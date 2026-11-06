El papa León XIV llega este viernes a Uruguay: todos los detalles de su agenda

La Iglesia Católica uruguaya reunió candombe, murga y milonga en la canción oficial de la visita del papa León XIV

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Llegó el día: el arribo de León XIV a Uruguay está previsto para las 16:30 de este viernes y se convertirá en el segundo papa en pisar el país más laico del continente, 38 años después de la última visita de Juan Pablo II. El Pontífice nacido en Estados Unidos da inicio a una gira de doce días que incluye también a la Argentina y Perú.

El tumor en el pulmón que lo aquejó pocas semanas antes de su viaje generó incertidumbre en la Iglesia Católica uruguaya, que hasta llegó a considerar que la visita podría postergarse para después de enero. Sin embargo, luego celebró que el cronograma no requeriría cambios.

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En Uruguay, el papa León XIV tendrá una agenda apretada que lo dejará —como reconocieron las autoridades eclesiásticas uruguayas— extenuado.

León XIV llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde lo recibirá el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Desde la terminal aeroportuaria, se trasladará por la rambla de Montevideo hasta la Plaza Independencia, en la Ciudad Vieja, el casco histórico de la capital. Allí se realizará la ceremonia de bienvenida, con autoridades de los distintos partidos políticos del país, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Sobre las 17:45, el papa pronunciará un discurso.

Las actividades del viernes continuarán en la Ciudad Vieja. A las 18:15, León XIV mantendrá una reunión privada con Orsi y luego irá hasta el Cabildo de Montevideo, donde le entregarán las llaves de la ciudad.

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Las letras de Montevideo con los colores del Vaticano (papa león uy)

A las 19:05, el papa se trasladará unas cuadras hasta la Catedral Metropolitana, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. Allí pronunciará una homilía, con la que dará por finalizada su primera jornada en el país.

El sábado será el día más extenuante para León XIV. A las 08:25 partirá hacia Paysandú, una ciudad ubicada a unos 375 kilómetros de Montevideo, sobre la frontera con Argentina. Llegará a las 09:10 y, 50 minutos más tarde, celebrará una misa multitudinaria en el Parque París Londres de esa ciudad.

Pasado el mediodía volverá a Montevideo y, sobre las 17:00, estará en el Borro, un barrio periférico de la capital atravesado por conflictos criminales y en el que la Iglesia Católica tiene una fuerte presencia. Será un encuentro con la “realidad social”, según lo presentó la Iglesia Católica, que se extenderá durante una hora.

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El papa León XIV recorrerá la rambla de Montevideo (papa león uy)

A las 18:00, el papa León XIV tendrá un encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay. Se trata de otro de los lugares que también visitó Juan Pablo II en 1988.

Una hora más tarde, León XIV participará en una vigilia en el Estadio Centenario, donde también dará un discurso.

Al día siguiente, León XIV viajará a Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de Montevideo. Allí se encuentra el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. La ceremonia de despedida será a las 15:10 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Veinte minutos más tarde, volará hacia Buenos Aires.

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El papamóvil que utilizará León XIV en Uruguay (papa leon uy)

Por qué el papa León XIV empezó su gira por Uruguay

La celebración en Florida fue clave para que León XIV decidiera iniciar su gira por la región en Uruguay.

El día de la Virgen de los Treinta y Tres es el 8 de noviembre, pero la misa en Florida se celebra el segundo domingo del mes. Este año se da la particularidad de que ambas fechas coinciden: el 8 de noviembre de 2026 es el segundo domingo del mes.

Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay (Iglesia Católica de Uruguay)

“Comentaron sus asesores que él mismo eligió comenzar por Uruguay la visita, también teniendo en cuenta que era la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres. Eso nos alegra mucho a nosotros como país”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Milton Tróccoli, tiempo atrás.

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