Grego Rossello dio el batacazo en MasterChef Celebrity con una hamburguesa que lo llevó directo al balcón: “Impactante”

Su plato recibió elogios de los tres chefs, que resolvieron clasificarlo de manera directa tras la degustación (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Guardar

Grego Rossello consiguió subir por primera vez al balcón de la actual temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) luego de que el jurado destacara su preparación en el desafío de hamburguesas. Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana resolvieron de forma unánime que el participante no debía pasar por la instancia de definición.

La prueba, que contó con Carlos Vives como invitado, propuso elegir al “empleado del mes” de la sexta semana. Los participantes tuvieron 3 minutos para abastecerse en el mercado y 60 minutos para presentar una hamburguesa completa con papas fritas y aderezo. La prueba de la sexta semana consistió en preparar una hamburguesa con papas fritas y aderezo. Rossello presentó una doble smash burger con panceta, cheddar y salsa mil islas, una receta que explicó antes de recibir la devolución.

PUBLICIDAD

Wanda Nara junto a Carlos Vives, el invitado del día (Adrián Diaz)

“Estoy muy contento con lo que hice hoy. ‘Smashee’ dos hamburguesas de 100 gramos e hice la salsa mil islas”, contó el conductor. También detalló que usó mayonesa, mostaza, ketchup, vinagre, pepinillos picados y pimentón ahumado para el aderezo.

Betular remarcó que la salsa mil islas exige precisión en las proporciones y advirtió que un desbalance entre sus ingredientes podía afectar el resultado. Por su parte, Maru le consultó por la elección del pan. Rossello respondió que lo había elegido porque le gustaba, aunque luego admitió ante las cámaras que se trataba de la única opción disponible en el mercado.

PUBLICIDAD

Tras una nueva referencia al supuesto romance entre el participante y Wanda Nara, Betular interrumpió la conversación para dar su veredicto. “La hamburguesa estaba increíble”, afirmó. También elogió las papas fritas que acompañaban el plato.

La hamburguesa de Grego Rossello que consiguió deslumbrar a los jurados

Martitegui destacó la técnica de la preparación y el resultado de la salsa. “Es difícil hacer una buena smash y la salsa también. Y acá están. La hamburguesa es impactante”, sostuvo el chef. Luego anunció la decisión que definió la jornada: “Grego, subí directamente al balcón”.

Rossello preguntó si la indicación era real y, tras recibir la confirmación, corrió hacia el balcón. Antes de subir, recibió el abrazo de sus compañeros de reality y quedó consagrado como el “empleado del mes” del desafío.

PUBLICIDAD

La felicidad del influencer al subir al balcón

En la misma gala, MasterChef Celebrity Argentina 2026 definió a cuatro participantes para el balcón y a cinco para la instancia de última chance durante el desafío de hamburguesas de la sexta semana.

Cada concursante podía acceder a dos minutos de asistencia, aunque Edith Hermida, ganadora de la medalla plateada de la semana anterior, obtuvo un beneficio especial: cuatro minutos con el jurado. Para usar ese tiempo extra, debía quitarle dos minutos de ayuda a otro participante. Hermida eligió perjudicar a Rocío Robles. “Por linda, mosquita muerta e hija putativa de Mazzocco”, justificó la decisión.

Después de probar los platos, Martitegui hizo una evaluación general de la prueba y señaló que las hamburguesas habían tenido mejores resultados que las guarniciones. “Buenas hamburguesas, pero las papas fueron malas todas”, afirmó, aunque luego destacó las excepciones de Lizy Tagliani y Elizabeth “La Negra” Vernaci.

PUBLICIDAD

Grego se convirtió en el primer famoso en subir directo al balcón en toda la temporada

El jurado consideró que hubo cuatro hamburguesas que cumplieron con la consigna. Rossello había asegurado su lugar en el balcón de manera directa por su doble smash burger con panceta, cheddar y salsa mil islas.

Luego de la deliberación, Vernaci, Pablo Giralt y Pablo Migliore completaron el grupo de participantes que subieron al balcón. La foto del elegido como “empleado MasterChef de la semana” permanecerá en la estación durante el resto de la sexta ronda. Mientras que Josefina “China” Ansa, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Rocío Robles y Hernán “Mala Fama” Coronel recibieron el delantal gris y deberán competir en la noche de última chance.

PUBLICIDAD