Vecinos de Punta del Este volvieron a filmar extrañas luces en el cielo durante la noche: “¡Son ovnis!”

Vecinos de Punta de Este volvieron a filmar extraños objetos voladores en la noche

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La escena generó sorpresa. “¡Son dos! ¡Tres!”, reaccionó una mujer ante las luces que observaba en el cielo. A lo lejos —muy a lo lejos— se veían dos luces intermitentes. Luego se sumó una tercera. “Son ovnis”, especuló uno de ellos. Las luces se acercaban entre sí mientras la especulación de la pareja crecía. ¿Qué era lo que se veía en el cielo?

No era la primera vez que se registra un fenómeno luminoso inusual en el cielo de Punta del Este y tampoco es la primera vez que no se puede resolver el misterio.

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En Uruguay funciona una Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores no Identificados (Cridovni), que está bajo la órbita de la Fuerza Aérea. Infobae consultó a esta oficina, pero no estaban al tanto de la información. “No tenemos reporte acerca de esto”, informó una fuente.

En 2022, el periodista puntaesteño Marcelo Umpiérrez había informado sobre otro episodio luminoso en el cielo. Pero el misterio se mantuvo. Ahora, en las nuevas imágenes, observa el mismo fenómeno. Según contó a Infobae, lo único que se descartó en ese momento fue que los movimientos estuvieran motivados por Starlink. En esa ocasión, la Fuerza Aérea fue hasta Punta del Este y observó el material filmado en alta definición, pero no le encontró una explicación. Esa vez, dos aviones reportaron luces.

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Las luces en el cielo registradas en varios departamentos de Uruguay no eran ovnis, concluyó la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias por Ovni (@periodista_kevinrodriguez)

Otros expertos tampoco dieron explicaciones.

Un episodio más reciente se dio en febrero, cuando el medio local Cadena del Mar reportó que se trataba de un conjunto de hasta cinco luces que se desplazaban desde el suroeste hacia el sur. Y, para muchos, había una duda inevitable: ¿eran ovnis? Pronto se sabría que no, pero para eso faltaba tiempo. La falta de una explicación técnica durante los primeros días de aparición del fenómeno alimentó el misterio.

El fenómeno registrado en Punta del Este provocó que se recibieran unos 25 reportes de avistamientos nocturnos de luces en vuelo, informó entonces el noticiero Subrayado, de Canal 10. ¿Y cuál fue la conclusión? Tras un análisis de evidencias fotográficas y audiovisuales, así como de los relatos, se determinó que se estaba frente a un “pasaje de satélites del sistema Starlink y otras plataformas satelitales en órbita”.

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Usuarios registraron el movimiento de un grupo de luces en el cielo de Punta del Este (Cadena del mar)

Los departamentos en los que se recibieron más reportes fueron Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, San José, Rivera, Colonia, Lavalleja y Cerro Largo. Los avisos fueron registrados entre el 13 de enero y el 15 de febrero. Según los relatos, en el cielo aparecían “luces de color blanco en desplazamiento, observadas en los sectores sur, sureste y suroeste del territorio nacional, mayoritariamente sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, con una elevación estimada entre 10 y 40 grados respecto al horizonte”.

La Cridovni se creó en 1979 con el objetivo de “complementar las tareas del tránsito aéreo interno”, según señala su página web. Había una demanda que atender: las “reiteradas denuncias” de la población por el avistamiento de ovnis en distintos puntos del país.

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El objetivo de esta comisión es “recibir, estudiar y evaluar todas las denuncias de avistamiento de ovni” en el espacio aéreo uruguayo, que es el ámbito que debe ser controlado por la Fuerza Aérea.

Con la información que recopila, confecciona una base de datos y establece programas de estudio y cooperación técnico-científica. “En cada uno de los análisis se plantean diferentes interrogantes, como ser las posibilidades de fraude por parte de los testigos o terceros, la posibilidad de tratarse de un fenómeno convencional o no, así como la posibilidad de tratarse de una ilusión psicológica”, detalla el organismo.