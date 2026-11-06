Cobertura en vivo
EN VIVO
Política

El viaje del papa León XIV a la Argentina, en vivo: cuándo llega, actividades confirmadas, cortes de calle y últimas noticias hoy, 6 de noviembre

La visita de León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, incluirá reuniones con Javier Milei, misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y un operativo especial de seguridad y transporte. El pontífice ya partió desde Italia rumbo a Uruguay, primera escala de su gira latinoamericana

El papa León XIV saluda mientras sube al avión antes de su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli
El papa León XIV saluda mientras sube al avión antes de su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli

El papa León XIV comenzó su gira latinoamericana. Ya se encuentra en vuelo hacia Uruguay, su primera parada antes de llegar a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre para una visita de cuatro días que combinará actos oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales. Román Lejtman, de Infobae, integra la comitiva de periodistas que acompaña al pontífice en el traslado.

Según el cronograma oficial, el pontífice arribará al Aeroparque Jorge Newbery desde Montevideo y será recibido por el presidente Javier Milei, con quien mantendrá una reunión en la Casa Rosada antes de participar de una actividad con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La jornada incluirá además un mensaje conjunto por cadena nacional.

A minutos de iniciar la gira de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, el enviado especial de Infobae, Román Lejtman, contó la información que trascendió del Vaticano, a punto de abordar el avión que llevará al Santo Padre con destino a Montevideo, Uruguay, primera escala de su viaje por América Latina.

La agenda, además, prevé una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y un encuentro en la Universidad Católica Argentina con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales. León XIV también se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas, mientras que el martes viajará a Córdoba para presidir una celebración multitudinaria y dialogar con integrantes de la Iglesia local.

El cierre de la estadía será el miércoles 11, con una visita a un complejo penitenciario federal y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. La magnitud de las actividades motivó un operativo especial de seguridad y transporte en Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, con refuerzos en colectivos y trenes, restricciones viales y modificaciones temporales en aeropuertos y subtes.

Guardar
Pinned icon

En pocas líneas:

Últimas actualizaciones

EN VIVO
12:18 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

El papa León XIV llega este viernes a Uruguay: todos los detalles de su agenda

Arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16.30 hora de Montevideo e iniciará una visita de 12 días por Sudamérica, que incluye a Argentina y Perú. La coincidencia que provocó el inicio de la gira

Pedro Tristant

Por Pedro Tristant

La Iglesia Católica uruguaya reunió candombe, murga y milonga en la canción oficial de la visita del papa León XIV

Llegó el día: el arribo de León XIV a Uruguay está previsto para las 16:30 de este viernes y se convertirá en el segundo papa en pisar el país más laico del continente, 38 años después de la última visita de Juan Pablo II. El Pontífice nacido en Estados Unidos da inicio a una gira de doce días que incluye también a la Argentina y Perú.

Leer la nota completa
12:15 hsHoy

Los vuelos del Papa en la Argentina

Aerolíneas Argentinas (AR) tendrá a su cargo los traslados aéreos de la comitiva del Papa León XIV durante su visita a la Argentina. El operativo abarca cinco vuelos que conectarán Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, con aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.

El cronograma arranca el domingo 8, cuando dos vuelos partirán desde Montevideo hacia el Aeroparque Jorge Newbery: el AR1091 llevará a la comitiva papal y el AR1093 transportará el equipaje. El martes 10, la aerolínea cubrirá el tramo Buenos Aires-Córdoba de ida y vuelta, y el miércoles 11 el Papa partirá desde Ezeiza hacia Lima a bordo de un Airbus A330-200, con salida prevista a las 14:00 y arribo a las 16:50.

11:40 hsHoy

“No hay que ser pusilánime en la lectura de las cosas que nos diga el Papa”

En la antesala de la visita del Papa a la Argentina, Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata, convocó a los fieles a “mirar para adentro” y recuperar la interioridad como camino hacia lo esencial. En diálogo con Radio Rivadavia, tomó como referencia el pensamiento de San Agustín para señalar que “en la mayor intimidad del corazón del hombre es donde el hombre se encuentra con Dios”. Advirtió, además, que la cultura contemporánea —“muy pragmática, muy relativista, muy individualista”— arrastra a la sociedad en la dirección opuesta.

En ese marco, Bochatey llamó a leer con madurez las palabras del Pontífice y advirtió que “no hay que ser pusilánime en la lectura” de sus mensajes, para no caer en la tentación de interpretarlos según conveniencia ideológica. “Seamos grandes, tengamos almas grandes”, afirmó. Según el obispo, el Evangelio no impone exigencias imposibles, aunque sí demanda “una conversión interior” de cada creyente.

11:28 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

El mapa de los cortes de calle y desvíos hoy, 6 de noviembre, por la visita del papa León XIV

La Ciudad de Buenos Aires amplió el perímetro de restricciones sobre la avenida del Libertador y habilitó recorridos alternativos, incluido un contracarril entre Dorrego y la avenida Casares

Un mapa marca el área que tiene restricciones al tránsito y cuáles son los accesos de circulación libres
Un mapa marca el área que tiene restricciones al tránsito y cuáles son los accesos de circulación libres

La visita del papa León XIV motivó este viernes 6 de noviembre la ampliación de los cortes de tránsito sobre la avenida del Libertador, donde la Ciudad desplegó un operativo de seguridad junto con el Gobierno nacional. El esquema incluye cierres totales, desvíos para quienes circulan desde el norte y la habilitación de un contracarril en el entorno del Parque 3 de Febrero.

