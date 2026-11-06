América Latina

El papa León XIV llega este viernes a Uruguay: todos los detalles de su agenda

Arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16.30 hora de Montevideo e iniciará una visita de 12 días por Sudamérica, que incluye a Argentina y Perú. La coincidencia que provocó el inicio de la gira

La Iglesia Católica uruguaya reunió candombe, murga y milonga en la canción oficial de la visita del papa León XIV
Guardar

Llegó el día: el arribo de León XIV a Uruguay está previsto para las 16:30 de este viernes y se convertirá en el segundo papa en pisar el país más laico del continente, 38 años después de la última visita de Juan Pablo II. El Pontífice nacido en Estados Unidos da inicio a una gira de doce días que incluye también a la Argentina y Perú.

El tumor en el pulmón que lo aquejó pocas semanas antes de su viaje generó incertidumbre en la Iglesia Católica uruguaya, que hasta llegó a considerar que la visita podría postergarse para después de enero. Sin embargo, luego celebró que el cronograma no requeriría cambios.

PUBLICIDAD

En Uruguay, el papa León XIV tendrá una agenda apretada que lo dejará —como reconocieron las autoridades eclesiásticas uruguayas— extenuado.

Imagen QJFAAKQD3FA7TETLVH7FPCQBTE

León XIV llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde lo recibirá el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Desde la terminal aeroportuaria, se trasladará por la rambla de Montevideo hasta la Plaza Independencia, en la Ciudad Vieja, el casco histórico de la capital. Allí se realizará la ceremonia de bienvenida, con autoridades de los distintos partidos políticos del país, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Sobre las 17:45, el papa pronunciará un discurso.

Las actividades del viernes continuarán en la Ciudad Vieja. A las 18:15, León XIV mantendrá una reunión privada con Orsi y luego irá hasta el Cabildo de Montevideo, donde le entregarán las llaves de la ciudad.

PUBLICIDAD

Las letras de Montevideo con los colores del Vaticano (papa león uy)
Las letras de Montevideo con los colores del Vaticano (papa león uy)

A las 19:05, el papa se trasladará unas cuadras hasta la Catedral Metropolitana, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. Allí pronunciará una homilía, con la que dará por finalizada su primera jornada en el país.

El sábado será el día más extenuante para León XIV. A las 08:25 partirá hacia Paysandú, una ciudad ubicada a unos 375 kilómetros de Montevideo, sobre la frontera con Argentina. Llegará a las 09:10 y, 50 minutos más tarde, celebrará una misa multitudinaria en el Parque París Londres de esa ciudad.

Pasado el mediodía volverá a Montevideo y, sobre las 17:00, estará en el Borro, un barrio periférico de la capital atravesado por conflictos criminales y en el que la Iglesia Católica tiene una fuerte presencia. Será un encuentro con la “realidad social”, según lo presentó la Iglesia Católica, que se extenderá durante una hora.

El papa León XIV recorrerá la rambla de Montevideo (papa león uy)
El papa León XIV recorrerá la rambla de Montevideo (papa león uy)

A las 18:00, el papa León XIV tendrá un encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay. Se trata de otro de los lugares que también visitó Juan Pablo II en 1988.

Una hora más tarde, León XIV participará en una vigilia en el Estadio Centenario, donde también dará un discurso.

Al día siguiente, León XIV viajará a Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de Montevideo. Allí se encuentra el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. La ceremonia de despedida será a las 15:10 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Veinte minutos más tarde, volará hacia Buenos Aires.

El papamóvil que utilizará León XIV en Uruguay (papa leon uy)
El papamóvil que utilizará León XIV en Uruguay (papa leon uy)

Por qué el papa León XIV empezó su gira por Uruguay

La celebración en Florida fue clave para que León XIV decidiera iniciar su gira por la región en Uruguay.

El día de la Virgen de los Treinta y Tres es el 8 de noviembre, pero la misa en Florida se celebra el segundo domingo del mes. Este año se da la particularidad de que ambas fechas coinciden: el 8 de noviembre de 2026 es el segundo domingo del mes.

Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay (Iglesia Católica de Uruguay)
Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay (Iglesia Católica de Uruguay)

“Comentaron sus asesores que él mismo eligió comenzar por Uruguay la visita, también teniendo en cuenta que era la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres. Eso nos alegra mucho a nosotros como país”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Milton Tróccoli, tiempo atrás.

Temas Relacionados

León XIVLeón XIV en UruguayEstadio CentenarioFloridaMontevideoPaysandúYamandú OrsiPapa León XIVVisita del papa León XIV a Uruguay

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rodrigo Chaves condiciona inversión de USD 13 millones en comunidad de Costa Rica a cambio de que permitan construir un relleno sanitario

El exmandatario y actual ministro de la Presidencia y Hacienda ofreció carreteras, puentes, un colegio técnico y centros de atención social a los vecinos de Turrúcares, Alajuela, si la municipalidad retira las acciones judiciales contra el proyecto de la empresa EBI.

Rodrigo Chaves condiciona inversión de USD 13 millones en comunidad de Costa Rica a cambio de que permitan construir un relleno sanitario

Renuncia viceministra de Hospitales de Guatemala tras un escándalo de nepotismo

La contratación del hijo de una alta funcionaria de Salud sin concurso y con credenciales insuficientes revela una brecha entre los principios que el ejecutivo proclama y las decisiones que toma en la administración pública

Renuncia viceministra de Hospitales de Guatemala tras un escándalo de nepotismo

Estados Unidos renueva por un año la emergencia nacional para mantener las sanciones contra el régimen de Nicaragua

La disposición, notificada mediante avisos del Registro Federal, extiende hasta noviembre de 2027 las atribuciones de la Casa Blanca para congelar activos y limitar transacciones de personas o entidades alcanzadas

Estados Unidos renueva por un año la emergencia nacional para mantener las sanciones contra el régimen de Nicaragua

Nasry Asfura exige convertir acuerdos de la Cumbre Iberoamericana en resultados concretos para la población

El presidente hondureño pidió mayor inversión, financiamiento climático y cooperación regional para generar empleo y atender las necesidades de las comunidades vulnerables. Honduras asumirá por primera vez el liderazgo temporal del mecanismo hasta 2028

Nasry Asfura exige convertir acuerdos de la Cumbre Iberoamericana en resultados concretos para la población

Venezolanos representan el 92% de los migrantes que regresan por Panamá al no poder entrar a Estados Unidos

El flujo de retorno hacia Sudamérica contabilizó 6,784 personas hasta el 18 de octubre de 2026, con una reducción aproximada del 64% frente al período comparable del año anterior.

Venezolanos representan el 92% de los migrantes que regresan por Panamá al no poder entrar a Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kábala HOY, sorteo del 5 de noviembre: revisa los resultados oficiales y el nuevo Pozo Buenazo acumulado

Kábala HOY, sorteo del 5 de noviembre: revisa los resultados oficiales y el nuevo Pozo Buenazo acumulado

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, viernes 6 de noviembre de 2026

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

Viaje del papa León XIV EN VIVO: Robert Prevost inicia su camino de regreso a Perú desde Roma, itinerario, agenda y últimas noticias

DEPORTES

Los Pumas enfrentarán a Irlanda por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

Los Pumas enfrentarán a Irlanda por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

Un golpe en el área, una camilla y un silencio compartido: la tragedia de John Thomson y su similitud con la muerte de Jesús de Miguel

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Roy Makaay, a fondo: de su relación con Demichelis a la historia secreta de Scaloni para convencer a una figura de la Selección

ENTRETENIMIENTO

Fama, contratos y pagos bajo la lupa: las sorprendentes confesiones de las estrellas juveniles más famosas de los 2000

Fama, contratos y pagos bajo la lupa: las sorprendentes confesiones de las estrellas juveniles más famosas de los 2000

“Es el indicado”: cómo la viuda de Muhammad Ali eligió al actor que interpretará al boxeador en su juventud

Matt Damon confiesa que se arrepiente de haber rechazado ‘Ted’: “No sé en qué estaba pensando”

Keanu Reeves vuelve a ‘John Wick’: el actor dará vida al icónico personaje en una precuela animada de la saga

La temporada de premios con más películas ‘gay’ de la historia que podría romper una maldición histórica en los Oscar: de ‘La bola negra’ a ‘Club Kid’