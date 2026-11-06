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Racing visitará a Barracas Central por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Academia y el Guapo se verán las caras en el estadio Claudio Chiqui Tapia. Desde las 15 con televisación de ESPN Premium

Se enfrentarán en la cancha del Guapo
Se enfrentarán en la cancha del Guapo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Racing se enfrentará a Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia este viernes desde las 15:00 por la última fecha del Torneo Clausura. El arbitraje será de Darío Herrera, el VAR estará a cargo de Fabrizio Llobet y el encuentro será televisado por ESPN Premium.

La Academia cerrará un año para el olvido. El cuadro de Avellaneda inició el segundo semestre con Juan Pablo Vojvoda (reemplazó a Gustavo Costas) como entrenador, pero los malos resultados derivaron en su salida y la llegada de Sebastián Chirola Romero como técnico interino.

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Bajo este escenario, el equipo encadenó dolorosos resultados, como la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina ante Boca Juniors y tampoco le pudo ganar al Xeneize por el Torneo Clausura (1-1 en la sexta fecha). Este resultado se replicó en el clásico frente a Independiente, mientras que no hizo pie en el Monumental y River Plate se llevó los tres puntos con un ajustado 1-0 gracias al gol de Lautaro Rivero. Esto se suma a que quedó afuera de la Copa Sudamericana en fase de grupos y nunca estuvo cerca de emular al conjunto finalista que perdió la definición del Clausura 2025 a manos de Estudiantes de La Plata.

Su reciente triunfo contra Aldosivi (descendió a la Primera B Nacional) por 2-1 le dio una cuota de tranquilidad y buscará hacerse fuerte en condición de visitante para finalizar el calendario con una sonrisa.

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Afrontará ese objetivo con diferentes bajas. Adrián Maravilla Martínez, Marco Di Césare y Alan Forneris afrontan procesos de recuperación por diversas lesiones, y el central Mateo Martínez no está en la lista de concentrados por una sobrecarga, mientras que Valentín Carboni no recibió el alta médica y reaparecerá en 2027. Matko Miljevic continúa afuera por decisión técnica y Alfonso Espino permanece apartado del plantel profesional.

Por otro lado, el Guapo ya está clasificado a los Playoffs del Torneo Clausura, pero está obligado a ganar para escalar lugares en la Tabla Anual. Actualmente, se ubica en la 14ª colocación con 44 puntos, igualado con Independiente, y necesita imponerse por una ventaja de tres goles para superar en el 11ª lugar a Defensa y Justicia por diferencia de gol. Eso lo dejaría a la expectativa de obtener un cupo a la Copa Sudamericana si Boca se consagra en el Clausura o en la Copa Sudamericana.

En el historial jugaron un total de seis encuentros con dos victorias para Racing, tres empates y un triunfo de Barracas Central. Sin embargo, la Academia no le gana desde el Apertura 2025 porque cayó 1-0 por el Clausura de ese año e igualó 1-1 en abril pasado, ambos disputados en el Cilindro.

Probables formaciones:

Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra; Iván Tapia, Dardo Miloc; Rodrigo Bogarín, Tomás Porra, Gonzalo Maroni; Facundo Bruera. DT: Damián Ayude.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodriguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Tomás Conechny, Elías Torres o Francisco Fraga. DT: Sebastián Romero.

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Fabrizio Llobet

Hora: 15:00

Estadio: Claudio Chiqui Tapia

TV: ESPN Premium

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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