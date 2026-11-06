Jeff Bezos de Amazon con implante capilar para verse más joven: las fotos que revelan cómo nos engañan

En redes sociales se difundieron imágenes de Jeff Bezos con trasplante capilar. REUTERS/Abdul Saboor

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Dos fotografías de Jeff Bezos junto a su esposa, Lauren Sánchez, comenzaron a circular en redes sociales con una afirmación que despertó curiosidad: el fundador de Amazon se habría sometido a un trasplante capilar en Turquía. Las imágenes muestran al empresario con cabello corto y abundante, una apariencia diferente a la que suele exhibir en sus apariciones públicas.

Sin embargo, las publicaciones no presentan pruebas de que Bezos haya viajado a ese país ni de que se haya realizado una intervención para recuperar el cabello. Las fotografías virales fueron modificadas con inteligencia artificial (IA) y parten de escenas que sí corresponden a un viaje de la pareja a Italia en junio de 2023.

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La comparación con los registros fotográficos de aquella visita permite identificar el origen de las imágenes y entender cómo una fotografía auténtica puede convertirse en contenido engañoso cuando se altera con herramientas de IA.

Modifican fotos de Jeff Bezos del 2023 para afirmar que se hizo un trasplante capilar.

Las fotos de Jeff Bezos que se viralizaron en redes sociales

Las imágenes muestran a Bezos caminando junto a Lauren Sánchez, ambos vestidos con ropa informal. En una aparece con una camiseta blanca, pantalón celeste y gafas oscuras; en la otra, acompaña a su pareja durante un paseo. El detalle que llamó la atención de los usuarios es el cabello que se le observa en la cabeza.

A partir de esas fotografías, distintas publicaciones comenzaron a asegurar que el empresario se había sometido a un implante capilar en Turquía, un destino conocido por ofrecer procedimientos de restauración del cabello a pacientes extranjeros.

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No obstante, no hay información verificable que respalde esa versión. Tampoco existe una declaración pública de Bezos o de sus representantes que confirme una operación de ese tipo.

Fotos de Jeff Bezos modificadas con IA.

El elemento central para desmontar el rumor está en el origen de las escenas. Las fotografías originales de la pareja fueron tomadas en Portofino, Italia, durante junio de 2023. La agencia Getty Images conserva registros del 12 de junio de ese año, cuando Bezos y Sánchez fueron fotografiados a bordo del yate Koru.

También existen imágenes del 13 de junio, cuando ambos fueron captados durante un paseo por las calles de esa localidad italiana. Fox Business publicó fotografías de aquella jornada, acreditadas a Splash News.

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Cómo la inteligencia artificial puede alterar una fotografía real

El caso muestra una modalidad de desinformación que puede resultar difícil de detectar: utilizar una fotografía auténtica como punto de partida y modificar algunos de sus elementos mediante inteligencia artificial.

En este caso, las escenas corresponden a momentos reales de 2023, pero las versiones que circulan en redes presentan a Bezos con cabello. La alteración cambia un detalle físico del empresario y lo utiliza para construir una historia sobre un supuesto procedimiento médico.

La tecnología actual permite realizar este tipo de modificaciones sin necesidad de recrear una imagen desde cero. Algunas herramientas pueden añadir cabello, cambiar el rostro, modificar la ropa o alterar el fondo de una fotografía. El resultado puede conservar suficientes elementos de la imagen original para parecer una captura periodística auténtica.

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La IA puede transformar imágenes y hacerla parecer real, incluyendo de personajes como la de Jeff Bezos. REUTERS/Remo Casilli/File Photo

Por eso, comprobar una fotografía no consiste únicamente en observar si parece real. También es necesario buscar su primera publicación, revisar los créditos, identificar la fecha y contrastarla con otras imágenes del mismo acontecimiento.

No hay pruebas de que Jeff Bezos se haya realizado un trasplante capilar

La circulación de estas fotografías no confirma que Bezos se haya sometido a una cirugía. Hasta el momento, no existe información independiente que demuestre que viajó a Turquía para realizarse un trasplante ni que haya pasado por un procedimiento de restauración capilar.

El rumor se sostiene en imágenes modificadas y en publicaciones de redes sociales que presentan como un hecho una afirmación sin respaldo documental.

Jeff Bezos al lado de su esposa. (Reuters)

La diferencia entre una fotografía original y una versión alterada puede cambiar por completo el sentido de una noticia. En este caso, un paseo de Jeff Bezos y Lauren Sánchez por Italia en 2023 fue utilizado como base para difundir una historia sobre una supuesta intervención capilar tres años después.

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El episodio también deja una advertencia para los usuarios: antes de compartir una imagen que parece confirmar una noticia, conviene comprobar cuándo fue tomada y si existe una fuente confiable que respalde lo que se afirma sobre ella. En internet, una fotografía puede mostrar una escena real y, al mismo tiempo, transmitir una historia falsa.