobre su trabajo de probar alimentos después de su fecha de consumo preferente.

Y, quizá en contra de la suposición común, no es solo la generación Z la que está aprovechando esta tendencia: aunque los empleados de nivel inicial conforman el mayor grupo de “workinfluencers”, con el 36%, los profesionales senior les siguen de cerca, con el 31%.

La plataforma LinkedIn registró un aumento del 60% en su base de creadores desde 2024, con un 83% que conserva su puesto habitual (REUTERS/Robert Galbraith)
La plataforma LinkedIn registró un aumento del 60% en su base de creadores desde 2024, con un 83% que conserva su puesto habitual (REUTERS/Robert Galbraith)

Auge de los trabajos adicionales: un mercado laboral estancado lleva a buscar otras opciones

Para muchos trabajadores, publicar es una forma de destacarse, ampliar sus horizontes y, potencialmente, incluso conseguir un ascenso mientras el mercado laboral permanece estancado.

“La gente está dejando sus empleos a un ritmo mucho menor que en el pasado, por lo que el desempleo no cambió mucho”, dijo Shapero. “Pero la rotación laboral se redujo. Y creo que, para algunas personas, es una manera de mantener el trabajo interesante y aprender cosas nuevas, incluso si no se están moviendo de un empleo a otro”.

El mercado laboral para puestos de nivel inicial está en su peor momento en 37 años. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, acaba de advertir que se aproxima un “tsunami” de inteligencia artificial, y podría dejar a graduados de la generación Z atrapados en empleos alternativos.

Casi el 60% de los recién graduados queda excluido del mercado laboral. E incluso para quienes mantienen sus empleos, los aumentos y los ascensos se volvieron tan difíciles de encontrar como el polvo de oro.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió sobre el impacto que podría tener la inteligencia artificial en el empleo de los jóvenes (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió sobre el impacto que podría tener la inteligencia artificial en el empleo de los jóvenes (REUTERS/Athit Perawongmetha)

“Estás en un momento en el que muchas cosas están cambiando. Estamos descubriendo que estos ‘workfluencers’ son las personas en las que la gente confía”, dijo Shapero. “Toman lo que está sucediendo en el mundo laboral, lo desglosan y ayudan a las personas a mejorar en sus trabajos y a transitar los cambios que están ocurriendo”.

Y con una economía tan incierta, también es una forma de que los trabajadores construyan otra fuente de ingresos.

“Esta idea de una carrera de portafolio se está volviendo mucho más popular: tengo una actividad principal con la que gano dinero, pero también tengo otras cosas en las que estoy trabajando”, explicó Shapero.

Una influencer creando contenido (Freepik)
Los empleados de nivel inicial representan el 36% de los creadores laborales en la red, seguidos por perfiles senior con un 31% (Freepik)

Los datos de LinkedIn lo respaldan. La proporción de miembros que declara tener más de un puesto vigente aumentó un 26% desde 2019, y “fundador” es ahora uno de los cargos de crecimiento más rápido en la plataforma, con un alza interanual del 70%.

Con respecto a esto, el ejecutivo agregó: “Para algunas personas, se vuelve tan lucrativo que dejan de lado su trabajo diario y se convierten en creadores profesionales de tiempo completo”.

Hoy, los creadores ganan seis veces más que el año pasado de los anunciantes a través de los programas de LinkedIn, dijo Shapero, y la plataforma lanzó más funciones nuevas para seguir el ritmo, como las “sesiones de asesoramiento”, en las que los miembros pueden reservar tiempo pago con “workfluencers”. “Hay personas que cobran cientos de dólares por hora basándose en su contenido”, indicó Shapero.

Una mujer habla sobre su desayuno para sus seguidores en redes sociales (Canva)
La gran mayoría de los divulgadores mantiene su puesto de trabajo diario y descarta la dedicación exclusiva a las redes sociales (Canva)

La mayoría de los “workfluencers” no renuncia: solo hace que sus trabajos diarios sean más interesantes

No se preocupen, jefes: probablemente no esté en los planes una renuncia masiva de trabajadores que hayan decidido hablar de sus empleos a tiempo completo en LinkedIn, en lugar de hacer realmente su trabajo.

Shapero dijo que la “gran mayoría” no está convirtiendo las publicaciones en un empleo de tiempo completo. “Para la mayoría de las personas, no es un reemplazo de un trabajo diario. Es una forma de ampliar cómo construyen su carrera”.

En lugar de entrar en pánico, Shapero comentó que los empleadores deberían ver las publicaciones de su personal como publicidad gratuita. “Creo que suma valor a la marca cuando tus empleados están en LinkedIn compartiendo conocimiento realmente valioso”.

Y contrataría a alguien que publica de forma prolífica, en vez de verlo como un riesgo de salida. “Es una excelente manera de ver la voz de alguien, su perspectiva, su personalidad, y puedes empezar a entender si eso sería realmente valioso para tu empresa”.

(c) 2026, Fortune

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