El viaje del papa León XIV a la Argentina, en vivo: cuándo llega, actividades confirmadas, cortes de calle y últimas noticias hoy, 6 de noviembre

El papa León XIV saluda mientras sube al avión antes de su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli

El papa León XIV comenzó su gira latinoamericana. Ya se encuentra en vuelo hacia Uruguay, su primera parada antes de llegar a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre para una visita de cuatro días que combinará actos oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales. Román Lejtman, de Infobae, integra la comitiva de periodistas que acompaña al pontífice en el traslado.

Según el cronograma oficial, el pontífice arribará al Aeroparque Jorge Newbery desde Montevideo y será recibido por el presidente Javier Milei, con quien mantendrá una reunión en la Casa Rosada antes de participar de una actividad con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La jornada incluirá además un mensaje conjunto por cadena nacional.

A minutos de iniciar la gira de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, el enviado especial de Infobae, Román Lejtman, contó la información que trascendió del Vaticano, a punto de abordar el avión que llevará al Santo Padre con destino a Montevideo, Uruguay, primera escala de su viaje por América Latina.

La agenda, además, prevé una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y un encuentro en la Universidad Católica Argentina con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales. León XIV también se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas, mientras que el martes viajará a Córdoba para presidir una celebración multitudinaria y dialogar con integrantes de la Iglesia local.

El cierre de la estadía será el miércoles 11, con una visita a un complejo penitenciario federal y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. La magnitud de las actividades motivó un operativo especial de seguridad y transporte en Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, con refuerzos en colectivos y trenes, restricciones viales y modificaciones temporales en aeropuertos y subtes.