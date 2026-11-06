El viaje del papa León XIV a la Argentina, en vivo: cuándo llega, actividades confirmadas, cortes de calle y últimas noticias hoy, 6 de noviembre

El papa León XIV comenzó su gira latinoamericana. Ya se encuentra en vuelo hacia Uruguay, su primera parada antes de llegar a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre para una visita de cuatro días que combinará actos oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales. Román Lejtman, de Infobae, integra la comitiva de periodistas que acompaña al pontífice en el traslado.
Según el cronograma oficial, el pontífice arribará al Aeroparque Jorge Newbery desde Montevideo y será recibido por el presidente Javier Milei, con quien mantendrá una reunión en la Casa Rosada antes de participar de una actividad con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La jornada incluirá además un mensaje conjunto por cadena nacional.
La agenda, además, prevé una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y un encuentro en la Universidad Católica Argentina con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales. León XIV también se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas, mientras que el martes viajará a Córdoba para presidir una celebración multitudinaria y dialogar con integrantes de la Iglesia local.
El cierre de la estadía será el miércoles 11, con una visita a un complejo penitenciario federal y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. La magnitud de las actividades motivó un operativo especial de seguridad y transporte en Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, con refuerzos en colectivos y trenes, restricciones viales y modificaciones temporales en aeropuertos y subtes.
En pocas líneas:
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ARTÍCULO DE INFOBAE
El papa León XIV llega este viernes a Uruguay: todos los detalles de su agenda
Arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16.30 hora de Montevideo e iniciará una visita de 12 días por Sudamérica, que incluye a Argentina y Perú. La coincidencia que provocó el inicio de la gira
Llegó el día: el arribo de León XIV a Uruguay está previsto para las 16:30 de este viernes y se convertirá en el segundo papa en pisar el país más laico del continente, 38 años después de la última visita de Juan Pablo II. El Pontífice nacido en Estados Unidos da inicio a una gira de doce días que incluye también a la Argentina y Perú.
Los vuelos del Papa en la Argentina
Aerolíneas Argentinas (AR) tendrá a su cargo los traslados aéreos de la comitiva del Papa León XIV durante su visita a la Argentina. El operativo abarca cinco vuelos que conectarán Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, con aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.
El cronograma arranca el domingo 8, cuando dos vuelos partirán desde Montevideo hacia el Aeroparque Jorge Newbery: el AR1091 llevará a la comitiva papal y el AR1093 transportará el equipaje. El martes 10, la aerolínea cubrirá el tramo Buenos Aires-Córdoba de ida y vuelta, y el miércoles 11 el Papa partirá desde Ezeiza hacia Lima a bordo de un Airbus A330-200, con salida prevista a las 14:00 y arribo a las 16:50.
“No hay que ser pusilánime en la lectura de las cosas que nos diga el Papa”
En la antesala de la visita del Papa a la Argentina, Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata, convocó a los fieles a “mirar para adentro” y recuperar la interioridad como camino hacia lo esencial. En diálogo con Radio Rivadavia, tomó como referencia el pensamiento de San Agustín para señalar que “en la mayor intimidad del corazón del hombre es donde el hombre se encuentra con Dios”. Advirtió, además, que la cultura contemporánea —“muy pragmática, muy relativista, muy individualista”— arrastra a la sociedad en la dirección opuesta.
En ese marco, Bochatey llamó a leer con madurez las palabras del Pontífice y advirtió que “no hay que ser pusilánime en la lectura” de sus mensajes, para no caer en la tentación de interpretarlos según conveniencia ideológica. “Seamos grandes, tengamos almas grandes”, afirmó. Según el obispo, el Evangelio no impone exigencias imposibles, aunque sí demanda “una conversión interior” de cada creyente.
ARTÍCULO DE INFOBAE
El mapa de los cortes de calle y desvíos hoy, 6 de noviembre, por la visita del papa León XIV
La Ciudad de Buenos Aires amplió el perímetro de restricciones sobre la avenida del Libertador y habilitó recorridos alternativos, incluido un contracarril entre Dorrego y la avenida Casares
La visita del papa León XIV motivó este viernes 6 de noviembre la ampliación de los cortes de tránsito sobre la avenida del Libertador, donde la Ciudad desplegó un operativo de seguridad junto con el Gobierno nacional. El esquema incluye cierres totales, desvíos para quienes circulan desde el norte y la habilitación de un contracarril en el entorno del Parque 3 de Febrero.
El recorrido del papamóvil en Luján
A días del arribo de León XIV a la Argentina, ya están confirmados el trazado exacto del papamóvil en Luján y los detalles logísticos que rodearán la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el último gran acto público de la visita pontificia al país.
Según informó el Municipio de Luján, el Santo Padre realizará el recorrido en el papamóvil a lo largo de la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. A lo largo de ese trayecto, los fieles podrán ubicarse en los distintos patios dispuestos a ambos costados de la arteria.
Cómo operarán los bancos
La llegada del papa León XIV a la Argentina tiene consecuencias que van más allá de su agenda religiosa y política: el sistema bancario dejará de atender en sucursales durante varios días y los clientes deberán resolver sus operaciones por otras vías.
Entre los servicios que seguirán en funcionamiento figuran el homebanking y las aplicaciones de cada entidad, que permitirán operar con normalidad aunque las sucursales no abran sus puertas. Los cajeros automáticos también estarán habilitados, al igual que los comercios que ofrecen retiro de efectivo con tarjeta de débito.
ARTÍCULO DE INFOBAE
El papa León XIV vuela hacia Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú
El Sumo Pontífice despegó desde Roma para protagonizar un viaje pastoral por América Latina. Ratificará su compromiso con los pobres, rendirá homenaje a Francisco y fijará posición sobre los límites morales en la inteligencia artificial
(Desde el avión papal) León XIV inició hoy su primera gira por América Latina para ratificar su posición en defensa de los pobres y en procura de un sistema global que cierre las asimetrías económicas y privilegie la paz entre los pueblos.