Leer la nota completa
11:23 hsHoy

El recorrido del papamóvil en Luján

A días del arribo de León XIV a la Argentina, ya están confirmados el trazado exacto del papamóvil en Luján y los detalles logísticos que rodearán la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el último gran acto público de la visita pontificia al país.

Según informó el Municipio de Luján, el Santo Padre realizará el recorrido en el papamóvil a lo largo de la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. A lo largo de ese trayecto, los fieles podrán ubicarse en los distintos patios dispuestos a ambos costados de la arteria.

11:18 hsHoy

Cómo operarán los bancos

La llegada del papa León XIV a la Argentina tiene consecuencias que van más allá de su agenda religiosa y política: el sistema bancario dejará de atender en sucursales durante varios días y los clientes deberán resolver sus operaciones por otras vías.

Entre los servicios que seguirán en funcionamiento figuran el homebanking y las aplicaciones de cada entidad, que permitirán operar con normalidad aunque las sucursales no abran sus puertas. Los cajeros automáticos también estarán habilitados, al igual que los comercios que ofrecen retiro de efectivo con tarjeta de débito.

11:14 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

El papa León XIV vuela hacia Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

El Sumo Pontífice despegó desde Roma para protagonizar un viaje pastoral por América Latina. Ratificará su compromiso con los pobres, rendirá homenaje a Francisco y fijará posición sobre los límites morales en la inteligencia artificial

Román Lejtman

Por Román Lejtman

Partió desde Roma y arribará a Montevideo en la tarde del viernes

(Desde el avión papal) León XIV inició hoy su primera gira por América Latina para ratificar su posición en defensa de los pobres y en procura de un sistema global que cierre las asimetrías económicas y privilegie la paz entre los pueblos.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Papa León XIVVisita del papa León XIV a la ArgentinaRobert Francis PrevostÚltimas noticias

Últimas noticias

Visita del papa León XIV: cuándo se reunirá con Javier Milei y qué se sabe del encuentro

El pontífice llegará el domingo 8 de noviembre a Buenos Aires, procedente de Uruguay. Su paso por la Casa Rosada será una de las primeras actividades de una gira que también incluirá Córdoba y Luján, antes de continuar hacia Perú

Visita del papa León XIV: cuándo se reunirá con Javier Milei y qué se sabe del encuentro

La Argentina que recibe al Papa: nuevas tensiones entre Milei y Bullrich, el faltazo de Macri y la pausa obligada del Congreso

Mientras Karina coordina los últimos preparativos de la visita de León XIV, el Gobierno acumula negociaciones pendientes en el palacio legislativo, desafíos económicos y más contrapuntos con la ex ministra de Seguridad. Además, escala la pelea entre los Macri: Mauricio no irá a la misa en el Monumento a los Españoles y crece la incertidumbre por el futuro del PRO. La tregua institucional que impone la llegada del pontífice contrasta con las disputas que esperan al sistema político

La Argentina que recibe al Papa: nuevas tensiones entre Milei y Bullrich, el faltazo de Macri y la pausa obligada del Congreso

El Ministerio de Economía pasó a disponibilidad a más de diez empleados de planta permanente

La decisión fue fundamentada en la falta de tareas compatibles luego de que se eliminara el área en la que cumplían funciones 2025. Los afectados podrán permanecer bajo ese esquema durante el lapso fijado para cada caso

El Ministerio de Economía pasó a disponibilidad a más de diez empleados de planta permanente

El acuerdo entre Kicillof y Máximo Kirchner aplacó la interna y abrió una vía para el armado electoral

En ambos sectores del peronismo se quedaron conformes con el resultado de la reunión. Sigue la desconfianza, pero baja la tensión. La necesidad de un acuerdo político para el 2027

El acuerdo entre Kicillof y Máximo Kirchner aplacó la interna y abrió una vía para el armado electoral

La crisis que no se soluciona: la Casa Rosada planifica una reunión por Bullrich y crece el temor por el riesgo político

La cúpula libertaria posterga definiciones internas mientras concentra esfuerzos para el operativo por León XIV. Los Milei, decididos a que se clarifique el vínculo con la senadora nacional. Siguen habiendo proyectos legislativos pendientes y versiones acerca de una eventual pulseada electoral

La crisis que no se soluciona: la Casa Rosada planifica una reunión por Bullrich y crece el temor por el riesgo político

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los detalles de los dos papamóviles que trasladarán a León XIV durante su visita a la Argentina

Los detalles de los dos papamóviles que trasladarán a León XIV durante su visita a la Argentina

Una falla de seguridad permitió entrar a servidores sin conocer la contraseña

Taylor Swift, cantante estadounidense: “Sé como una serpiente: solo muerde si alguien te pisotea”

Cómo se escribe según la RAE: entorno y en torno, usos y diferencias

Estos son los 10 autos 0 km más baratos en noviembre: uno por uno, los precios y sus principales características

INFOBAE AMÉRICA

Los hogares de Villa Clara recibirán seis horas de electricidad por las noches cada diez días

Los hogares de Villa Clara recibirán seis horas de electricidad por las noches cada diez días

Marchamo 2027 en Costa Rica: más de 30,000 pagos realizados y recaudación supera los USD 12 millones en los primeros días

El Sistema Penitenciario atribuye los motines simultáneos en Guatemala a coordinación mediante teléfonos de alta gama

Taylor Swift, cantante estadounidense: “Sé como una serpiente: solo muerde si alguien te pisotea”

El director ejecutivo de Six Flags se pronuncia sobre la investigación de la muerte en la montaña rusa de Georgia: ”Estamos cooperando plenamente con la investigación en curso"

DEPORTES

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing visitará a Barracas Central por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Los Pumas enfrentarán a Irlanda por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber