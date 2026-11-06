Sociedad

Hallaron los restos de un bebé desaparecido hace 40 años en Mendoza: su madre lo identificó por una medallita

Fueron encontrados en un cementerio de la capital provincial. El menor nació en 1986 en el hospital Lagomaggiore y nunca fue entregado su mamá. Investiga la Justicia Federal

Fachada de un hospital con varias personas en la acera, una parada de autobús y un automóvil en la calle
Entrada principal del hospital Lagomaggiore de la ciudad de Mendoza
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Peritos de la Justicia Federal de Mendoza hallaron los restos de un bebé desaparecido después de nacer hace 40 años en un hospital de la capital provincial. La madre, hoy viuda, reconoció a su hijo por una medallita encontrada junto a los huesos en una cripta del cementerio.

Según dieron a conocer medios mendocinos, el hallazgo se produjo cuando se cumplían 40 años y dos meses desde que le sustrajeron al bebé recién nacido en el hospital Lagomaggiori en septiembre de 1986. La mujer dio a luz a un varón al que no pudo ver después del parto. Según denunció, le robaron al nene.

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El procedimiento se ejecutó por orden del Juzgado Federal 3 de esa provincia, a cargo del juez Marcelo Garnica, en una causa que impulsa el fiscal Fernando Alcaraz, titular del Área de Transición de la Fiscalía Federal de Mendoza, en el marco de un expediente que investiga la desaparición forzada de personas durante la democracia.

De acuerdo con el diario Los Andes, los investigadores realizaron varias búsquedas previas en el cementerio, aunque sin resultado. Sin embargo, tras revisar las criptas 15 y 16, localizaron los restos del pequeño.

Una de las primeras personas en enterarse fue F. S., la madre del menor, una mujer viuda que llevó el caso a la Justicia provincial sin resultados durante años. Con el asesoramiento de los abogados Enoc Ortiz, Carlos Varela Álvarez y Milagro Baztan, la causa pasó posteriormente al fuero federal.

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La mujer aseguró que su hijo nació con vida, que lo vio en la sala de partos, pero que después nunca más le permitieron verlo. Le dijeron que había muerto, sin permitirle despedirse ni entregarle el cuerpo, que supuestamente “quedaba para estudio”.

Décadas más tarde, con asistencia legal, la mujer logró obtener documentos que fortalecieron sus sospechas y aportó su muestra genética al Banco de Huellas Genéticas de Mendoza.

Según los letrados, el caso podría derivar en un Juicio por la Verdad, un proceso judicial que permite investigar los hechos aun cuando los delitos estén prescriptos o no se logre identificar a los responsables, con el fin de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y sentar precedentes.

Los abogados de la mujer presentaron pruebas documentales que exhiben contradicciones notorias en el caso: los certificados de nacimiento y defunción del bebé comparten el mismo número de DNI, pero registran horas incompatibles, e incluso el niño figura como fallecido antes de nacer.

Según los abogados, este sería el primer caso en Mendoza donde se investiga bajo esa figura en democracia. La investigación, además, abarca la desaparición de otros niños en el mismo hospital durante la misma época.

El dictamen inicial del fiscal Alcaraz indicó que los hechos denunciados podrían encuadrarse como sustracción y ocultamiento de un menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documento público.

La investigación fue aceptada por la Justicia Federal en agosto de 2025, después de un prolongado trámite en la Justicia provincial que había terminado en el archivo del caso. Los abogados lograron el desarchivo y llevaron la denuncia al fuero federal. Con el hallazgo del cuerpo, será el juez Garnica quien determine cómo continúa la investigación.

El fiscal dispuso inicialmente una serie de medidas, entre ellas la citación de F. S. para declarar y también de otras personas con historias similares que habían sido denunciadas previamente en la Justicia provincial.

La figura jurídica se ampara en la Ley 27.372, vigente desde 2017, que reconoce los derechos de las víctimas, entre ellos el de conocer la verdad de lo ocurrido, participar del proceso y ser escuchadas, aunque no exista una condena penal.

Qué sigue en la investigación

Con el hallazgo del cuerpo del niño, resta determinar cómo continuará la investigación, que se centrará en las autoridades, médicos y otros empleados del hospital público Lagomaggiore que trabajaron allí durante la década de 1980.

Según los abogados, el caso abre la puerta a nuevas causas de características similares, ya que existen otras denuncias de hechos ocurridos entre los años 1980 y 1990, inclusive.

Uno de los ejes centrales del proceso será determinar si los delitos están prescriptos.

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